Spisovatel knih pro mládež Šlik napsal pokračování Foglarovy kultovní knihy

Praha - Po více než 80 letech navázal spisovatel a muzikant Petr Hugo Šlik na kultovní knihu Jaroslava Foglara Chata v Jezerní kotlině a vytvořil její pokračování Zkáza Jezerní kotliny. Foglarova kniha se dočkala díky velké čtenářské oblibě mnoha vydání. "Ale zůstalo v ní i mnohé nezodpovězené. Proto se autor pro mládež Petr Hugo Šlik pokusil na slavný román navázat dalším rokem života hlavních hrdinů Pavla a Ludvy," uvedla v tiskové zprávě Magdalena Černá za Skautskou nadaci Jaroslava Foglara. Kniha vychází v nakladatelství Albatros.

Nakladatelství Albatros a Skautská nadace Jaroslava Foglara, která spravuje spisovatelovu pozůstalost, od roku 2018 postupně vydávají souborné Jestřábovo dílo, ale i pokračování z pera autorů navazujících nebo rozvíjejících Foglarův odkaz.

"Možnost navázat na tvorbu Jaroslava Foglara jsem zpočátku bral především jako zajímavou profesní hru, vyzkoušet si, co doopravdy dovedu. Během psaní jsem si však uvědomil, že se pohybuji na poněkud tenkém ledě, neboť k foglarovkám, a zejména pak k Chatě v Jezerní kotlině, má řada lidí velmi intimní vztah," uvedl Šlik. Snažil se prý city starších čtenářů pokračováním nezranit a případné nové čtenáře nalákat k přečtení originální Foglarovy knihy.

Petr Hugo Šlik vystudoval geodézii a jako zeměměřič také pracuje. Hraje na bicí v kapele Neúspěšný atlet a na kytaru v kapele Hugo a já, pro kterou zároveň skládá hudbu a píše texty. Žije v Libčicích nad Vltavou. Je autorem knih pro děti a mládež i dospělé. Jeho kniha Tajemství jeskyně pokladů byla zařazena do katalogu Nejlepší knihy dětem 2015/2016, který sestavuje komise z členů Svazu českých knihkupců a nakladatelů a České sekce IBBY (International Board on Books for Young People, Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu). V roce 2016 vydal román pro dospělé Tržiště.

Skautská nadace Jaroslava Foglara byla založena v roce 2002 a podporuje činnost skautských organizací a skupin. Přispívá na nákup a opravy skautských kluboven, tábořišť a jiných nemovitostí, svou činnost financuje z darů. Zvláštním zdrojem prostředků jsou dědictví ze závětí odcházejících skautů. Nejznámější z nich je dědictví po skautském vůdci a spisovateli Jaroslavu Foglarovi.