Sparta prohrála i v Monaku a v kvalifikaci LM vypadla poosmé za sebou

Monako - Fotbalisté Sparty prohráli v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Monaku 1:3 a v kvalifikaci prestižní soutěže vypadli poosmé v řadě. Úvodní duel na Letné před týdnem osminásobný francouzský mistr vyhrál 2:0. Pražany čeká na podzim ve druhé sezoně po sobě základní skupina Evropské ligy.

Všechny branky padly ve druhém poločase. Domácí rozhodli v rozmezí 50. až 56. minuty, kdy se trefili Gelson Martins a Aleksandr Golovin. Za hosty snížil v 78. minutě náhradník David Moberg Karlsson. O tři minuty později ale stanovil konečné skóre rovněž střídající Sofiane Diop.

Svěřenci trenéra Nika Kovače se v závěrečném play off představí proti Šachtaru Doněck. Letenští si postupem do hlavní fáze Evropské ligy vydělali 3,63 milionu eur (přes 92 milionů korun). V kvalifikaci o Ligu mistrů dnes na úkor budapešťského Ferencvárose skončil i jiný pražský celek Slavia.

Sparta, které kvůli zranění mimo jiné chyběl i kapitán Dočkal, si díky vysokému presinku vytvořila úvodní příležitost po necelé minutě hry. Fofana špatně rozehrál, ale Pavelka ve slibné pozici zpoza vápna značně přestřelil.

Ve 14. minutě se situace po aktivním napadání Pražanů opakovala. Gólman Nübel nahrál přímo Sáčkovi, jenže hosté ani napodruhé domácí nepotrestali.

Na druhé straně Golovin vyslal do úniku Vollanda, Nita ale jeho střelu vytáhl. Rumunský brankář se vyznamenal i v nastavení prvního poločasu, když vytěsnil na roh Golovinovu dalekonosnou ránu do šibenice.

Po přestávce Volland proti Nitovi znovu neuspěl a Martins po následném rohu vypálil vedle. V 50. minutě se ale domácí prosadili. Martins obehrál ve vápně Polidara a z úhlu pomocí odrazu od břevna propálil Nitu.

Osminásobného francouzského mistra úvodní trefa nakopla a o šest minut později zvýšil. Kapitán Ben Yedder si v šestnáctce počkal na nabíhajícího Golovina, který se přízemní střelou nemýlil. Ruský záložník se při zakončení zranil a musel vystřídat.

V 64. minutě skóroval Hložek, jeho trefa ale kvůli těsnému ofsajdu neplatila. O necelou čtvrthodinu později hosté snížili zásluhou Karlssonovy přízemní střely do Nübelova protipohybu.

Třetí celek uplynulé sezony Ligue 1 si ale rychle vzal dvougólové vedení zpátky. Diop si ve vápně poradil s Panákem a nedal Nitovi šanci.

Sparta potvrdila nelichotivou pohárovou bilanci proti francouzským celkům. Ve 13 duelech (bez Poháru Intertoto) zvítězila jen ve dvou. Naopak knížecí klub vyhrál proti českému týmu i třetí zápas.

Hlasy po utkání:

Niko Kovač (trenér Monaka): "První krok máme za sebou. Nebyl to jednoduchý dvojzápas. V úvodní čtvrthodině jsme měli problémy, poté jsme ale kontrovali hru a zasloužili jsme si vyhrát. Teď si musíme odpočinout a pokračovat v pátek v lize proti Lorientu."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Tenhle zápas byl rozdílný v tom, že jsme v prvním poločase chtěli hrát ze zajištěné obrany a čekat na příležitosti, abychom vstřelili kontaktní gól. Měli jsme tam dvě situace, z nichž jsme mohli kontaktní gól vstřelit a jít do vedení 1:0, což se nám bohužel nepodařilo. Ve druhém poločase nám nezbývalo nic jiného, než to otevřít a jít do vyššího postavení. To se nám stalo i osudným, protože jsme dvakrát nebo třikrát při rozehrávkách byli nepřesní. Soupeř nás potrestal a víceméně zápas rozhodl. Pak jsme sice dali kontaktní gól, ale při vývoji, který byl, to pro nás bylo málo. Potom to bylo nahoru dolů. Soupeř dal ještě jeden gól a zaslouženě vyhrál 3:1. Přeju Monaku, ať postoupí do Ligy mistrů. Hraje velice dobrý fotbal."

David Pavelka (záložník a kapitán Sparty): "Myslím si, že jsme mohli začít dobře. Hned v první minutě jsem měl šanci. Kdybych ji proměnil, tak by možná Monako nebylo tak sebevědomé, jak bylo. V první půli nám nabídlo ještě jednu nebo dvě šance. Zápas se pro nás mohl vyvíjet trošku líp, ale Monako ukázalo svoji kvalitu a zaslouženě vyhrálo."

AS Monako - Sparta Praha 3:1 (0:0)

Branky: 50. Martins, 56. Golovin, 81. Diop - 78. Karlsson. Rozhodčí: Orsato - Preti, Giallatini (všichni It.). ŽK: Tchouaméni - Wiesner, Pulkrab. První zápas: 2:0, postoupilo Monako.

Monako: Nübel - Sidibé, Disasi, Badiashile, Caio Henrique (60. Jakobs) - Fofana, Tchouaméni (61. Matazo) - Martins (61. Diatta), Volland (67. Fábregas), Golovin (60. Diop) - Ben Yedder. Trenér: Kovač.

Sparta: Nita - Wiesner (84. Gabriel), Panák, Hancko, Polidar - Pešek (67. Karlsson), Souček, Sáček (59. Pulkrab), Pavelka, Karabec (83. Patrák) - Hložek (66. Minčev). Trenér: Vrba.