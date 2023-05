Sparta si v úterý na hřišti Slovácka může zajistit ligový titul

Praha - Fotbalisté Sparty se v úterním předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby mohou poprvé po devíti letech stát mistry. Letenští mají před zápasem na Slovácku v čele tabulky pětibodový náskok před druhou Slavií, takže jim k jistotě titulu stačí bod bez ohledu na výsledek pražského rivala v Olomouci.

Úřadující šampioni z Plzně v posledním domácím utkání ročníku přivítají Bohemians 1905. Zatímco Viktoria skončí třetí, "Klokani" na dálku bojují o konečné čtvrté místo především s pátým Slováckem, ale šanci má i šestá Olomouc. Všechny tři úterní duely začnou v 19 hodin.

Sparta o víkendu doma porazila Bohemians po obratu 2:1 a natáhla sérii bez prohry už na 20 kol. Svěřenci trenéra Briana Priskeho ale v sobotu ještě slavit nemohli, protože Slavia v Edenu stejným výsledkem udolala Plzeň.

V úterý bude Spartě kvůli karetnímu trestu chybět nejlepší týmový střelec Jan Kuchta. "Máme to skvěle rozehrané a věřím, že ten zbývající krok uděláme na Slovácku. Máme dostatečně silný kádr na to, aby kluci mě nebo kohokoliv jiného zastoupili. Věřím, že to dotáhneme tam, kam chceme," prohlásil autor 14 ligových gólů v sezoně.

Letenskému mužstvu se na hřišti Slovácka v poslední době nedaří. V Uherském Hradišti nevyhráli poslední tři soutěžní utkání, před měsícem tam v lize hráli 1:1. Slovácko v nadstavbě remizovalo ve všech třech duelech a ztrácí bod na Bohemians.

Slavia porazila Sigmu v pěti z posledních šesti zápasů nejvyšší soutěže, ale na podzim v Olomouci prohrála 0:2. Hanákům schází čtyři body na čtvrté místo, které stejně jako třetí pozice zaručuje účast ve druhém předkole Evropské konferenční ligy.

"Konec není, dokud opravdu nenastane. Budeme dělat vše pro to, abychom Spartu ještě co nejvíce potrápili. Musíme zvládnout za šest bodů zbývající utkání a uvidíme," řekl slávistický útočník Václav Jurečka.

Plzeň by se doma chtěla alespoň částečně rehabilitovat za nevydařené jaro. Poslední duel v Doosan Areně odtrénuje Michal Bílek, který po sezoně v klubu skončí. Oba týmy v nadstavbové části uhrály pouze bod. Bohemians ale v březnu porazili Viktorii 2:1 a v Plzni zvítězili po 14 ligových zápasech poprvé od října 1996.

"Jarní část se nám hrubě nepovedla, ale byli bychom rádi, kdyby se s námi fanoušci přišli proti Bohemce v co největším počtu rozloučit," uvedl kouč Bílek, jehož svěřenci čekají na vítězství pět kol.

