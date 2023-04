Sparta se v duelu s Brnem pokusí v lize znovu dotáhnout na vedoucí Slavii

Praha - Fotbalisté Sparty se v dnešním programu 25. kola pokusí opět bodově srovnat skok se Slavií. V prvním utkání po reprezentační přestávce nastoupí od 16:00 doma proti brněnskému nováčkovi. Pražský rival, který dosud vedl tabulku jen díky lepšímu skóre, odskočil po sobotním vítězství nad Olomoucí 4:0.

Sparťané by rádi protáhli vítěznou ligovou šňůru na osm duelů. Letenští v nejvyšší soutěži porazili Brno třikrát po sobě při skóre 14:2. Dvanáctá Zbrojovka čeká čtyři kola na výhru.

Bohemians 1905 budou od 19:00 v Ďolíčku hájit čtvrté místo proti Slovácku, které je o skóre páté a má k dobru odložené utkání v Jablonci. Pražané nynější sérii čtyř soutěžních výher odstartovali právě proti nadcházejícímu soupeři v Uherském Hradišti ve čtvrtfinále domácího poháru.

Ve zbývajících zápasech od 16:00 přivítá devátý Jablonec patnácté Pardubice. Severočeši v lize drží sérii tří vítězství, ale soupeře neporazili čtyřikrát po sobě a poslední dva duely s ním prohráli 0:1. Poslední Teplice budou hostit osmý Hradec Králové.

Statistické údaje před nedělními zápasy 25. kola první fotbalové ligy:

Sparta Praha (2.) - Zbrojovka Brno (12.)

Výkop: neděle 2. dubna, 16:00.

Rozhodčí: Radina - Kříž, Hrabovský - Berka (video).

Bilance: 51 35-7-9 116:41.

Poslední zápas: 4:0.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Wiesner, Sadílek, Kairinen, Zelený - Čvančara, Kuchta, Haraslín.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Hlavica, Granečný - Texl, Blecha - Alli, Ševčík, Falta - Řezníček.

Absence: Höjer, Pešek (oba zranění), Ladislav Krejčí II, Mejdr (oba nejistý start) - Tijani (4 ŽK), Endl, Koželuh, Pachlopník (všichni zranění), Souček (dohoda klubů + zranění).

Disciplinární ohrožení: Daněk, Jankto, Mejdr, Sadílek, Zelený (všichni 3 ŽK) - Granečný (7 ŽK), Berkovec, Hrabina, Ševčík, Texl (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Čvančara (12) - Řezníček (16).

Hlasy před utkáním:

Luboš Loučka (asistent trenéra Sparty): "Brno je nevyzpytatelný soupeř. Má velmi dobrou útočnou čtveřici, tam jsou šikovní. Hlavní cíl bude uhlídat Řezníčka se Ševčíkem, kteří hrají v ohromné pohodě a dávají hodně gólů. Budeme chtít navázat na útočnou kvalitu, kterou jsme ukazovali v posledních zápasech, a být efektivní. Mohl by být vyprodaný stadion, což by byla paráda. Trochu jsme v to i doufali. Nevidím jediný důvod, proč bychom zápas neměli zvládnout."

Richard Dostálek (trenér Brna): "Čeká nás výjimečný zápas. Sparta je aktuálně týmem s nejlepší sportovní formou, vyhrála sedm ligových duelů po sobě a vstřelila v nich 25 branek. V kádru má spoustu reprezentantů. Je něco jiného Spartu vidět u videa nebo v televizi a pak to zažít na hřišti. Bude klíčové, jak tu atmosféru kluci zvládnou. Někoho to motivuje, někomu to může ublížit. Chceme se prezentovat statečným, bojovným a dobrým výkonem, který by nám dodal sebevědomí do závěrečných kol."

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediné z posledních 7 vzájemných ligových utkání a Brno 3x po sobě porazila při skóre 14:2

- Sparta prohrála jediné z 25 domácích ligových utkání s Brnem (v květnu 2008)

- Sparta prohrála jediné z posledních 23 kol a v lize 7x za sebou zvítězila

- Sparta doma v lize 11x po sobě neprohrála a v posledních 7 zápasech tam zvítězila

- Sparta spolu s Olomoucí jako jediná na jaře v lize neprohrála

- Brno zvítězilo v jediném z posledních 11 ligových zápasů, minule prohrálo po 4 kolech a 3 remízách 1:1 po sobě

- Brno venku v lize 6x za sebou nevyhrálo a ve 3 z posledních 4 zápasů tam remizovalo, ale v sezoně tam získalo 15 z celkových 27 bodů

FK Teplice (15.) - FC Hradec Králové (7.)

