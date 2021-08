Spilková je na OH po druhém kole na 24. místě, vede Nelly Kordová

Tokio - Golfistka Klára Spilková klesla po druhém kole olympijského turnaje ze sedmého na dělené 24. místo. Oproti úvodnímu dnu si na hřišti v Kasumigaseki Country Clubu o jednu ránu pohoršila a v polovině soutěže má na kontě tři rány pod par. Vedení se ujala Nelly Kordová z USA s bilancí -13.

Šestadvacetiletá Spilková dnes skórovala na šesté a šestnácté jamce, kde zahrála birdie. Ztratila jen na devítce, kde zapsala bogey, jinak se celé kolo držela v paru a připsala si 70 ran. Stále má šanci na vylepšení umístění z Ria de Janeiro, kde při obnovené premiéře golfu pod pěti kruhy obsadila 48. místo.

"Jsem spokojená. První den mi padalo trošku víc patů, ale tentokrát zase byla lepší hra v poli," zhodnotila druhý den Spilková. Ztrácí jen dvě rány na umístění v desítce. "Může se stát cokoli. Třeba se to další den spojí, budu super v poli a začnou padat i trošku paty. Moc bych si to přála."

Turnaji hrozí zkrácení na tři kola kvůli bouřkám, které mají přijít v sobotu. "Většinou nás nechají přijít na hřiště, abychom to zkusily odehrát, což je cíl. A někdy čekáme hodiny a hodiny, než to zruší, a to se může klidně v sobotu stát," uvažovala Spilková.

Světová jednička Nelly Kordová dnes zazářila výkonem 62 úderů, čímž vyrovnala ženský olympijský rekord na jedno kolo z Ria 2016. Dokonce mohla útočit na magických 59 ran, což by dokázala po Švédce Annice Sorenstamové v soutěžním kole jako druhá žena. Potřebovala zahrát birdie na závěrečné osmnácté jamce, místo toho ale udělala double bogey.

"Nemyslela jsem na to. Jen jsem si říkala, že jdu na osmnáctku a mám dobrý náskok. Jamka se mi nepovedla, ale to je golf. Tak to někdy chodí," řekla třiadvacetiletá Kordová. Celkem zahrála v druhém dnu devět birdie a na šesté jamce dokonce eagle.

O druhé místo se nyní dělí s odstupem čtyř ran trojice hráček. Po prvním kole vedoucí Švédka Madelene Sagströmová je o další ránu zpět pátá.

Druhá z dcer bývalého českého tenisty Petra Kordy Jessica zahrála 67 ran a posunula se na jedenácté místo.

Golf - ženy - po 2. kole: 1. N. Kordová (USA) 129 (67+62), 2. Ašoková (Indie) 133 (67+66), 3. Körstzová Madsenová 133 (69+64) a Pedersenová (obě Dán.) 133 (70+63), ...24. mj. Spilková 139 (69+70).