Sparta zdolala díky druhé polovině utkání poslední Mladou Boleslav 4:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 13. extraligového kola Mladou Boleslav 4:1. Pražané se radovali podruhé z posledních pěti utkání, upevnili si třetí místo a snížili manko na druhý Litvínov na šest bodů. Bruslaři ztratili sedmý z uplynulých osmi zápasů a zůstali poslední. Na ledě Sparty neuspěli pošesté za sebou. Vítězný gól dal krátce po polovině utkání útočník Jan Buchtele.

"Jsme strašně rádi, že jsme vyhráli a můžeme vítězství věnovat našim fanouškům. Klobouk dolů před nimi, chodí jich hodně a těší se na nás, ani po poslední prohře s Karlovými Vary na nás nepískali, ale je jasné, že chtějí vidět výhry. A teď se nám to v poslední době párkrát nepovedlo. Je potřeba, abychom někdy ty zápasy takhle vybojovali a soupeře udolali," řekl trenér vítězů Pavel Gross. Zápas v 02 areně sledovalo přes osm tisíc diváků.

Do sestavy domácích se vrátil uzdravený útočník Chlapík, který chyběl kvůli nemoci a naposledy hrál 3. října v duelu 8. kola proti Vítkovicím. První větší možnost viděli diváci až v osmé minutě, kdy jeli dva na jednoho Kousal s Řepíkem, zakončující Kousal však neuspěl.

O chvilku později se proti pravidlům provinil Pyrochta a Sparta měla k dispozici první přesilovku. Na 40 sekund ji navíc zdvojnásobil Štibingr. V převaze pět na tři sice domácí nic moc nevymysleli, ale pouhé čtyři sekundy po skončení Pyrochtova trestu se radovali z vedení. Po Řepíkově střele se k odraženému puku dostal Horák, pohotově ho posunul na Kestnera a ten bez potíží skóroval do odkryté branky.

V 15. minutě si první početní výhodu zahráli i Mladoboleslavští, došlo tak na konfrontaci nejlepšího týmu při hře v oslabení s tím, který byl v dosavadním průběhu sezony nejlepší naopak při přesilovkách. Stav se nezměnil, Sparta si tak přenesla těsné vedení do druhé třetiny.

Hned v jejím úvodu hráli Pražané další přesilovku, v jejím závěru se dostali do přečíslení tří na jednoho, ale hosté přestáli horké chvilky bez úhony. V 25. minutě pak sami udeřili, když Rohdin zužitkoval přihrávku od Aaltonena a zaznamenal první gól v extralize. Nemuselo navíc zůstat jen u jedné trefy - o chvilku později totiž mohl dokonat obrat, jenže neuspěl.

Sparta pak promarnila další přesilovku, ale na konci 31. minuty si vzala vedení zpět. Forman pálil přes Pláňka, který byl v tu dobu bez hokejky a inkasoval bolestivý zásah, po němž zůstal na ledě. Kotouč se po jeho bloku odrazil zpět k Formanovi, ten nabil Buchtelemu a brankář Novotný neměl šanci zasáhnout. Následoval tlak Bruslařů, který však ukončil Aaltonenův faul.

Uklidnění pro domácí zařídil v 46. minutě Moravčík, který se zapsal mezi střelce poprvé v sezoně. Ke gólu mu dopomohla i teč bránícího Závory. Kestnerův slalom pak hosté zastavili faulem, přesilovku si zahráli i Mladoboleslavští, ale na kontaktní gól nedosáhli. V závěru to zkusili s power play, definitivní podobu výsledku však dal do prázdné branky Kousal.

"Bylo to ubojované vítězství ve vyrovnaném utkání. Myslím, že jsme vůbec nebyli lepším týmem. Sice jsme jim toho moc nedovolili, ale na druhou stranu jsme si sami těch šancí také moc nevytvořili. Domnívám se, že zlomový byl ten gól na 2:1, který jsme dali po zblokované střele. Jsme každopádně rádi za tři body," řekl domácí útočník Pavel Kousal.

Bruslařský klub nastřádal za první čtvrtinu pouze 11 bodů, v devíti ze 13 vystoupení vyšli svěřenci kouče Jiřího Kalouse naprázdno.

"Myslím, že herně nepropadáme, ale zatím propadáme výsledkově, což je pro tým frustrující. Nemyslím si, že by nás soupeři nějak přehrávali a neměli jsme na ně, ale využívají chyb, které jim nabídneme. A potrestají je gólem. Pro mě je ale podstatné, že kluci makají. A makají na sto procent, bojují. Nejsme horší než soupeři, výsledkově však bohužel ano. Potřebujeme jen ty výkony v zápasech dotáhnout do bodových konců," uvedl Kalous.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Gross (Sparta): "Nebyl to žádný super zápas, to víme. My jsme byli trošku takoví nervózní, což bylo vidět. Věděli jsme, že Bolka se trochu nakopla vítězstvím v Olomouci a je to tým s nejlepší přesilovkou v lize, to využití je perfektní. Pro nás bylo důležité, že jsme sami dali z přesilovky gól. Hrozně důležitý pak byl ten na 3:1 ve třetí třetině. Jinak to bylo chvílemi vyrovnané. Jsme moc rádi, že jsme vyhráli, i kvůli našim fanouškům."

Jiří Kalous (Mladá Boleslav): "Samozřejmě jsme přijeli s přáním pokusit se ulovit tady nějaký bod. To se bohužel nepodařilo. Myslím, že hodně sil nás stála častá vyloučení. Sparta proměnila svoje šance a kvůli tomu jsme prohráli. Myslím, že herně nepropadáme, ale zatím propadáme výsledkově, což je pro tým frustrující. Kluci makají na sto procent, bojují. Nejsme horší než soupeři, výsledkově však bohužel ano. Potřebujeme jen ty výkony v zápasech dotáhnout do bodových konců."

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. Kestner (R. Horák, Řepík), 31. Buchtele (M. Forman), 46. Moravčík (Konečný), 60. P. Kousal (Řepík, R. Horák) - 25. Rohdin (J. Aaltonen). Rozhodčí: Květoň, Ondráček - Frodl, Hynek. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:0. Diváci: 8057.

Sestavy:

Sparta: Kořenář - Moravčík, Kempný, Krejčík, Mozík, Irving, Němeček, Mikliš - Řepík, R. Horák, P. Kousal - Kestner, J. Lajunen, Chlapík - M. Forman, O. Najman, Buchtele - Hauser, D. Vitouch, Konečný. Trenér: Gross.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Pláněk, Pyrochta, Osburn, Jánošík, A. Čech, Bernad, Štibingr - Rohdin, Järvinen, J. Aaltonen - Lantoši, Suchý, Skalický - Gardoň, O. Roman, Malát - J. Stránský, Závora, Dvořáček. Trenér: Kalous.