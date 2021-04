Soud začal projednávat kauzu Bereta, vyslechl obžalovaného

Praha - Okresní soud Praha-východ začal projednávat takzvanou kauzu Bereta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení. V případu čelí obžalobě pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista Radek Holub, celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. U soudu dnes vypovídal Šíma, odpoledne soud vyslýchá Holuba, jehož výpověď je neveřejná. V úterý má soud v plánu vyslechnout Máchovou, Gáboríka a Zmrhala. Výslechy posledních dvou obžalovaných mají být také bez účasti veřejnosti.

Státní zástupkyně Lenka Bradáčová tvrdí, že Máchová, Holub a Šíma poskytovali soukromému detektivovi Gáboríkovi v letech 2013 až 2016 neveřejné informace z trestních řízení. Gáborík je podle obžaloby předával dál, například klientům své společnosti. V některých případech za to podle obžaloby od klientů společnost inkasovala peníze.

Máchovou viní žalobkyně z toho, že Gáboríkovi poskytovala informace z řízení, která se týkala například společností Knauf nebo Kodotex. Policista Holub podle obžaloby zase poskytl neveřejné informace z kauzy Nemocnice Na Homolce nebo dokumenty o zahájení trestního řízení, jež souviselo se smlouvou mezi pražským dopravním podnikem a společností Rencar. Holub je také obžalován z toho, že na Gáboríkovu žádost vyrobil falešný záznam o zahájení úkonů trestního řízení vůči advokátovi Karlu Muzikářovi.

Šíma pak podle Bradáčové pro Gáboríka nechal lustrovat akcionáře karlovarského hotelu Pupp Petra Cvrka, registrační značky různých vozidel nebo ho informoval o trestním řízení, jež souviselo s nelegálním dovážením, zpracováním a distribucí tabákových výrobků. Zmrhal od Gáboríka podle obžaloby převzal neveřejné dokumenty z trestního řízení a jejich obsah sdělil zástupci společnosti Knauf.

Dnes u soudu vypovídal Šíma, který uvedl, že s obžalobou nesouhlasí. "To, že je to tady chápáno, že jsem Igoru Gáboríkovi vyzrazoval informace z konkrétních spisů, s tím prostě nesouhlasím,“ řekl soudu. Gáborík podle něj pro celní správu i pro Philip Morris nashromáždil velké množství informací, z nichž bylo zrealizováno mnoho kauz.

U soudu odpoledne vypovídal Holub, jeho výpověď byla neveřejná. Vinu však Holub dříve při jednání odmítl, obžaloba je podle něj vystavěna na fiktivních základech. S obžalobou nesouhlasí ani Gáborík. Máchová novinářům ještě před jednáním řekla, že rozhovor, který vedla s Gáboríkem, nenaplňuje znaky vynášení informací.

Skupina čelí obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.

Předseda trestního senátu Michal Matouš se dnes vyjádřil k prostorovým odposlechům v kauze, proti kterým podávala námitku obhajoba. Jsou podle něho jako důkaz přípustné. Soud ale naopak nepřipustí jako důkaz výsledky z prohlídky vnitřních prostor vozidla.

Gáboríka, Šímu a Holuba policie obvinila v květnu 2016, Máchovou začali policisté stíhat o pět měsíců později. Zmrhal byl obviněn na konci roku 2018.