Soud na Slovensku poslal muže, který pěstoval marihuanu, na 15 let do vězení

Bratislava - Okresní soud v Trnavě dnes poslal na 15 let do vězení muže, který pěstoval marihuanu. On se však hájí, že s ní neobchodoval, ale vyráběl z ní masti. Soud také nařídil, aby jeho majetek propadl státu. O případu informují slovenská média.

Portál televize Markíza uvádí, že policisté v rodinném domě Josefa Šipoše, bývalého mistra Evropy v jízdě v motorovém člunu, před dvěma lety našli 14 kilogramů sušené marihuany v hodnotě údajně asi 114.000 eur (2,69 milionu korun). Soud mu za to původně uložil dvacetiletý trest.

Šipoš nepopíral, že marihuanu pěstoval. Říká, že z ní vyráběl léčivé masti pro pacienty s rakovinou. Prý jim je dával zadarmo. Jeho dům, který má nyní propadnout státu, podle něho nepochází z trestné činnosti, jde o dar od rodičů. Dodal, že ti nyní přijdou o střechu nad hlavou.

Slovenský Denník N na svých internetových stránkách píše, že v procesu s Šipošem byl i sporný názor na hmotnost marihuany, kterou u něho policisté našli. Obhajoba namítala, že do množství započítávali i části rostliny, které neobsahovaly psychoaktivní složku marihuany, tedy THC.

Šipoš uvedl, že se proti dnešnímu rozsudku odvolá, státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou.

Výši trestu pro tohoto muže kritizuje neparlamentní strana Progresivní Slovensko, které připomíná, že muž má jít do vězení kvůli výrobě mastiček. Zástupci strany chtějí marihuanu dekriminalizovat. "Všichni cítíme, že není spravedlivé, aby člověk za pár marihuanových cigaret dostal vyšší trest než vrah, mafián nebo zkorumpovaný soudce," řekl místopředseda strany Martin Hojsík.

Parlamentní strana Svoboda a Solidarita (SaS) chce předložit novelu, podle které by na rozdíl od současnosti nebylo trestné držení i sebemenšího množství marihuany. Její zástupci také chtějí, aby soudci museli přehodnotit případy, v nichž už rozhodli. Týkalo by se to i Šipoše.