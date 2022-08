Soudce, který kritizuje polskou vládu, se stále nemůže vrátit do práce

Varšava - Polský soudce Igor Tuleya, který patří ke známým kritikům justičních reforem prosazovaných vládou národních konzervativců, se stále nemůže vrátit do práce. A to přesto, že varšavský soud už dříve vydal rozhodnutí, které jeho návrat do funkce povoluje, informovala dnes polská tisková agentura PAP. Tuleya podle ní na tiskové konferenci uvedl, že předseda odvolacího soudu ve Varšavě toto rozhodnutí zrušil.

Na webu veřejnoprávní televize TVP se v sobotu objevila zpráva, že Tuleyovi, kterého před téměř dvěma lety suspendovala nyní už zlikvidovaná disciplinární komora nejvyššího soudu, návrat do práce povolila předsedkyně varšavského okresního soudu Joanna Przanowská-Tomaszeková.

Tuleya se tedy dnes ráno dostavil k okresnímu soudu v polské metropoli, ale po vstupu do budovy dostal příkaz předsedy odvolacího soudu Piotra Schaba, jenž předchozí soudní rozhodnutí zrušil, popsala stanice Polsat News na svém webu. Podle agentury PAP toto rozhodnutí Tuleya obdržel, když si šel vyzvednout dokument o opětovném uvedení do funkce.

Soudkyně Przanowská-Tomaszeková současně s rozhodnutím o návratu nepohodlného soudce do funkce poslala Tuleyu na nevyčerpanou dovolenou do 19. září, napsal Onet.

"Ta situace začíná připomínat brazilský seriál, ale takový je prostě život," prohlásil Tuleya podle serveru Onet před svými přívrženci, kteří se sešli před soudem. "Právní stát musí zvítězit," dodal.

Disciplinární komora polského nejvyššího soudu zbavila v listopadu 2020 Tuleyu imunity, což se rovnalo pozastavení výkonu jeho funkce. Prokuratura chtěla Tuleyu stíhat za to, že v roce 2017 umožnil médiím účastnit se soudního stání týkajícího se sporného jednání parlamentní většiny bez menšinové opozice. Kromě jiného prý překročil své pravomoci. Podle polské opozice jsou obvinění proti Tuleyovi politicky motivovaná a odporují normám EU o právním státě.

Polský disciplinární systém pro soudce se stal součástí širšího sporu mezi Varšavou a Evropskou unií. Polský prezident Andrzej Duda v červnu podepsal novelu zákona, která zrušila spornou disciplinární komoru, vnímanou kritiky jako nástroj vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) k trestání neposlušných soudců. Má ji nahradit komora profesní zodpovědnosti, která podle opozice v přijaté podobě neznamená obnovení vlády práva v polské justici. Duda nicméně vyjádřil naději, že novela ukončí spor Varšavy s EU o polskou justici a právní stát a uvolní miliardy eur pro Polsko z unijního fondu obnovy.

Evropská komise v polovině července ve svém každoročním hodnocení stavu právního státu ve všech 27 členských zemích uvedla, že Polsko (a s ním také Maďarsko) by mělo zlepšit podmínky pro nezávislý soudní systém, pluralitu médií či boj proti korupci. Komise předtím vyjadřovala pochybnosti nad tím, zda ústupky Varšavy v otázce disciplinární komory nejvyššího soudu jsou dostatečné.