Sparta prohrála v Plzni 1:3, poprvé v sezoně zaváhala a je druhá

Plzeň - Fotbalisté pražské Sparty ve šlágru 7. kola první ligy prohráli v Plzni 1:3, v aktuální sezoně nejvyšší soutěže poprvé zaváhali po předchozích šesti výhrách a propadli se na druhé místo tabulky o bod za mistrovskou Slavii.

Už v prvním poločase vstřelili góly domácí Pavel Bucha, Zdeněk Ondrášek a Lukáš Hejda, těsně před koncem snížil Ladislav Krejčí mladší. Viktoria z třetí příčky ztrácí dva body na Spartu a tři body na Slavii. Letenští se západočeským rivalem v lize prohráli popáté za sebou a na vítězství v Plzni čekají už 11 utkání od srpna 2011.

Plzeň hrála první zápas od 4. října a remízy 2:2 v Olomouci, naopak Sparta během přerušení nejvyšší soutěže kvůli koronaviru absolvovala tři duely ve skupině Evropské lize, kde naposled ve čtvrtek porazila 4:1 Celtic Glasgow. Ale zatímco Viktora nastoupila v plné síle, hostům znovu chybělo několik opor včetně záložníka Karlssona, jenž byl v pátek pozitivně testován na covid-19.

Domácí otevřeli skóre už v sedmé minutě. Chybující obránce Plechatý při nepovedené rozehrávce našel Čermáka, který vyslal do úniku Buchu a plzeňský záložník přehodil vyběhnutého gólmana Nitu.

Západočeši kontrolovali hru, nepouštěli soupeře do šancí a ve 34. minutě zvýšili na 2:0. Nepokrytý Ondrášek se v šestnáctce prosadil tvrdým volejem po Limberského centru šajtlí.

Viktoria výtečnou první půli korunovala třetím gólem v nastaveném čase. Míč z rohového kopu propadl k Hejdovi a domácí obránce se zblízka ve skluzu trefil proti bývalému klubu. Sparta teprve potřetí v samostatné lize prohrála úvodní poločas tříbrankovým rozdílem, naposledy se to Pražanům stalo před 19 lety v Blšanech.

Plzeňští mohli zvýšit v 57. minutě, ale Kalvach z přímého kopu o kousek přestřelil. Za chvíli po další domácí standardce Kopic hlavičkoval do břevna.

Sparťané se dál hledali a vůbec neohrožovali brankáře Hrušku, první roh zahrávali až v 71. minutě. Krátce poté na druhé straně Nita vychytal Kopice.

Záložníka Viktorie ještě v závěru v pokutovém území fauloval střídající Hanousek, ale Nita nařízenou penaltu zneškodnil Buchovi. Až poté se do souvislejšího tlaku dostali sparťané. Karabcovu ránu vytáhnul Hruška, Plavšič trefil břevno a ve třetí minutě nastavení snížil přesnou střelou Ladislav Krejčí mladší.

Plzeň si tak nepřipsala premiérové čisté konto v tomto ligovém ročníku, ale doma vyhrála i třinácté soutěžní utkání pod vedením trenéra Guľy.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "O takový výkon se dá opírat. Klub cítil, že potřebujeme zápas zvládnout, chlapci to správně uchopili a dovedli ho tím směrem, kterým ho vedli. Drželi opratě dá se říct celý zápas, a to jsme hráli s výborným soupeřem, který podal perfektní výkon na Celticu. Cenné vítězství, velmi podstatný impuls pro tým před reprezentační přestávkou. Je super, že bodově i tabulkově se dotahujeme, ale víme, že tam stále máme nějakou ztrátu, proto potřebujeme i nadále svědomitě pracovat. Závěr trošku mrzí, že z možných 4:0 je 3:1. My ale hráli vynikající zápas 90 minut. To, že vám kvalitní soupeř dá gól, s tím jednoduše musíte počítat. Věřím, že udržíme čisté konto v následujícím zápase a Bucha promění příští penaltu. My si ceníme vítězství 3:1 s veškerou pokorou a respektem vůči soupeři, obzvlášť po výborném výkonu mužstva."

Václav Kotal (trenér Sparty): "Myslím si, že až do prvního gólu jsme celkem kombinovali a nebyl tam problém. Ale nevím, co se stalo, že nás to tak zlomilo. To, že se dostane gól po chybě, se stává, ale mužstvo na to musí zareagovat jiným způsobem, než jsme na to zareagovali. Chyběl nám větší pohyb, dělali jsme hrubé chyby a mužstvo jako Plzeň to samozřejmě dokázalo využít. Chyby k fotbalu patří, spíš mi vadí to, že nás jedna chyba takhle srazila a nedokázali jsme se z toho vzpamatovat. Chyběla nám snaha hrát dopředu, my většinu přihrávek adresovali dozadu i v situacích, kdy to šlo dopředu. V prvním poločase nám absolutně chyběly křížné míče, prostory tam byly, ale bohužel jsme se snažili hrát všechno nakrátko. Ztráceli jsme míče, Plzeň chodila do protiútoků, které dokázala využít. Od těch zkušenějších hráčů jsem samozřejmě čekal lepší výkon."

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1 (3:0)

Branky: 7. Bucha, 34. Ondrášek, 45.+1 Hejda - 90.+3 Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Kříž - Berka (video). ŽK: Čermák, Kalvach, Káčer - Plechatý, Ladislav Krejčí II, Sáček, Vindheim, Káčer. Bez diváků.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák (74. Alvir) - Ba Loua (74. Kayamba), Ondrášek (79. Beauguel), Kopic (90. Káčer). Trenér: Guľa.

Sparta: Nita - Plechatý, Pavelka, Hancko (64. Trávník) - Vindheim, Ladislav Krejčí II, Sáček (70. Karabec), Dočkal, Ladislav Krejčí I (63. Hanousek) - Juliš, Polidar (64. Plavšič). Trenér: Kotal.