Statistické údaje před 4. kolem nadstavbové části první fotbalové ligy: Skupina o titul: 1. FC Slovácko (v tabulce: 4.) - Sparta Praha (1.) Výkop: úterý 23. května, 19:00. Rozhodčí: Radina - Podaný, Matoušek - Petřík (video). Bilance: 43 9-4-30 36:78. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Sinjavskij, Juroška, Holzer - Mihálik. Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Mejdr, Sadílek, Laci, Zelený - Karabec, Haraslín - Minčev. Absence: Trávník (dohoda klubů), Kohút (zranění), Petržela, Reinberk (oba nejistý start) - Kairinen, Kuchta (oba 4 ŽK), Jankto (rozhodnutí klubu), Čvančara, Pešek (oba zranění), Höjer, Pavelka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kalabiška (7 ŽK), Daníček, Havlík, Kadlec, Kim-Sung pin, Sinjavskij, Vecheta (všichni 3 ŽK) - Minčev, Pavelka (oba 7 ŽK), Daněk, Haraslín, Karabec, Mejdr, Vitík, Vydra (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik (4) - Kuchta (14). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 4 vzájemných ligových zápasů, na konci dubna na Slovácku remizovala 1:1 - Sparta na Slovácku v lize 2x po sobě nezvítězila a vloni navíc v Uherském Hradišti prohrála ve finále domácího poháru 1:3 - Slovácko ve všech zápasech nadstavby remizovalo a v lize 4x po sobě neprohrálo, z posledních 7 kol nebodovalo jen jednou - Slovácko prohrálo jediný z posledních 11 domácích ligových zápasů - Sparta jako jediná zvítězila ve všech 3 utkáních nadstavby a od říjnového debaklu 0:4 na Slavii 20 kol po sobě neprohrála - Sparta venku v lize 10x po sobě neprohrála a se 37 z celkových 77 bodů je tam nejlepším týmem soutěže - Sparta v tomto kole získá titul, pokud uhraje aspoň bod, nebo Slavia ztratí - Kadlec (Slovácko), který hrával za Spartu, si může připsat 300. start v české lize - Reinberk (Slovácko) oslaví v den zápasu 34. narozeniny, Sadílkovi (Sparta) bude 27 let Sigma Olomouc (6.) - Slavia Praha (2.) Výkop: úterý 23. května, 19:00. Rozhodčí: Orel - Váňa, Hádek - Szikszay (video). Bilance: 56 15-14-27 55:85. Poslední zápas: 0:4. Předpokládané sestavy: Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Navrátil, Ventúra, Israel, Sláma - Pospíšil, Fortelný - Chytil. Slavia: Kolář - Ousou, Holeš, D. Jurásek - Douděra, Oscar, Provod, Ševčík, Schranz - Van Buren, Jurečka. Absence: Přichystal, Růsek - Ewerton, Hronek, Masopust (všichni zranění), Ogbu (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Beneš, Israel, Matoušek, Sláma, Ventúra, Vraštil, Zifčák, Zmrzlý, Zorvan - Douděra, Masopust, Ogbu, David Pech, Zafeiris (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chytil (12) - Jurečka, Van Buren (oba 14). Zajímavosti: - Slavia prohrála jediný z posledních 13 vzájemných ligových zápasů - Slavia minule v Olomouci prohrála 0:2, ale předtím tam v lize 6x po sobě bodovala - Olomouc zvítězila v jediném z posledních 6 kol, ale 2x po sobě neprohrála - Olomouc doma v lize 3x po sobě prohrála a získala tam jen 20 z celkových 45 bodů v sezoně - Olomouc je s 12 nerozhodnými výsledky spolu se Zlínem remízovým "králem" ligy - Slavia prohrála jediné z posledních 11 kol - Slavia venku v lize vyhrála jediný z posledních 7 zápasů a získala tam jen 23 z celkových 72 bodů - Slavia má s 91 góly nejlepší útok ligy a s 29 inkasovanými brankami i nejpevnější defenzivu - Navrátil (Olomouc) si může připsat 350. ligový start, Tecl může nastoupit ke 250. utkání v nejvyšší soutěži a Ševčík (oba Slavia) ke 150. duelu Viktoria Plzeň (3.) - Bohemians Praha 1905 (5.) Výkop: úterý 23. května, 19:00. Rozhodčí: Všetečka - Paták, Žurovec - Adámková (video). Bilance: 36 19-9-8 67:40. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Jemelka, Havel - Kopic, Kalvach, Bucha, Mosquera - Chorý, Durosinmi. Bohemians: Soukup - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Hála, Drchal - Prekop. Absence: Hejda, Kliment, Pernica, Pilař, Sýkora, Tvrdoň (všichni zranění) - Valeš (4 ŽK), Jedlička (dohoda klubů), Čermák (dohoda klubů + rekonvalescence), Petrák, Shejbal (oba zranění), Matoušek (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Havel, Kliment, Květ, Ndiaye, Sýkora - Hůlka, Kovařík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chorý (13) - Drchal, Matoušek, Puškáč (všichni 6). Zajímavosti: - Plzeň v posledním vzájemném duelu v březnu doma podlehla Bohemians 1:2, ale předtím s nimi v lize 9x za sebou neprohrála - Plzeň před poslední porážkou doma v lize s Bohemians 14x po sobě neprohrála - Plzeň v lize 5x po sobě nezvítězila, ze 3 zápasů v nadstavbě získala jen bod a vyhrála pouze 2 z posledních 12 kol - Plzeň doma v lize 3x za sebou nevyhrála - Bohemians ve 3 zápasech nadstavby nezvítězili a vyhráli pouze v jediném z posledních 6 kol - Bohemians venku v lize od triumfu v Plzni 5x za sebou nezvítězili a v posledních 4 zápasech tam prohráli, v sezoně tam ale získali 26 z celkových 49 bodů - Jemelka (Plzeň) může odehrát 150. ligový zápas - Köstl (Bohemians) oslaví v den utkání 25. narozeniny Skupina o záchranu: Trinity Zlín (16.) - Baník Ostrava (11.) Výkop: středa 24. května, 19:00. Rozhodčí: Szikszay - Vodrážka, Arnošt - Adámková (video). Bilance: 34 4-15-15 34:64. