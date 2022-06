Soud s Babišem v kauze Čapí hnízdo začne 12. září

Praha - Obžalobu bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jany Nagyové (dříve Mayerové) v kauze dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo začne pražský městský soud projednávat 12. září. Soudce Jan Šott nevyhověl návrhům na předběžné projednání obžaloby. Informaci serverů Novinky.cz a Seznam Zprávy potvrdil ČTK mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig. Babiš i Nagyová vinu v minulosti odmítli. Babiš ČTK sdělil, že v případu ho již nepřekvapí vůbec nic, kauza podle něj ovlivnila velké množství voleb a nyní bude pokračovat opět krátce před volbami.

"Mohu potvrdit, že v trestní věci obžalovaných Ing. Nagyové a Ing. Babiše předseda senátu neshledal důvody pro nařízení předběžného projednání obžaloby a dne 6. června 2022 nařídil hlavní líčení v termínech, které se podávají z veřejné databáze Infosoud," sdělil Wenig. "Trestní kanceláří již bylo vypraveno předvolání a vyrozumění zúčastněným osobám," doplnil mluvčí.

Babiš s Nagyovou jsou obžalováni z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, podle trestního zákoníku jim hrozí až desetileté vězení. Žalobce Jaroslav Šaroch podle dřívějších informací navrhuje pro expremiéra v obžalobě tříletou podmínku a peněžitý trest deset milionů korun, pro Nagyovou pak žádá stejný podmíněný trest, zaplatit by měla půl milionu korun.

Hlavní líčení se podle soudní databáze uskuteční od pondělí 12. září do pátku 16. září, následně pak v týdnech od 26. září a od 17. října, v obou případech není jednání nařízené ve středu. Ve stejné době, konkrétně 23. a 24. září se v Česku uskuteční komunální a senátní volby.

Babiš dnes ČTK sdělil, že ho v kauze Čapí hnízdo už vůbec nic nepřekvapí. "Fatálně pošpinila mě, moji rodinu, ale i moje současné a bývalé kolegy. Za tu dobu, co se případ táhne, ovlivnila neuvěřitelné množství voleb. V září ten vykonstruovaný a účelový pokus o moji kriminalizaci bude pokračovat. A to, světe div se, opět jen pár dní před dalšími volbami," uvedl. Doplnil, že i tak věří ve spravedlnost. "Nikdy jsem nic trestného neudělal, což se týká i této 15 let staré věci, a jsem připraven to u soudu prokázat," dodal.

Podstatou kauzy je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.

Obžaloba Babišovi neznemožňuje kandidovat na prezidenta. Podle ústavy a zákona o volbě prezidenta může být zvolen každý občan, který je volitelný do Senátu, pokud mu nebyla omezena svéprávnost k výkonu volebního práva. Babiš v neděli v České televizi řekl, že neoznámí případnou kandidaturu na prezidenta v září, jak uváděl dřív. Rozhodnutí oznámí až na poslední chvíli. Přesný termín neřekl.

Nagyová Deníku N po podání obžaloby řekla, že jde o "exemplární příklad apolitického a objektivního rozhodovaní o vině a nevině, životě a smrti". K trestnému činu má podle ní jednání "na hony daleko".

Někdejší náměstkyni jihlavského primátora navrhl krajský sněm ANO na Vysočině do podzimních senátních voleb za okrsek Jihlava a čekal na schválení na celorepublikové úrovni. Dnes Nagyová ČTK sdělila, že její kandidatura do Senátu je definitivně schválená. K termínu hlavního líčení se vyjadřovat nechtěla. "Komentovat datum mi nepřísluší, snad jen, že se jeví, že září bude dost hektické. Děti do školy, soud, volby," řekla Nagyová.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.

Policisté následně uzavřeli vyšetřování kauzy na konci loňského května, oba obviněné navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil tak zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků, mimo jiné Babišova syna Andreje Babiše mladšího.

Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat 20. září, vyšetřování ale následně zdrželo to, že Babiš v říjnových volbách znovu nabyl poslanecký mandát, a tím i imunitu. Sněmovna Babiše ke stíhání vydala na začátku března. Už předtím vydali poslanci Babiše ke stíhání dvakrát, nejprve v září 2017, následně v lednu 2018 v novém složení po sněmovních volbách, v nichž byl Babiš znovu zvolen.