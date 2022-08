Soud v Plzni se vrátí k vraždě z roku 2008, zřejmě zazní závěrečné návrhy

Krajský soud v Plzni 10. června 2019 otevřel víc než deset let starý případ brutální vraždy z Chebska. Bývalého policistu Martina Novotného (druhý zleva) a jeho známého Aleše Šeptáka (vpravo) státní zástupce viní z toho, že v listopadu 2008 napadli a vážně zranili šestadvacetiletého muže a pak ho převezli na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéci, přivázali ho na lano a více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem

Krajský soud v Plzni 10. června 2019 otevřel víc než deset let starý případ brutální vraždy z Chebska. Bývalého policistu Martina Novotného (druhý zleva) a jeho známého Aleše Šeptáka (vpravo) státní zástupce viní z toho, že v listopadu 2008 napadli a vážně zranili šestadvacetiletého muže a pak ho převezli na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéci, přivázali ho na lano a více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Senát plzeňského krajského soudu se dnes vrátí k projednávání případu vraždy, která se stala v listopadu 2008 u přehrady Bílý Halštrov u Aše na Chebsku. Zpovídá se z ní dnes třiačtyřicetiletý bývalý policista Martin Novotný a o pět let starší Aleš Šepták. Předloni je krajský soud zprostil obžaloby, po odvolání státního zástupce ale Vrchní soud rozsudek zrušil a věc vrátil do Plzně. Dnes by u soudu mohly zaznít závěrečné řeči a návrhy. Oba obžalovaní, stíhaní na svobodě, vinu odmítají.

Novotný a Šepták podle obžaloby odvezli před 14 lety na odlehlé místo u Aše šestadvacetiletého muže a zbili ho. Když se nemohl kvůli zlomené stehenní kosti a značné opilosti bránit ani utéct, přivázali ho za opasek na lano a více než dva kilometry ho smýkali za osobním autem, uvádí obžaloba. Nakonec podle ní nechali muže ležet u silnice, kde zemřel.

K soudu se případ vraždy dostal až po více než deseti letech od spáchání. Krátce po činu sice policie a policejní inspekce podezírala tehdejšího policistu Novotného, kvůli nedostatku důkazů ale vyšetřovatelé věc odložili. Až deset let po vraždě se přihlásil svědek, který vypověděl, jak v kritický den viděl auto vláčející za sebou člověka a poznal dva muže z auta. Jeho svědectví vedlo v roce 2018 k zadržení Novotného a Šeptáka a bylo i hlavním důkazem obžaloby. Krajský soud však v roce 2020 výpověď svědka označil jako velmi nevěrohodnou a nedostačující pro odsouzení a muže osvobodil.

V opakovaném projednávání případu, které v Plzni začalo loni v listopadu, soud vyslechl řadu svědků.