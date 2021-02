Soud v Ostravě udělil za dvojnásobnou vraždu 25 let vězení

Ostrava - Krajský soud v Ostravě dnes odsoudil k výjimečnému trestu 25 let vězení Pavla Nárožného za dvojnásobnou vraždu starou 12 let. Podle soudu muž zavraždil v roce 2009 v Přerově svého otce a jeho manželku. Těla obětí se nikdy nenašla. Obžalovaný vinu celou dobu odmítal a tvrdil, že jeho otec žije. Vynesený trest je takzvaně souhrnný, nezávisle na tomto případu byl Nárožný pravomocně odsouzen za přípravu vraždy své tety. Ženy, která spravovala majetek po jeho zemřelém otci, se chtěl zbavit v roce 2015. Rozsudek není pravomocný, muž se hned odvolal.

Případem se třikrát zabýval olomoucký krajský soud. Vždy Nárožného zprostil obžaloby, vrchní soud ale rozhodnutí pokaždé zrušil. Nakonec rozhodl i o změně senátu. Proto se případ přestěhoval do Ostravy.

Předseda senátu Miroslav Mucha dnes při zdůvodnění rozsudku uvedl, že o vině obžalovaného nemá senát pochyb. "Dospěli jsme k závěru, že byl zjištěn skutkový děj, o kterém senát nemá důvodné pochybnosti," uvedl.

Podle rozsudku muž otce a jeho ženu ubil neznámým předmětem v chodbě jeho domu. Předtím vypnul přívod elektřiny do domu. Tím donutil otce otevřít vstupní dveře. Motivem vraždy byly spory o majetek. Těla obětí pak Nárožný podle rozsudku naložil do otcova automobilu a odvezl je na neznámé místo. V domě se pak pokusil uklidit.

Mucha dodal, že původně byl Nárožný souzený se svou matkou. Ta ale v roce 2013 zemřela. Podle Muchy žena nebyla pachatelkou ani spolupachatelkou. "Neměla motiv, neměla fyzické dispozice. V rozhodné době byla navíc na třídním srazu," řekl Mucha. Dodal, ale že není vyloučena její pomoc synovi v době po vraždě například s úklidem.

Proces se táhl několik let. Podle Muchy tomu napomohly i obstrukce obžalovaného v poslední době. Ten se dožadoval zastavení trestního stíhání kvůli nepřiměřené délce. "Obžalovaný zpochybňuje zákonnost trestního stíhání, postup policie i práci státního zástupce. Zpochybňuje vše, co se v této věci dělo. Například i zahájení trestního stíhání. Tento názor ale nesdílíme. Toto rozhodnutí bylo legální, řádně odůvodněné," uvedl Mucha.

Státní zástupce Vít Legerský požadoval doživotí. Pokud jde o pokus o vraždu tety, zvažoval údajně muž několik verzí včetně zabití palcátem. Pomoci mu měla jeho známá, která se ale obrátila na policii a stala se korunní svědkyní. Nárožný vinu celou dobu popíral a tvrdil, že jde o křivé obvinění. Odsouzen byl k třináctiletému trestu. Tento trest dnešní rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a vynesl nový souhrnný verdikt.

Státní zástupce si ohledně odvolání nechal lhůtu na rozmyšlenou. Do výkonu trestu se muži započtou roky ve vazbě a výkonu trestu za přípravu vraždy. Podle informací ČTK tak má za sebou osm let z pětadvacetiletého trestu. Po dvou třetinách trestu může požádat o podmínečné propuštění. Teoreticky by se na svobodu Nárožný mohl dostat v roce 2032.