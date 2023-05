Slavia vyhrála po obratu v Olomouci 3:2, v lize ale skončí druhá

Olomouc - Fotbalisté pražské Slavie po obratu zvítězili v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o titul v Olomouci 3:2, přesto ve druhé sezoně po sobě obsadí druhé místo. První titul po devíti letech si totiž v souběžně hraném utkání remízou 0:0 na Slovácku zajistila Sparta. Letenští mají na městského rivala tříbodový náskok a i vzhledem k vítězství po základní části nemůžou přijít o první pozici.

Sigma proti Slavii vedla po šesti minutách po brankách Juraje Chvátala a Pavla Zifčáka 2:0. Obrat hostů nastartoval dvěma trefami v rozmezí 21. a 35. minuty Václav Jurečka, který zaznamenal v nejvyšší soutěži sedmý a osmý gól z posledních čtyř zápasů. Vítěznou branku vsítil v 67. minutě střídající Ondřej Lingr. Olomouc po čtvrté ligové prohře doma v řadě skončí šestá.

Zápas začal pro Slavii šokem, neboť inkasovala hned z prvních dvou útoků Sigmy. Ve druhé minutě odvrátila obrana hostí míč ze standardní situace jen ke Chvátalovi, jehož střelu z 20 metrů lehce tečoval Ogbu a gólman Kolář nestihl na změnu směru reagovat. Chvátal zaznamenal třetí branku v ligové sezoně.

Další nákop o necelé čtyři minuty později propadl přes Holeše k Zifčákovi, který v nájezdu podruhé rozvlnil slavistickou síť. Celkově se radoval z čtvrté trefy v ročníku nejvyšší soutěže. Podle twitteru CS FOTBAL vstřelili Hanáci rychlejší dva góly v lize (tehdy ještě ve federální) jen v sezoně 1987/88 v Trnavě, kde nakonec prohráli 4:6.

V 11. minutě potrestal aktivní Zifčák nedůraz hostující defenzivy další střelou, která se otřela o Kolářovu tyč. Slavii zvedl její nejlepší střelec Jurečka. Ve 21. minutě uklidil přesný Juráskův centr mezi Macíkovy nohy do sítě.

I když se hosté k trvalejšímu náporu nedostali, srovnali. Oscar ve 35. minutě narýsoval ideální kolmici na Jurečku, který potvrdil skvělou formu, obhodil Macíka a s pomocí tyče vyrovnal. Vstřelil tak svůj třináctý jarní ligový gól a celkově šestnáctý v sezoně nejvyšší soutěže.

Druhá půle už nenabídla tolik dramatických momentů, hra se přelévala od jednoho pokutového území k druhému. Po hodině hry přece jen získala Slavia územní převahu, kterou korunovala vedoucím gólem. Na Oscarův přesný centr naběhl střídající Lingr a hlavičkou k tyči nedal Macíkovi šanci. V ligové sezoně se zapsal mezi střelce pojedenácté. Slavia potvrdila, že má s 94 góly nejlepší ofenzivu soutěže.

Možnou snahu o vyrovnání zhatil svou druhou žlutou kartou během čtyř minut Ventúra. Vršovičtí proti oslabenému soupeři výhru uhájili, byť v 87. minutě se blízko vyrovnání ocitl Vodháněl.

Slavia vyhrála venku v lize teprve druhý z posledních osmi duelů a v ročníku tam získala jen 26 z celkových 75 bodů.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Optikou výsledku jsem zklamán jako víceméně v minulých domácích zápasech. Ale každá mince má dvě strany, my jsme dnes odehráli dobrý zápas, nemáme se za co stydět, užili si to i diváci. Pomohly nám rychlé góly. Když jsem viděl stav 2:0 v šesté minutě, tak mi blesklo hlavou, jestli to není moc brzo a nehodili jsme býkovi do arény kořist. To zlehčuju, ale soupeř jednoznačně ukázal svoji kvalitu, neměl sice extrémně moc příležitostí, ale byl efektivní. Nás takový způsob hry stál moc sil. Soupeř z tlaku ve druhé půli vytěžil vedoucí gól, my jsme i po vyloučení šli po vyrovnání, ale fyzicky jsme už neměli tolik možností a na kýžený bod jsme nedosáhli, byť jsme si ho možná zasloužili."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavea): "Vstoupili jsme do zápasu katastrofálně, i když jsme na hráče apelovali, že domácí budou uvolnění a budou chtít podat co možná nejlepší výkon. Dopadlo to přesně obráceně, zamávalo to s námi, soupeř byl všude dřív a dal i druhý gól po chybě stoperů. Chtěl jsem v ten moment asi desetkrát střídat. Pomohl nám první gól, rozběhali jsme se, dostali jsme soupeře pod tlak. Druhý gól padl po hezké akci a ve druhé půli jsme už věřili, že to dotáhneme do vítězství. Domácí to stálo hodně sil, my jsme trpělivostí tři body uhájili a za to jsme rádi."

Sigma Olomouc - Slavia Praha 2:3 (2:2)

Branky: 2. Chvátal, 6. Zifčák - 21. a 35. Jurečka, 67. Lingr. Rozhodčí: Orel - Váňa, Hádek - Szikszay (video). ŽK: Zifčák, Ventúra. ČK: 78. Ventúra (všichni Olomouc). Diváci: 8166.

Sestavy

Olomouc: Macík - Vraštil, Beneš, Pokorný (85. Zorvan) - Chvátal, Ventúra, Breite, Pospíšil (56. Fortelný), Zmrzlý (72. Vodháněl) - Chytil (56. Kramář), Zifčák (46. Navrátil). Trenér: Jílek.

Slavia: Kolář - Holeš (46. Provod), Ogbu, Ousou - Douděra (89. Olayinka), Hromada (46. Zefeiris), Ševčík, Oscar (90.+1 Schranz), D. Jurásek - Van Buren (46. Lingr), Jurečka. Trenér: Trpišovský.