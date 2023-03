Soud nepřiznal Parkanové další odškodnění za stíhání v kauze CASA

Praha - Obvodní soud pro Prahu 2 dnes nepřiznal bývalé ministryni obrany Vlastě Parkanové (KDU-ČSL, později TOP 09) další odškodnění za nezákonné dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA, které skončilo osvobozujícím rozsudkem. Ministerstvo se ženě již omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Podle soudkyně Šárky Henzlové byla částka dostačující. Bývalá politička žádala dalších zhruba 8,5 milionu. Právní zástupce Parkanové Lukáš Blahuš po skončení jednání novinářům řekl, že se o případném odvolání musí nejprve domluvit s klientkou.

"Žaloba je, co do základu, důvodná," uvedla soudkyně. Uznala, že devítileté trestní stíhání bylo opravdu nepřiměřeně dlouhé. Ministerstvo za to ženě přiznalo zhruba 124.000 korun, což je podle ní správně. Úřad vyplatil i náklady na obhajobu. Parkanová ale požadovala nejvyšší část peněz za zdravotní a psychické problémy, které jí celá kauza způsobila. Za to již dostala asi 1,5 milionu. "Co se týče nemajetkové újmy, tady se soud zcela ztotožnil s částkou, která již byla vyplacena, která skutečně nemá u tohoto soudu obdoby," prohlásila Henzlová.

"Já si v obecné rovině myslím, že náhrada škody v těchto případech v České republice je skutečně na poměrně nízké úrovni. Ale to je otázka individuálních rozhodnutí soudů a judikatury," uvedl Blahuš. Další postup bude s Parkanovou řešit, až dostanou písemné odůvodnění verdiktu.

Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nenechali zpracovat nezávislý posudek, a že stroje proto byly předražené.

Parkanová čelila stíhání od roku 2012, rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyni Sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem. Soudci označili za nesmysl i tvrzení obžaloby, že Parkanová se chtěla zavděčit Topolánkovi, aby ji nevyhodil z vlády.