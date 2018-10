Brno - Soudce Jaroslav Pytloun trvá na tom, že v kauze advokátů Karla a Lenky Hnilicových postupoval "přesně a přísně" podle práva. Jejich stíhání zastavil kvůli promlčení, podle kárné žaloby podané nadřízenými z Městského soudu v Praze tomu však předcházela Pytlounova nedůslednost. Žalobu dnes začal projednávat kárný senát Nejvyššího správního soudu.

Hnilicovi původně dostali podmíněné tresty za útisk nájemníků v Lopatecké ulici v Praze. Údajně jim postupně znemožňovali vytápění bytu, koupání či praní prádla. Pytlounův odvolací senát v únoru 2015 advokáty obžaloby zprostil a postoupil případ městské části do přestupkového řízení. Nejvyšší soud ale vyhověl dovolání Nejvyššího státního zastupitelství a případ vrátil k městskému soudu.

Poté se začalo projednávání kauzy před odvolacím senátem vléct, hlavně kvůli zdravotním omluvám Hnilicových. Situace dospěla až k promlčení Pravomocný odsuzující rozsudek by pro právníky mohl znamenat i to, že by nadále nesměli vykonávat advokátní praxi.

Kárná žaloba Pytlounovi konkrétně vytýká například to, že nestanovil lhůtu k vypracování posudku ohledně zdravotního stavu Hnilicové a dostatečně neurgoval jeho vyhotovení. Zaviněně tím prý porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Pytloun dnes před kárným senátem shrnul, že kauza Hnilicových byla pod drobnohledem nadřízených i soudů vyšších stupňů. Účastníci řízení opakovaně namítali podjatost, spis také vícekrát putoval k vrchnímu soudu kvůli návrhům na určení lhůty pro rozhodnutí.

"I s ohledem na všechny tyto skutečnosti jsme postupovali vyloženě přesně a přísně v souladu s trestním řádem," řekl Pytloun. O tom, že hrozí promlčení, prý věděl.