Spartu čeká v extralize bitva s Brnem, Hradec Králové vyzve Plzeň

Praha - Duel Sparty s Brnem bude hlavním magnetem pátečního 51. kola hokejové extraligy. Zatímco Pražané bojují s Třincem o Prezidentský pohár, Kometa touží udržet pozici do osmého místa, která jí zaručí výhodu domácího prostředí pro předkolo play off. Hodně důležité body budou ve hře v Hradci Králové - na led pátého Mountfieldu zavítá šestá Plzeň. Oba celky mají stále v dosahu čtvrtou příčku znamenající přímou účast ve čtvrtfinále. Upevnit si ji může Liberec proti Zlínu.

Sparta sice získala v přetahované s Oceláři po odehrání úterního programu navrch, to ale i díky tomu, že Třinec se s Litvínovem utká o body až dnes. "Víme, že mezi námi a Třincem je minimální bodový rozdíl. Každý zápas se snažíme hrát na sto procent. Základní část se blíží do konce a my se musíme soustředit pouze na své výkony, aby byly co možná nejlepší," řekl útočník Andrej Kudrna.

Kometa potřebuje k jistotě sedmého či osmého místa, a tím pádem lepší pozice pro předkolo, získat pět bodů. Sparta bude těžkou první překážkou. "Bude to vyhrocené, jako vždy se Spartou, i když v hledišti nebudou diváci. Sparta má formu, tento duel už bude jako v play off," řekl kapitán týmu Martin Zaťovič.

"Zápasy se Spartou bývají vždy kvalitní jak po stránce herní a hokejové, tak i emociální. Hráči se na utkání v krásné hale těší, je to takový hokejový svátek," přitakal asistent trenéra Jan Zachrla. Do sestavy se vrací Vincour a Vojtěch Němec, ale Kometa velké změny neplánuje. "Chceme sestavu před play off co nejvíc ustálit," dodal Zachrla.

Mladá Boleslav je třetí za vedoucím duem, nemá ale ještě i přes slibný pětibodový náskok čtvrtfinálovou jistotu. A po pátečním domácím utkání s Třincem zakončí v neděli základní část právě na ledě Sparty. "V lize není jednoduchého soupeře. Jsou před námi dva perfektní zápasy, které budou skvělou přípravou na play off," těšil se útočník David Cienciala.

Třinec po úterní tragické události, kdy přišla o život manželka kapitána Petra Vrány, zásadně pozměnil svůj rozpis pro zbytek dlouhodobé fáze. Po dnešním zápase v Litvínově, kde budou Oceláři vedeni jako domácí tým, se stejným způsobem odehraje i klání na mladoboleslavském ledě. Třetí venkovní zápas ve čtyřech dnech pak čeká tým kouče Václava Varadi v neděli v Českých Budějovicích.

Touha hráčů Hradce Králové po první čtyřce dostala naposledy trhlinu v Mladé Boleslavi (2:4). Východočeši vyšli naprázdno podruhé za sebou. "Přes tu poslední prohru je pořád naděje a my věříme, že se můžeme do čtyřky dostat. Je třeba zvládnout oba zbývající zápasy, které budou těžké, ale musíme teď koukat hlavně na ten první z nich a uvidíme, jak to bude vypadat dál," uvedl útočník Vladimír Růžička.

Plzeň by si pátečním úspěchem hodně pomohla, i vzhledem k tomu, že základní část zakončí domácím soubojem s Olomoucí. "Situace je stále více než reálná, rozhodně nic nebalíme a ve zbývajících zápasech nic nevypustíme. Oba chceme vyhrát," prohlásil útočník Tomáš Mertl, jenž se v úterý vrátil do sestavy po dlouhé tříměsíční absenci.

V duelu mezi Olomoucí a Vítkovicemi jde o více hostům, kteří ještě mají možnost poskočit do osmičky. Hanáci už skončí dvanáctí. "Ale vůbec nic to nemění na tom, že hodláme uspět a být co nejlépe připraveni na předkolo, zkrátka pokračovat v těch posledních výkonech, které nám přinesly body," vzkázal trenér Zdeněk Moták, kterému s kolegou Tomajkem ale chybějí Klimek, Tomeček, Kucsera a Mácha.