Výkop: neděle 2. dubna, 16:00.

Rozhodčí: Zelinka - Hurych, Vyhnanovský - Petřík (video).

Bilance: 25 8-5-12 29:36.

Poslední zápas: 1:4.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Urbanec, Chaloupek, Mičevič, Hybš - Jukl, T. Kučera - Pleštil, Trubač, Gning - Žák.

Hradec: Bajza - Klíma, Kodeš, Leibl - Gabriel, Rada, Smrž, Ryneš - Matěj Koubek, Kubala, Vašulín.

Absence: Dramé, Knapík, Radosta (všichni zranění) - J. Kučera (trest za ČK), Čihák (zranění), Ševčík (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Dramé, Grigar, Hyčka (všichni 3 ŽK) - Kodeš (7 ŽK), Klíma, J. Kučera, Reichl, Smrž (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Gning, Žák (oba 7) - Kubala (6).

Hlasy před utkáním:

Zdenko Frťala (trenér Teplic): "Lhal bych, kdybych řekl, že pro mě tenhle zápas nic neznamená. Strávil jsem v Hradci tři krásné roky, ke klubu jsem získal nadstandardní vztah. Chtěl bych ocenit trenéra Koubka a celý jeho realizační tým za způsob hry, kterým se prezentují, před všemi mám velký respekt. Hradec je tým, který je schopný svou týmovostí a vůli porážet i kvalitativně lepší týmy, než je on. To je jeho největší zbraň. Během pauzy jsme se zaměřili na kondiční složku a zanalyzovali jsme si poslední dvě utkání. Každý zápas teď pro nás bude zápasem sezony. Chci vycházet z toho, aby hráči 90 minut odjezdili po zadku."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Čeká nás klíčová fáze. Máme nějaký bodový polštář, ale plně si uvědomujeme, že ještě není vyhráno a sezona není zachráněna. Pořád máme stejný cíl - přivést ligu na nový Malšovický stadion. Teplice už pod novým trenérem odehrály dvě utkání. Vidíme, že k určitým personálním a systémovým změnám tam došlo. Z toho chceme nějak vycházet a budeme obezřetní. Mají zkušený a technický střed zálohy a rychlé křídelní hráče a hrotové útočníky."

Zajímavosti:

- Teplice v lize s Hradcem 3x po sobě prohrály a zvítězily v jediném z posledních 12 vzájemných utkání nejvyšší soutěže

- Teplice doma v lize s Hradcem 5x za sebou prohrály

- Teplice 8 kol po sobě nezvítězily a jako jediné na jaře v lize ještě nevyhrály

- Teplice doma v lize prohrály jediné z posledních 5 zápasů a získaly tam 17 z celkových 21 bodů v sezoně

- Teplice mají s 57 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy

- Hradec vyhrál jediné z posledních 7 kol a v lize 3x po sobě nezvítězil

- Hradec venku v lize 4x po sobě neprohrál a získal tam 17 z celkových 31 bodů v sezoně

- teplický trenér Frťala před 2 lety postoupil s Hradcem do ligy, asistent "Votroků" Hejkal zase v minulosti vedl Severočechy jako hlavní kouč

- trenér Hradce Koubek odkoučuje 250. zápas v české lize

FK Jablonec (9.) - FK Pardubice (14.)

Výkop: neděle 2. dubna, 16:00

Rozhodčí: Všetečka - Hájek, Mokrusch - Hocek (video).

Bilance: 6 2-2-2 4:4.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Hübschman, Považanec, Polidar - Jovovič - Chramosta, Sejk.

Pardubice: Nita - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Darmovzal, Janošek, Hlavatý, Helešic - Černý.

Absence: Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský - Mareš, Solil (všichni zranění), Huf, Kostka (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Houska, Jovovič (oba 7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec - Černý, Helešic, Hranáč, Janošek, Vlček (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta (11) - Janošek (7).

