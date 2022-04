Sparta hostí čtvrté finále proti hokejistům Třince, kteří vedou 2:1

Finále play off hokejové extraligy - 3. zápas HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec, 22. dubna 2022 Praha. Tomáš Marcinko z Třince střílí gól.

Praha - V 17 hodin začne v O2 areně čtvrtý zápas o mistra hokejové extraligy. Třinec v pátek vyhrál nad Spartou 3:2 a v sérii vede 2:1. Utkání sledovalo 17.220 diváků, což byla nejvyšší návštěva v sezoně extraligy. I dnes by mělo být vyprodáno.

Pražané se v pátek potřetí ve finálové sérii ujali vedení, ale Oceláři dvěma góly ve druhé třetině vývoj otočili. Sparta v play off prohrála poprvé doma, Třinec naopak úspěšně zvládl i páté utkání v halách soupeřů.

"Klíčové vítězství to určitě nebylo, hraje se na čtyři. Samozřejmě, že je to další dílek do skládačky, ale rozhodně v sobotu je nový den a čeká nás další zápas. A může být vše jinak," řekl po úspěšném pátečním večeru třinecký Andrej Nestrašil, který se na výhře hostů podílel gólem.