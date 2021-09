Sněmovna schvalování novely o platech učitelů nedokončila

Praha - Sněmovna ani na poslední plánované předvolební schůzi nedokončila schvalování zákona o učitelích, který se týká růstu jejich platů. Piráti ani dnes její přednostní projednání neprosadili. Šance na přijetí původně vládní předlohy, kterou poslancům vrátili senátoři se svými úpravami před půl rokem, je tak už jen teoretická.

Dolní komora měla podle zákona o jednacím řádu o novele, která má uzákonit minimální výši učitelských platů a jejich automatickou valorizaci ve vazbě na průměrnou mzdu, rozhodnout na nejbližší schůzi. Schvalovací proces se ale nepodařilo dokončit zejména kvůli postoji ANO, ČSSD a KSČM. Poslanci ANO novelu přestali podporovat, zdůvodňovali to rozpočtovými dopady. Sociálním demokratům a komunistům zase vadilo to, že by novela umožnila učit na středních školách i nepedagogům z řad expertů, čímž chce ministerstvo školství řešit nedostatek učitelů některých odborných předmětů..

Novela o pedagogických pracovnících počítá s tím, že platy učitelů by se ze zákona zvýšily do roku 2023 minimálně na 130 procent průměrné mzdy, což Sněmovna schválila v lednu. Podle březnových senátních úprav by měl být nárůst postupný a zaručit učitelům do budoucna automatickou valorizaci platů. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by změna znamenala zvýšení učitelských platů o 18,6 procenta a nárůst výdajů státu na tyto platy o 24 miliard korun, což by znamenalo škrty pro ostatní skupiny zaměstnanců placených z rozpočtu. Podle oponentů vláda v čele s ANO nechce přijít o vliv na výši učitelských platů.

Novela by měla také umožnit to, aby na středních školách a na druhém stupni základních škol mohli až tři roky učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Nesouhlasí s tím pedagogické fakulty a profesní organizace, návrh označovali ve shodě se sociálními demokraty za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.