Teplice i v oslabení udolaly Hradec, rozhodla Hybšova penalta

Teplice - Fotbalisté Teplic porazili ve 25. kole první ligy Hradec Králové 1:0 a ze dna tabulky se posunuli na 14. místo. Severočeši v nejvyšší soutěži zvítězili po osmi zápasech od poloviny listopadu. Utkání ve 22. minutě rozhodl Matěj Hybš proměněnou penaltou a hostům se nepodařilo vyrovnat, přestože skoro celý druhý poločas měli početní převahu po vyloučení debutujícího Mohameda Jásira.

Teplice ve třetím ligovém utkání poprvé vyhráli pod trenérem Zdenkem Frťalou, který před dvěma roky postoupil s Hradcem do první ligy. Východočeši z posledních čtyř kol získali jediný bod a klesli na deváté místo.

Královéhradecký Vašulín v osmé minutě pronikl za obranu, ale gólman Grigar včasným vyběhnutím jeho průnik zastavil. To však bylo od Východočechů za celý poločas všechno, přestože proti nim stála nejslabší ligová defenziva, která v sezoně inkasovala už 57 branek.

Domácí byli aktivnější, hodně se tlačili před branku a během úvodních 12 minut stihli tři rohové kopy. V jejich útoku se vůbec poprvé v lize objevil egyptský fotbalista Jásir, který zatím hrál jen za "béčko" v ČFL. Nebezpečnější však byl jeho senegalský spoluhráč Gning.

Ten ve 20. minutě našel přesným obloučkem Vondráška, jemuž Ryneš pomohl na zem a sudí Zelinka nařídil pokutový kop. Teplice v tomto ročníku už dvě penalty zahodily, ale nový exekutor Hybš úkol se štěstím zvládl. Mezi ligové střelce se zapsal poprvé po čtyřech letech, kdy skóroval ještě v dresu Liberce. Brankář Bajza sice vystihl směr, na míč si sáhl, ale gól neodvrátil.

Ve 47. minutě dostal Jásir druhou žlutou kartu poté, co na polovině hřiště trefil Čecha vysokou nohou do obličeje. Hosté zvýšili tlak, ale do šancí se dlouho nedostávali. Naopak otvírali prostor pro rychlé brejky, do nichž se pouštěl především Gning. V 71. minutě šel Senegalec z poloviny hřiště sám, ale míč mu odskočil a Bajza mu ho sebral.

V 83. minutě měl blízko k vyrovnání střídající Matěj Koubek, ale Grigar jeho hlavičku skvěle vyrazil. Teplický brankář přežil i devítiminutové prodloužení a poprvé v tomto ligovém ročníku udržel čisté konto. Hradec Králové s Teplicemi nebodoval po předchozích třech výhrách. Na Stínadlech v lize "Votroci" prohráli poprvé od roku 2010 a po sérii pěti vítězství.

FK Teplice - FC Hradec Králové 1:0 (1:0)

Branka: 22. Hybš z pen. Rozhodčí: Zelinka - Hurych, Vyhnanovský - Petřík (video). ŽK: Hybš, Jásir - Čech, Kodeš. ČK: 47. Jásir (Teplice). Diváci: 2073.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič - Vondrášek (81. Hora), Trubač (90.+1 Žák), Kučera, Jukl, Hybš - Jásir, Gning (75. Kodad). Trenér: Frťala.

Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Leibl - Gabriel, Kodeš (62. Rada), Smrž, Ryneš - Pudhorocký (46. Matěj Koubek) - Kubala (89. Dvořák), Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek.