Sněmovna schválila rozšíření EET, opozice se chystá k ÚS

Praha - Elektronická evidence tržeb (EET) se rozšíří na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Některé služby a zboží, například vodné a stočné nebo audioknihy, se přesunou do nejnižší, desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Rozhodla tak Sněmovna, když dnes i přes nesouhlas opozice přehlasovala senátní veto a stvrdila vládní novelu zákona o EET, která tyto změny přináší. Nyní ji dostane k podpisu prezident. ODS a Piráti rozšíření EET kritizují, chtějí ho napadnout u Ústavního soudu.

Sněmovna měla o zákonu hlasovat již v úterý, ale nedostala se k němu, protože koalici chyběly hlasy. Pro přehlasování senátního veta je zapotřebí nejméně 101 hlasů, pro rozšíření EET dnes hlasovalo 104 poslanců ANO, ČSSD a KSČM.

Novela umožní mimo jiné malým podnikatelům s hotovostními tržbami do 600.000 korun evidovat tržby v off-line režimu pomocí papírových účtenek. Vláda původně navrhovala limit 200.000 korun, poslanci ho ale zvýšili. Evidenci tržeb nebude podléhat předvánoční prodej sladkovodních ryb ve dnech 18. až 24. prosince v takové provozovně, kde se uskutečňují pouze takovéto tržby. Poslanci také již dříve na návrh opoziční ODS a za pomoci vládních sociálních demokratů vyňali z EET některé sociální služby.

Na návrh vlády se do nejnižší sazby DPH přesouvá například vodné a stočné, stravovací služby, úklidové práce nebo domácí pečovatelské služby, které dosud spadají do sazby 15 procent. Do nejnižší sazby předloha zařazuje opravy oděvů, obuvi, kol nebo kadeřnické služby, které jsou v základní sazbě 21 procent. Stejně tak se z nejvyšší do nejnižší sazby přesouvá točené pivo. Novela také na návrh Věry Kovářové (STAN) obsahuje přesun audioknih a elektronických knih do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 21 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně ujišťuje, že její úřad prostřednictvím cenového výměru dohlédne na to, aby se snížení DPH na vodné promítlo do nižší konečné ceny pro spotřebitele. Původně měly do nejnižší sazby DPH spadat i řezané květiny. Tato položka ale z návrhu vypadla při projednávání ve vládě.

Rozšíření EET i změny v DPH mají nastat prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení novely zákona ve sbírce. Vláda předložila poslancům novelu loni v červnu. Její projednávání se prodlužovalo kvůli nesouhlasu opozice a jejím rozsáhlým projevům. Některé opoziční strany si za to od premiéra Andreje Babiše (ANO) vysloužily obvinění z obstrukcí, které ale odmítaly. Během závěrečného schvalování museli poslanci rozhodnout o osmi stovkách pozměňovacích návrhů. Bylo mezi nimi asi 770 návrhů ODS na vynětí jednotlivých oborů podle úřední klasifikace NACE z evidence tržeb. Pozornost vzbudilo například odmítnutí návrhu vyjmout chov velbloudovitých zvířat nebo kosmickou dopravu.

Vláda a koaliční strany hájí EET argumenty o narovnání podnikatelského prostředí a o lepším výběru daní. Naopak předseda ODS Petr Fiala již dříve slíbil, že pokud jeho strana uspěje ve volbách, evidenci tržeb zruší. Předseda Pirátů Ivan Bartoš oznámil, že pokud Sněmovna přehlasuje Senát, obrátí se Piráti na Ústavní soud.

Novela zákona o EET především reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Evidence začala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 je povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.

ODS a Piráti kritizují rozšíření EET, chtějí ho napadnout u ÚS

ODS považuje dnes schválené rozšíření elektronické evidence tržeb (EET) za špatnou zprávu. Předseda strany Petr Fiala přislíbil celý předpis zrušit, pokud se strana dostane do vlády. Piráti i občanští demokraté se chystají zákon napadnout u Ústavního soudu. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík novinářům ve Sněmovně řekl, že strana už vytipovala slabá místa novely, proti kterým bude u soudu protestovat. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že EET už testem ústavnosti prošla. Jakmile se stane předpis účinným, nebude ho podle ní možné zrušit.

Koalice dnes přehlasovala senátní veto a stvrdila novelu, která rozšíří evidenci na zbývající obory, které jí dosud nepodléhaly. Fiala v té souvislosti připomněl, že se tak stalo v pátek třináctého. "Já nejsem člověk, který by byl pověrčivý, ale je spousta občanů, kteří ho považují za něco, co přináší špatné zprávy. Ten dnešní přinesl," konstatoval Fiala.

Rozhodnutím poslanců však podle něj nic nekončí. ODS plánuje opatření zrušit, pokud se dostane do vlády. Nyní chce předpis napadnout. Ústavní soud před necelými dvěma roky zrušil plánovaný začátek třetí a čtvrté etapy EET a škrtl i několik dalších ustanovení. Jako celek ale zákon u soudu obstál. "Ústavní soud v minulém rozhodnutí bohužel celou tezi EET potvrdil, takže tu myšlenku samotnou musíme zrušit politicky," uvedl poslanec ODS Marek Benda.

Slabým místem jsou podle Ferjenčíka některé nové pravomoci ministerstva financí a Finanční správy. "Pravomoc určit některé limity, pravidla v rámci aplikace toho zákona, tohle stoprocentně napadneme u Ústavního soudu. Myslíme si, že zákon záměrně znefunkčnil papírovou evidenci, která měla být alternativou k EET pro ty nejmenší, ale bohužel není v praxi použitelná," uvedl poslanec.

Piráti uvedli, že předpis dlouhodobě kritizovali, ale nebyli vyslyšeni. "Vláda se rozhodla to prosadit na sílu, protože (premiér) Andrej Babiš (ANO) s ním spojil svou politickou kariéru. Bez ohledu na to, jestli to dává smysl, to prosadil na sílu," uvedl Ferjenčík.

Podle Schillerové zákon narovná ekonomické prostředí. "Jakmile vstoupí v účinnost, tak ho nikdo nezruší. Je a bude součástí ekonomiky. Narovnává ekonomické prostředí," uvedla na tiskové konferenci. Je ráda, že stát nezůstane "na půl cesty" a EET bude platit pro všechny. Čas do nabytí účinnosti předpisu podle ní využije ministerstvo k tomu, aby dopilovalo související opatření, uspořádá také řadu konferencí, veletrhů a seminářů.

O výsledku možného řízení u Ústavního soudu nechtěla spekulovat. "Nemůžu mluvit za soud, ale chtěla bych upozornit, že evidence už prošla testem ústavnosti. Ústavní soud konstatoval, že je to legitimní nástroj k prověřování daňových povinností. Veškeré výtky, které soud měl, jsme zapracovali," uvedla Schillerová.