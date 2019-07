Soud osvobodil soudkyni, která prý varovala dceru před odposlechy

Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 dnes zprostil viny jabloneckou soudkyni Lucii Treglerovou, která podle obžaloby varovala svou dceru před policejní akcí, jež se týkala jejích známých. Podle zatím nepravomocného rozsudku se nepodařilo prokázat, že by se skutek stal. Treglerová čelí obžalobě ze zneužití pravomoci a vyzrazení utajované informace, hrozí jí až pět let vězení. Soudkyně, kterou před rokem ministr spravedlnosti dočasně zprostil funkce, vinu odmítá.

Treglerová v únoru 2016 povolila odposlechy u mužů, kteří byli v té době podezřelí z drogové trestné činnosti. O den později podle obžaloby zaslala dceři sms zprávy, ve kterých jí vyčítala, že se s muži stýká a že "skončí v kriminále. S dcerou se poté podle spisu sešla, a ta poté poslala další zprávu jednomu z podezřelých. V té napsala, že jeho syn je "vyhlášenej protiteroristickou centrálou" a ať si oba muži dávají pozor.

Treglerová u soudu v dubnu uvedla, že šlo o shodu okolností. O tom, že se její dcera s muži stýká, jí přišla anonymní sms zpráva, uvedl server Aktuálně.cz. Zprávu vlastními slovy přepsala a přeposlala dceři, uvedla tehdy soudkyně. Původní sms podle svých slov viděla i její dcera, kterou soud také vyslechl. Ke zprávě, kterou poté známým odeslala ona, dcera uvedla, že "začala vymýšlet blbosti a napsala kamarádovi takový paskvil". Šlo prý o zkratkovité jednání.

Samosoudkyně Šárka Šantorová dnes uvedla, že sms, které Treglerová poslala své dceři, byly "normální reakci matky", kdy její dcera brala drogy a v drogovém prostředí se také pohybovala. To, že dcera později poslala jednomu z odposlouchávaných mužů sms s varováním neprokazuje, že by jí matka cokoliv sdělila, řekla Šantorová. Doplnila, že dceru Treglerové její okolí nepovažovalo za věrohodnou osobu. To dnes uvedli i svědci, podle kterých si žena ráda vymýšlela.

Šantorová také podotkla, že pokud by soudkyně chtěla ze spisu nějaké informace vynést, učinila by tak hned poté, co zmíněné odposlechy povolila a nečekala by do druhého dne.

Policisté soudkyni poprvé obvinili v říjnu 2016 ze zneužití pravomoci úřední osoby a ohrožení utajované informace. Státní zastupitelství stíhání však zastavilo kvůli špatné právní kvalifikaci. O měsíc později policisté ženu obvinili pouze ze zneužití pravomoci s možným trestem až pět let vězení. Loni v květnu pak podali návrh na její obžalobu, státní zástupce ho však vrátil a žádal o doplnění. Podruhé policisté navrhli obžalovat soudkyni koncem loňského roku.

Treglerová dnes v závěrečné řeči zopakovala, že se ničeho nedopustila. Poukázala na to, že celé stíhání je pro ní fatální a poškodilo její dobré jméno. "Novináři ze mě udělali prašivýho psa," řekla. Státní zástupce pro soudkyni navrhoval podmíněný trest, proti rozsudku se na místě odvolal. Případem se tak bude zabývat ještě pražský městský soud.