Hlasy před utkáním:

David Horejš (trenér Jablonce): "Během reprezentační pauzy se nám dali hráči zdravotně dohromady po viróze. Je dobře, že se i hráčům v reprezentacích dařilo a pokračovali ve výkonech z Jablonce. Před námi jsou teď dva domácí zápasy, které chceme zvládnout herně a výsledkově, abychom potvrdili body z Brna a upevnili svou pozici v tabulce."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Jablonec vyhrál třikrát za sebou a má formu. Já jsem si myslel, že z bojů o záchranu vyjedou, protože mají kvalitu a hrají dobrý fotbal. Jablonec má gólové hráče. Chramosta je pořád vynikající střelec, který momentálně hraje ve skvělé formě. Jsou tam ale i další - Považanec, Sejk, Jovovič, Šulc. Nebezpečí zkrátka hrozí ze všech stran. Utkání asi ovlivní i terén, který bude těžký. My musíme z každého zápasu urvat body, a to platí i pro utkání v Jablonci. Respektujeme kvalitu soupeře, ale potřebujeme bodovat."

Zajímavosti:

- týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 2 výher, remíz a porážek i stejné skóre

- Pardubice poslední 4 vzájemné ligové zápasy neprohrály a Jablonec 2x po sobě porazily (pokaždé 1:0)

- Pardubice v lize v Jablonci 2x po sobě neprohrály

- Jablonec prohrál jediné z posledních 6 kol a v lize 3x za sebou zvítězil

- Jablonec prohrál jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů

- Jablonec má k dobru odložené utkání se Slováckem

- Pardubice prohrály jediné z posledních 6 kol, minule ale zvítězily po 3 ligových zápasech

- Pardubice venku v lize minule prohrály po 3 utkáních a získaly tam jen 8 z celkových 22 bodů v sezoně

- Pardubice mají s 23 góly nejhorší útok ligy

- Krobot (Pardubice) oslaví den před utkání 22. narozeniny

Bohemians Praha 1905 (4.) - 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: neděle 2. dubna, 19:00.

Rozhodčí: Orel - Leška, Hádek, Machálek.

Bilance: 34 10-10-14 36:43.

Poslední zápas: 4:2.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Jedlička - Köstl, Vondra, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Beran, Kovařík - Matoušek, Hála - Drchal.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Doski - Havlík, Daníček - Petržela, Kim Sung-pin, Sinjavskij - Mihálik.

Absence: Kadlec (trest za ČK), Morávek, Petrák, Shejbal (všichni zranění), Čermák, Puškáč (oba nejistý start) - Kohút (zranění).

Disciplinární ohrožení: Beran, Puškáč, Valeš (všichni 3 ŽK) - Kalabiška (7 ŽK), Trávník, Vecheta (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Puškáč (5) - Mihálik (4).

Hlasy před utkáním:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Jsou před námi složité zápasy. Teď po pauze hrajeme doma s rozjetým Slováckem, které jsme už dvakrát zpražili a mají na nás pifku. Jak znám trenéra Svědíka, budou nám to chtít vrátit. Pak pohár na Slavii, kde je to vždy složité. Náročný týden zakončíme zápasem v Olomouci, což je také přímý konkurent v boji o šestku."

Jan Baránek (asistent trenéra Slovácka): "Reprezentační přestávka byla trochu specifická. Někteří hráči doléčovali šrámy, další pak více trénovali, byli jsme na hokeji, takže kluci si i odpočinuli před náročným závěrem sezony. S Bohemians jsme vypadli doma v poháru, z toho jsme se poučili, nesmíme dělat stejné chyby. Bohemians jsou nepříjemné mužstvo, zdobí je týmové pojetí, což je jejich největší devíza."

Zajímavosti:

- Bohemians minule v lize porazili Slovácko poprvé po 4 zápasech

- Slovácko prohrálo jediné z posledních 5 ligových utkání na půdě Bohemians a 2x po sobě tam zvítězilo

- Bohemians před měsícem vyhráli v Uherském Hradišti nad Slováckem 2:1 ve čtvrtfinále domácího poháru

- Bohemians 4 kola po sobě neprohráli a v lize 3x za sebou zvítězili

- Bohemians doma v lize prohráli jediný z posledních 5 duelů, v sezoně tam ale získali jen 13 z celkových 38 bodů

- Slovácko prohrálo jediné z posledních 8 kol a v lize 2x po sobě zvítězilo (pokaždé doma)

- Slovácko minule venku v lize prohrálo po 2 vítězstvích a v ročníku tam získalo jen 15 z celkových 38 bodů

- Slovácko má k dobru odložené utkání v Jablonci

- Puškáč (Bohemians) čeká na 100. ligový start

- Mihálik (Slovácko) oslaví v den zápasu 26. narozeniny

Tabulka: