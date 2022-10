Soud zprostil obžaloby muže z loupeže v Uh. Hradišti, dříve za ni byli ve vězení

Zlín – Zlínský krajský soud dnes pravomocně zprostil Miloše Zezulu a Martina Skalického obžaloby z loupeže v klenotnictví v Uherském Hradišti z roku 2015. V minulosti je za ni odsoudil k osmi a pěti letům vězení, část trestů si oba odpykali. Letos v únoru však Ústavní soud (ÚS) vyhověl jejich stížnostem. Krajský soud následně rozhodl o jejich propuštění na svobodu a musel případ opět otevřít. Jeho původní verdikt stál zejména na pachových stopách, jinak důkazy chyběly, svědkové nebyli schopní pachatele věrohodně identifikovat. Oba muži vinu popřeli.

Muže poslal krajský soud za loupež do vězení v únoru 2019, jeho rozhodnutí později potvrdily i olomoucký vrchní soud a Nejvyšší soud. Po zásahu ÚS byl však rozsudek zrušený. Krajský soud podle ústavních soudců musel při opětovném projednání kauzy znovu vyhodnotit důkazy, případně doplnit dokazování. Pokud ani poté nemohl dosáhnout "praktické jistoty" o vině Zezuly a Skalického, musel oba zprostit obžaloby s ohledem na zásadu presumpce neviny.

"Nebylo prokázáno, že předmětný skutek spáchali právě obžalovaní," řekl předseda trestního senátu Jiří Dufek. Poukázal na to, že dnešní rozhodnutí krajského soudu bylo vázáno nálezem Ústavního soudu. Zproštění obžaloby obou mužů dnes požadovala obhajoba i státní zástupkyně.

Dnešní rozhodnutí soudu Zezulu se Skalickým nepřekvapilo. "Já jsem nepředpokládal nic jiného. A ve své podstatě nejde o nás. Jde o naše rodiny, a to je pro mě to nejzásadnější, že mají tatínky doma," řekl novinářům před soudní síní Zezula. "Po šesti letech jsme dosáhli toho, za čím jsme si celou dobu stáli. Je neskutečné, co se v České republice vůbec může dít. Že se tu zavírají nevinní lidi a skuteční pachatelé běhají tady někde po svobodě. Nastupoval jsem do vězení, kdy dceři byly dva měsíce. Celá tato situace byla obtížná pro celou moji rodinu," uvedl Skalický.

Dnešní rozsudek je pravomocný. Obžalovaní i státní zástupkyně Renata Bártková se vzdali práva odvolání.

Pachatelé ke klenotnictví přijeli 8. září 2015 na motocyklu, jeden měl zbraň. Šperky za více než 1,2 milionu korun se ale útočníkům s kuklami na hlavách odnést nepodařilo. Zabránili tomu dva kolemjdoucí, kteří utrpěli těžká zranění. Jednoho postřelili lupiči do nohy, druhého zranily střepy z rozbitých skleněných dveří prodejny. Pachatelé na místě nechali tašku se šperky, šroubovák a páčidlo a odjeli na motocyklu. S nároky na náhradu škody odkázal dnes soud zraněné muže, klenotnictví a zdravotní pojišťovnu do občanskoprávního řízení.

Za loupež a poškození cizí věci hrozilo Zezulovi a Skalickému pět až 12 let vězení. Usvědčovaly je zejména pachové stopy z místa činu. Podle ústavních stížností se však původní rozsudek krajského soudu vedle pachové identifikace neopíral o žádný uzavřený řetězec nepřímých důkazů. Ústavní soudci v minulosti opakovaně akceptovali pachové stopy jako nepřímý nebo podpůrný důkaz, zdůraznili však, že nemají být jediným podkladem pro uznání viny.