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Zlín: Dostál - Cedidla, Simerský, Kolář, Bartošák - Didiba, Hrubý - Vukadinovič, Slončík, Fantiš - Balaj. Ostrava: Letáček - Juroška, Měkota, Pojezný, Šehič - Cadu, Kaloč, Buchta, Miškovič, Fleišman - Tijani. Absence: Čanturišvili, Hlinka (oba zranění), Hloušek (rozhodnutí klubu), Kozák, Procházka (oba nejistý start) - Boula, Klíma, Laštůvka, Lischka, Šín (všichni zranění), Takács, Tetour (oba rekonvalescence) Disciplinární ohrožení: Cedidla, Procházka (oba 7 ŽK), Balaj, Bartošák, Fantiš, Hlinka, Janetzký, Rakovan, Vukadinovič - Almási, Frydrych, Laštůvka, Plavšič, Pojezný, Sanneh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kozák (5) - Tijani (9). Zajímavosti: - Ostrava v lize se Zlínem 8x po sobě neprohrála - Zlín doma v lize Ostravu 6x za sebou neporazil a v posledních 4 zápasech tam s ní remizoval (z toho 3x 1:1) - Zlín prohrál jediné z posledních 5 kol, ale minule zvítězil po 3 ligových zápasech - Zlín doma v lize prohrál jediný z posledních 5 zápasů a v sezoně tam získal 20 z celkových 30 bodů - Zlín je s 12 nerozhodnými výsledky spolu se Olomoucí remízovým "králem" ligy - Ostrava v lize 4x za sebou neprohrála (z toho 3 vítězství) - Ostrava venku v lize 4x po sobě neprohrála - trenér Zlína Vrba v minulosti vedl Ostravu, kouč Baníku Hapal zase vedl Zlín FK Pardubice (15.) - FK Jablonec (12.) Výkop: středa 24. května, 19:00. Rozhodčí: Berka - Vlček, Šimáček - Orel (video). Bilance: 7 2-2-3 4:5. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Pardubice: Nita - Icha, Hranáč, Vlček, Chlumecký - Darmovzal - Sychra, Hlavatý, Janošek, Pikul - Černý. Jablonec: Surovčík - Štěpánek, Král, Souček - Šulc, Heidenreich, Považanec, Polidar - Černák, Chramosta - Sejk. Absence: Kostka, Mareš, Solil - Houska, Jovovič, Kratochvíl, Krob, Malínský (všichni zranění), Martinec (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hlavatý (7 ŽK), Černý, Hranáč, Janošek, Kostka, Nita (všichni 3 ŽK) - Houska (7 ŽK), Heidenreich, Král, Krob (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Janošek (8) - Chramosta (15). Zajímavosti: - Jablonec minule nad Pardubicemi zvítězil, ale předtím je v lize 4x po sobě neporazil - Pardubice prohrály jen úvodní ze 3 domácích ligových zápasů s Pardubicemi - Pardubice prohrály 3 z posledních 4 kol - Pardubice minule doma v lize prohrály po 2 vítězstvích za sebou - Pardubice mají s 32 góly nejhorší útok soutěže - Jablonec minule zvítězil po 8 kolech, ve 3 zápasech nadstavby ale neprohrál - Jablonec venku v lize 4x za sebou nezvítězil FK Teplice (13.) - Zbrojovka Brno (14.) Výkop: středa 24. května, 19:00. Rozhodčí: Starý - Vyhnanovský, Kotalík - Hocek (video). Bilance: 46 15-16-15 58:53. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Mucha - Hora, Chaloupek, Mičevič - Urbanec, Jukl, Trubač, Mareček, Radosta - Gning, Fila. Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Tijani, Koželuh - Endl, Souček - Hladík, Falta, Alli - Řezníček. Absence: Hybš, Hyčka (oba nejistý start) - Pachlopník, Štěrba, Šural (všichni zranění), Ševčík (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dramé, Grigar, Hyčka, Chaloupek, Kodad - Alli, Berkovec, Řezníček, Ševčík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Gning (8) - Řezníček (19). Zajímavosti: - Brno prohrálo jediný z posledních 9 vzájemných ligových zápasů, v nejvyšší soutěži ale Teplice 4x po sobě neporazilo a 3x za sebou s nimi remizovalo - všechny 3 vzájemné soutěžní zápasy v této sezoně skončily po 90 minutách remízou, v domácím poháru zvítězilo Brno po prodloužení - Brno prohrálo jediný z posledních 7 ligových zápasů v Teplicích - Teplice minule prohrály poprvé po 5 kolech - Teplice doma v lize prohrály jediný z posledních 7 zápasů, v nadstavbě tam zvítězily v obou zápasech a v sezoně tam získaly 27 z celkových 38 bodů - Teplice mají s 66 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize - Brno v lize 6x po sobě nezvítězilo a v posledních 4 kolech prohrálo (bez vstřelené branky) - Brno venku v lize 11x za sebou nevyhrálo - Radosta (Teplice) si může připsat 50. ligový start