Ostravané vyhráli šest z posledních sedmi zápasů a na střídačku se jim z karantény vrací hlavní trenér Miloš Holaň, místo nějž úspěšně zaskakoval asistent Radek Philipp. "Olomouc je nepříjemný soupeř, pozor na něj. V předchozích utkáních nepadlo moc gólů, bylo to vždy o gólmanech, o detailech, o přesilovkách. Takže my musíme ty nejmenší aspekty té mozaiky dát dohromady tak, aby se nám to podařilo a bylo to za ty tři body," řekl Holaň, jemuž schází zraněný Gewiese.

Liberec má ideální příležitost upevnit si pozici mezi nejlepším kvartetem. Bílí Tygři sice prohráli tři z posledních čtyř zápasů, ale pod Ještěd přijede tentokrát Zlín, který šestkrát za sebou prohrál a získal za tu dobu jediný bod. V posledních dvou utkáních inkasovali Berani 13 gólů.

Přímý boj o osmičku nabídne duel v Pardubicích, kde se představí hokejisté Karlových Varů. Dynamo má na sedmém místě na tým deváté Energie čtyřbodový náskok. "V Pardubicích nás čeká další nesmírně těžké utkání s velmi kvalitním soupeřem. Dynamo má dobré přesilovky, na ty se musíme připravit," řekl asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Před Litvínovem je s ohledem na neočekávané okolnosti stejná výzva jako před Třincem - tři zápasy ve čtyřech dnech. V pátek by ale měli mít Severočeši přece jen o něco snazší úlohu než v dohrávce 50. kola. Soupeřem jim budou poslední Jihočeši, kteří vyšli čtyřikrát po sobě naprázdno.

