Soud zveřejnil video z útoku na manžela Pelosiové, pokoušel se bránit

Washington - Soud v americkém San Francisku dnes zveřejnil záběry z policejních kamer, které ukazují dramatické chvíle, kdy útočník s kladivem loni na konci října napadl manžela nyní již bývalé šéfky americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Informoval o tom list The New York Times (NYT). Na videu je vidět, jak se 82letý Paul Pelosi s mužem přetahuje o kontrolu nad nástrojem předtím, než je krátce před zásahem policie omráčen.

Videozáznam útoku zachycuje okamžiky, kdy se policisté přiblížili k domu Pelosiových v San Francisku, vstoupili do něj a našli útočníka s Pelosim v pyžamu, jak stojí u dveří, každý s rukou na velkém kladivu. Poté, co je policisté vyzvali, aby ho odhodili, vetřelec získal nad nástrojem kontrolu a udeřil jím do hlavy Pelosiho, ačkoli k samotnému úderu došlo mimo záběr kamery. Oba policisté se poté vrhnou dovnitř a muže se pokusí zadržet, zatímco Pelosi leží nehybně na boku.

Nově zveřejněné důkazy obsahují také části telefonátu Pelosiho na tísňovou linku z 28. října, jakož videozáznam z bezpečnostních kamer, na němž je vidět, jak útočník rozbíjí skleněné okno, aby se dostal do domu.

Manžel známé političky musel po útoku podstoupit operaci kvůli fraktuře lebky, utrpěl také zranění paží a rukou. Demokratka Pelosiová v době napadení byla i se svou ochrankou ve Washingtonu, i když měla být původním terčem útočníka, kterého policie identifikovala jako Davida DePapeho.

DePape čelí obvinění z mnoha trestných činů, včetně pokusu o vraždu a útoku se smrtící zbraní. V případě odsouzení mu hrozí doživotní vězení. Svou vinu nepřiznal.

Policistka Carla Hurleyová, která DePapeho zatýkala, uvedla, že chtěl zaútočit i na další osobnosti, včetně herce Toma Hankse nebo kalifornského guvernéra Gavina Newsoma. Muž krátce po zatčení vypověděl, že chtěl zaútočit na Pelosiovou, protože byla "druhá v pořadí na prezidentský úřad". Úřady rovněž uvedly, že DePapeho přitahovaly konspirační teorie a svou výpravu do domu Pelosiových považoval za "sebevražednou misi".

Soud záběry zveřejnil poté, co se koalice tiskových agentur, včetně agentury AP, snažila získat přístup k důkazům, které prokuratura minulý měsíc přehrála u soudu. Sanfranciské státní zastupitelství odmítlo novinářům důkazy zpřístupnit, soudce ale dnes rozhodl, že pro to není důvod.

Útok se odehrál krátce před volbami do Kongresu USA a vyvolal obavy z politického násilí s ohledem na nepokoje z 6. ledna 2021, při nichž dav stoupenců končícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa vpadl do Kapitolu s cílem zabránit zákonodárcům v potvrzení volebního vítězství demokrata Joea Bidena.