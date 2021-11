Snímek Vyšehrad: Fylm přijde do kin pravděpodobně 14. dubna 2022

Praha - Snímek Vyšehrad: Fylm o extravagantním fotbalistovi Lavim v podání Jakuba Štáfka bude přijde do kin pravděpodobně příští rok 14. dubna. Sportovní komedie, kterou tvůrci označují za hrubozrnnou legraci, vedle Štáfka nabídne Jakuba Prachaře jako jeho agenta Jardu a Šárku Vaculíkovou jako Laviho partnerku Lucii. Diváci uvidí také mnoho sportovních hvězd. Film přichází po seriálu, který tvůrci nabídli letos v létě divákům ve speciálním střihu jako Vyšehrad: Seryjál. ČTK o tom za distribuční společnost Bioscop informovala Jana Šafářová.

"Lavi je i ve filmu stejný jako v seriálu. Sledujeme ale, jak se mu daří dál. Chce se polepšit, dostat se výš, vidíme i do jeho rodinného života, ve kterém se objeví například i dítě. Lavi roste s námi se všemi, ale stejně je to pořád ten dement, jak ho diváci znají," uvedl Štáfek, který se postavil tentokrát také za kameru jako režisér spolu s Martinem Koppem. Producentský post sdílí se Ctiborem Poubou a Janem Kallistou.

Půl roku před premiérou tvůrci nabídli teaser, který musel být pro svou explicitnost několikrát přestřihán.

Laviho agent Jarda (Prachař) ve Fylmu představí i své filmové rodiče Ivanu Chýlkovou a Davida Prachaře. FK Slavoj Vyšehrad dál prezentují Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar nebo Věra Hlaváčková v roli Laviho matky. V nových rolích se objeví Jaroslav Plesl, David Novotný či Miroslav Hanuš. Ze sportovců mimo jiné Jan Koller, Roman Bednář, Václav Kadlec nebo Ondřej Pavelec.

"Když mi Kuba Štáfek říkal, že bude natáčet celovečerní film, a že bych tam mohl dělat nějaké křoví, měl jsem radost. Měl jsem rád seriál Vyšehrad a byla velká škoda, že to skončilo," řekl nejlepší fotbalista České republiky z let 1996 a 1999 Patrik Berger.

Podobně nabídku zahrát si ve filmu vnímal Vladimír Šmicer. "Historky, které byly v seriálu, byly dost reálné. Sledovali jsme to a moc nás to bavilo. Takže jsme rádi přijeli na natáčení filmu," podotkl první český vítěz Ligy mistrů z roku 2005 a Fotbalista roku 2008.

Ještě před premiérou komedie Vyšehrad: Fylm vstoupil 8. července do kin snímek Vyšehrad: Seryjál. Ve snímku poprvé na velkém plátně zazněly hlášky z internetovému seriálu. Vzhledem k jejich zemitosti je film do 15 let nepřístupný.

Seriál Vyšehrad vysílala internetové televize Obbod TV. Tvůrce údajně inspirovala řada fotbalistů s kázeňskými problémy - Mario Balotelli, David Limberský, Martin Fenin či Milan Petržela. Uživatelé Česko - Slovenské filmové databáze CSFD ocenili prvních deset dílů seriálu Vyšehrad nadprůměrnými 79 procenty.