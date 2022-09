Soud zastavil stíhání bývalých příslušníků StB kvůli akci Asanace

Praha - Odvolací pražský městský soud zrušil verdikt nad čtyřmi bývalými příslušníky komunistické Státní bezpečnosti (StB) obžalovanými z toho, že při takzvané akci Asanace šikanovali disidenty a nutili je k emigraci. Jejich trestní stíhání zastavil, protože je podle něj promlčené. Obvodní soud uložil Karlu Hájkovi a Rudolfu Peltanovi podmíněné tresty. U Zbyňka Dudka a Jiřího Šimáka upustil od potrestání, protože již oba dva dříve dostali za týrání odpůrců komunistického režimu nepodmíněné tresty 3,5 roku vězení.

"Trestnost činu je třeba posuzovat podle zákona, který byl platný v době, kdy byl skutek spáchán," uvedl předseda senátu Pavel Benda. Nelze podle něj použít zákon o protiprávnosti komunistického režimu, podle kterého by trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby promlčen nebyl. Novou normu lze totiž podle soudce aplikovat jen v případě, že je k pachatelům mírnější.

"Na mě to působí jako jakýsi hybrid, který jsem doposud nevstřebal," řekl novinářům státní zástupce Stanislav Potužník. Dodal, že si musí před rozhodnutím o dalším postupu prostudovat odůvodnění verdiktu. "V současné době, v roce 2018, zahajovat trestní stíhání je podle mě pozdě. Tudíž to rozhodnutí vítám a souhlasím s ním," reagoval Peltanův obhájce Jan Červenka.

Někdejší příslušníci StB podle obžaloby šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni čtyři poškození se následně na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

Obžalovaní na počátku hlavního líčení vinu odmítli. Řekli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u StB jinou práci. Všichni muži navíc uvedli, že se nemohli účastnit akce Asanace, protože norma podle nich byla zrušena v roce 1978. Obžaloba přitom mluví o skutcích po roce 1980.

V kauze původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale loni v únoru dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu. Dohoda je pravomocná.