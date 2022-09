Společnost Allwyn ze skupiny KKCG zastavila svůj vstup na burzu v New Yorku

Obchodník na akciové burze v New Yorku - ilustrační foto.

Obchodník na akciové burze v New Yorku - ilustrační foto. ČTK/AP/Courtney Crow

New York/Praha - Loterijní společnost Allwyn ze skupiny KKCG české miliardáře Karla Komárka zastavila svůj vstup na burzu v New Yorku. Firma to zdůvodnila zvýšenou volatilitou na trhu, uvedla dnes agentura Reuters. Společnost měla vstoupit na newyorskou burzu skrze fúzi s americkou společností Cohn Robbins Holdings (CRHC). Firmy se ale dohodly, že transakci neuskuteční.

Firmy ve společném prohlášení oznámily, že se dohodly na tom, že nebudou ve fúzi pokračovat. Jako hlavní důvod tohoto rozhodnutí uvedl šéf společnosti Allwyn Robert Chvátal "pokračující a zvyšující se volatilitu na trhu".

Loterijní firma uvedla, že má stále zájem o vstup na americký akciový trh. Uskuteční ho, až budou podmínky na trhu příznivější. Firma tvrdí, že na vstup na newyorskou burzu dostala pozitivní reakci řady předních investorů, což podle ní dokazuje "atraktivitu naší obchodní činnosti pro komunitu investorů".

Podle mluvčí KKCG Dany Dvořákové v současnosti nelze říci, kdy se Allwyn o vstup na burzu znovu pokusí. "Stále věříme, že být obchodováni na burze by přineslo strategické benefity, primárně v oblasti regulace a v lepším přístupu k růstovým příležitostem. Je to přínosné, ale ne nezbytné," řekla ČTK.

Primárním účelem vstupu na americký akciový trh nebylo podle Dvořákové zvýšení kapitálu. "Náš sázkový byznys generuje silný hotovostní tok. Allwyn je dobře financován, má adekvátní kapitál a kreditní linky nastaveny tak, aby mohl uskutečňovat všechny svoje plány," dodala. Zastavení procesu podle ní neohrožuje plány společnosti po převzetí loterie ve Velké Británii, ani v jiných zemích.

CRHC je takzvaný SPAC, tedy firma, která se specializuje na akvizice. Podle agentury Reuters však obliba společností typu SPAC mezi investory v posledním roce klesá kvůli přísnějším regulacím, rostoucím úrokům i poklesu cen akcií.

Šéfové CRHC Gary Cohn a Clifton Robbins uvedli, že fúze se společností Allwyn byla oznámena v lednu, od té doby se však nálada na trhu zhoršila. Společná hodnota firem po fúzi, kterou akcionáři americké firmy schválili na začátku září, měla činit podle lednového odhadu 9,3 miliardy dolarů (236 miliard korun).

Allwyn provozuje loterie v České republice, Itálii, Rakousku, Řecku a na Kypru. Firma se v září oficiálně stala provozovatelem britské Národní loterie, jedné z největších na světě. Licenci na provoz loterie bude mít od února 2024 na deset let.

Komárek patří k nejbohatším českým podnikatelům, časopis Forbes odhadl hodnotu jeho majetku na 7,7 miliardy USD (téměř 189 miliard Kč). Jeho firma KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality. Skupina vyvíjí podnikatelské aktivity ve 36 zemích světa. Drží podíly mimo jiné ve společnostech Allwyn, Aricoma Group, MND Group, KKCG Real Estate Group, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.