Statistické údaje před pátečními zápasy 51. kola extraligy: -------- HC Verva Litvínov (v tabulce 11.) - Madeta Motor České Budějovice (14.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 3:4, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Patrik Zdráhal 48 zápasů/32 bodů (11 branek + 21 asistencí) - Zdeněk Doležal 49/34 (18+16). Statistiky brankářů: Denis Godla průměr 2,49 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,40 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,52 a 88,33 - Jan Strmeň 3,30 a 89,17, Marek Čiliak 4,14 a 86,73. Zajímavosti: - Litvínov, který ještě dnes hraje v dohrávce 50. kola s Třincem, vyhrál čtyřikrát za sebou a neztratil ani bod. - Verva doma po dvou porážkách zabrala a porazila v neděli Pardubice 6:3. - České Budějovice čtyřikrát za sebou prohrály a nezískaly ani bod. Vyhrály jediný z posledních deseti duelů. - Motor venku vyhrál tři z uplynulých sedmi duelů. HC Sparta Praha (1.) - Kometa Brno (8.). Začátek zápasu: 18:00 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:1, 3:4 v prodl, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 50/51 (26+25) - Peter Mueller 44/64 (29+35). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,24, 91,43 a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,80 a 93,44, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Karel Vejmelka 2,71, 91,35 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 2,98 a 92,11, Lukáš Klimeš 2,64, 92,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta dvakrát za sebou naplno bodovala a vyhrála tři z posledních čtyř zápasů. - Pražané po třech domácích prohrách v řadě v neděli porazili v O2 areně Třinec 4:2. - Kometa bodovala osmkrát za sebou a z toho šestkrát vyhrála. - Brňané venku bodovali pětkrát v řadě a z toho čtyřikrát zvítězili. - Sparta ve vzájemných duelech s Kometou čtyřikrát za sebou bodovala a z toho třikrát zvítězila. HC Oceláři Třinec (2.) - BK Mladá Boleslav (3.), hraje se v Mladé Boleslavi. Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:4 po sam. nájezdech, 2:3, 2:3. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 49/60 (18+42) - David Šťastný 49/50 (25+25). Statistiky brankářů: Jakub Štěpánek 2,43, 90,07 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,25 a 89,68 - Jan Růžička 2,25, 91,46 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28. Zajímavosti: - Třinec se stejně jako v dnešní dohrávce 50. kola s Litvínovem představí na ledě soupeře, přestože je veden jako domácí tým. Úterní duel s Vervou byl dohodě klubů na poslední chvíli odvolán kvůli tragické události v rodině kapitána Ocelářů Petra Vrány. - Oceláři po sérii pěti výher dvakrát za sebou nebodovali. Uplynulých pět zápasů sehráli mimo svůj led. - Mladá Boleslav prohrála čtyři z posledních sedmi zápasů. - Bruslařský klub ve vzájemných zápasech vyhrál čtyřikrát za sebou a ztratil jediný bod. - Obránce Marek Hrbas z Mladé Boleslavi dnes slaví 28. narozeniny. - Útočník Daniel Kurovský z Třince dnes slaví 23. narozeniny, forvardovi Michalu Ramikovi bude v neděli 18 let. - Útočník Jan Stránský z Mladé Boleslavi může v neděli na Spartě sehrát 600. zápas v extralize. HC Dynamo Pardubice (7.) - HC Energie Karlovy Vary (9.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2 po sam. nájezdech, 5:4, 4:3. Nejproduktivnější hráči: Anthony Camara 43/34 (20+14) - Jakub Flek 47/34 (17+17). Statistiky brankářů: Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 2,95 a 90,55, Konstantin Barulin 3,28, 89,91 a jednou udržel čisté konto - Filip Novotný 2,97, 90,70 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,47 a 88,82, Patrik Hamrla 3,94 a 88,14, Adam Horák 5,00 a 86,49. Zajímavosti: - Pardubice prohrály pět z posledních šesti zápasů. - Dynamo doma po dvou porážkách v neděli zdolalo doma České Budějovice 5:1. - Karlovy Vary třikrát za sebou bodovaly a z toho dvakrát vyhrály. - Energie venku třikrát v řadě prohrála a získala jediný bod. - Pardubice ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou bodovaly a z toho třikrát vyhrály. Mountfield Hradec Králové (5.) - HC Škoda Plzeň (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:5, 4:1, 3:5. Nejproduktivnější hráči: Radek Smoleňák 49/32 (19+13) - Milan Gulaš 45/52 (17+35). Statistiky brankářů: Štěpán Lukeš 2,21, 92,17 a jednou udržel čisté konto, Marek Mazanec 2,35, 91,42 a dvakrát udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,48, 91,37 a třikrát udržel čisté konto, Dominik Pavlát 2,24, 92,91 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Hradec Králové dvakrát za sebou nebodoval a prohrál čtyři z posledních sedmi zápasů. - Mountfield doma prohrál dva z uplynulých čtyř duelů. - Plzeň bodovala čtyřikrát za sebou a z toho třikrát vyhrála. - Škoda venku prohrála šestkrát za sebou a získala jediný bod. - Plzeň bodovala v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů a čtyřikrát z toho vyhrála. - Obránce Lukáš Kaňák z Plzně v pátek oslaví 24. narozeniny. HC Olomouc (12.) - HC Vítkovice Ridera (10.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 2:1, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Jan Káňa II 46/28 (13+15) - Dominik Lakatoš 46/43 (23+20). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,56, 91,74 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,99 a 90,93 - Daniel Dolejš 2,56, 91,68 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,65, 91,13 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc vyhrála třikrát za sebou a ztratila jen dva body. - Hanáci doma po dvou porážkách zabrali v neděli a porazili Karlovy Vary 4:3 v prodloužení. - Vítkovice dvakrát za sebou naplno bodovaly a prohrály jediný z posledních sedmi duelů. - Ostravané venku vyhráli tři z uplynulých čtyř utkání. - Vítkovice vyhrály čtyři z posledních šesti vzájemných duelů. - Obránce Roman Polák z Vítkovic může sehrát 100. zápas v extralize. - Brankář Miroslav Svoboda z Vítkovic v neděli oslaví 26. narozeniny. Bílí Tygři Liberec (4.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 3:4 po sam. nájezdech, 3:2 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Michal Birner 48/41 (13+28) - Antonín Honejsek 38/27 (7+20). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,10, 92,45 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 3,28, 90,44 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 4,34 a 86,54. Zajímavosti: - Liberec prohrál tři z posledních čtyř zápasů a získal jen tři body. - Doma Bílí Tygři vyhráli dvakrát za sebou a ztratili jediný bod. - Zlín prohrál šestkrát za sebou a získal jediný bod. Vyhrál jediný z uplynulých třinácti duelů. - Berani venku prohráli sedmkrát v řadě a dosáhli na jediný bod. - Liberec vyhrál pět z posledních sedmi vzájemných zápasů. Další program: Neděle 7. března - 52. kolo: 17:20 HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové (vzájemné zápasy v této sezoně: 4:0, 3:4, 0:4), HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice (1:2, 0:3, 3:2), HC Škoda Plzeň - HC Olomouc (2:1 v prodl., 1:2 v prodl., 4:3), PSG Berani Zlín - HC Verva Litvínov (0:1, 0:2, 2:3), HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav (2:4, 3:2 v prodl., 3:2 v prodl.), Madeta Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec (3:6, 2:1 v prodl., 7:9), HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec (3:0, 1:4, 2:3).