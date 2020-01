SpaceX dopravila do kosmu čtvrtou sérii 60 satelitů Starlink

Mys Canaveral - Po řadě odkladů způsobených nepříznivým počasím soukromá americká vesmírná společnost SpaceX dopravila na oběžnou dráhu kolem Země čtvrtou sérii 60 komunikačních satelitů Starlink. Družice, které budou zajišťovat globální připojení k internetu, vynesla raketa Falcon 9 a let bylo možné sledovat živě prostřednictvím internetu. SpaceX se již počátkem ledna stala firmou provozující největší počet umělých družic na světě.

Raketa odstartovala podle stanoveného harmonogramu z floridského kosmodromu na mysu Canaveral v 15:06 SEČ. Po hodině letu SpaceX oznámila, že náklad satelitů byl úspěšně vypuštěn na stanovené oběžné dráze.

První stupeň nosiče po odpoutání od rakety přistál na prámu Of Course I Still Love You v Atlantiku, aby byl znovu využit k dalšímu startu. Tento první stupeň včetně dneška absolvoval tři kosmické lety.

Vedle prvního stupně SpaceX opakovaně využívá i aerodynamický kryt nákladního prostoru. Polovinu krytu v Atlantiku úspěšně zachytila do sítí loď Ms. Tree, druhá část ale skončila v oceánu, protože minula sítě lodi Ms. Chief. Zakladatel SpaceX Elon Musk dnes na twitteru napsal, že dosud byl kryt úspěšně zachráněn ve třech případech.

Společnost SpaceX do kosmu zatím vynesla čtyři série po šedesáti satelitech Starlink, a to loni v květnu a v listopadu a poté dvakrát letos v lednu. Před těmito čtyřmi lety byly v únoru 2018 zkušebně dopraveny na orbitu dvě tyto družice mimo letový program Starlink.

Počet satelitů Starlink plánuje SpaceX rychle zvýšit, společnost chce letos s družicemi startovat každé dva až tři týdny. Cílem je do poloviny roku dosáhnout operační provoz zaměřený na zpřístupnění internetu v Kanadě a USA a v příštím roce ve zbytku světa. Prozatímní plán SpaceX počítá s rozmístěním asi 12.000 družic. Společnost ale uvažuje o pozdějším rozšíření sítě na celkem 42.000 satelitů, na což ovšem v současnosti nemá povolení. Musk budovanou síť družic již využil: loni v říjnu přes satelity tweetoval.