Sněmovna schválila zjednodušení podmínek provozování taxislužby

Praha - Pravidla taxislužby se zřejmě zjednoduší ve prospěch alternativních přepravců. Vozidla taxi už nebudou muset mít taxametr, ale postačí mobilní aplikace. Budou muset být vybavena evidenční nálepkou, nikoli střešní svítilnou. Obce nebudou moci nařizovat barvu a velikost vozů. Změny přináší novela o silniční dopravě, kterou dnes Sněmovna schválila přes protesty Sdružení českých taxikářů.

Klíčovou změnou v novele, kterou nyní posoudí Senát, je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by taxíky mohly využívat mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči Uberu nebo Boltu.

Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny taxíky označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé zastaví na ulici.

Omezit by se měla také pravomoc obcí stanovit jako podmínku znalost místopisu nebo absolvování zkoušky obsluhy taxametru. Města už také nebudou smět stanovovat povinné náležitosti aut, například barvu karoserie nebo minimální rozměry vozidla. Úřady budou dále zodpovědné za evidenci a povolování taxislužeb a vydávání licencí pro řidiče.

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. To se dotkne především alternativních přepravců, kteří budou ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady. To vadilo společnosti Bolt. Sdružení českých taxikářů se zase nelíbilo zrušení povinného taxametru.

Podle taxikářů nová pravidla pro provoz taxislužeb povedou k zahlcení měst komerčními auty a ke snížení bezpečnosti cestujících. Zástupci alternativních přepravců a jejich řidičů novelu naopak vítají.