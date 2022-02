Sněmovna schválila po skoro 31 hodinách program schůze

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová hovoří 16. února 2022 v Praze na schůzi Sněmovny. Poslanci SPD dosud obstrukcemi oddalují opětovné projednání pandemické novely, kterou vetoval Senát a jež by měla být prvním bodem schůze. K hlasování o podobě programu schůze se dolní komora dosud nedostala.

Praha - Sněmovna schválila dnes večer po skoro 31 hodinách od úterního zahájení program schůze. Debatu o jeho úpravách využilo opoziční hnutí SPD k rozsáhlým obstrukcím ve snaze oddálit opětovné projednání sporné novely pandemického zákona, kterou vetoval Senát. Pandemická novela se stala prvním bodem schůze, poslanci už o ní zahájili debatu.

Sněmovna v této souvislosti rozhodla z podnětu vládní koalice o omezení řečnické doby. Poslanci bez přednostního práva budou moci na návrh předsedy klubu KDU-ČSL Marka Výborného vystoupit v diskusi o novele jen jednou, a to nejvýše deset minut.

Rozhodování o úpravách návrhu programu schůze, jak je v předchozích hodinách přednášeli jednotliví poslanci, zabralo přes hodinu. Jednalo se téměř o osm desítek hlasování. Sněmovna hlasy koaliční většiny všechny opoziční obstrukční i další iniciativy odmítla.

"Pandemický zákon v žádném případě neomezuje občany a ani omezovat nebude," prohlásil ve Sněmovně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Zopakoval, že jde o pojistku pro bezpečí obyvatel pro případ, že by se na podzim objevila jakákoli nová mutace koronaviru nebo že by se epidemická situace zhoršila. Ministr rovněž poukazoval na to, že zákon umožňuje i řadu technických záležitostí, které zajišťují komfort a servis občanů.

Okamura zopakoval, že poslanci SPD novelu nepodpoří a podnikají všechny možné kroky v souladu se sněmovním jednacím řádem tak, aby jejímu přijetí zabránili. Předseda SPD označil pandemický zákon za zbytečný. Umožňuje podle něho restrikce, které jsou jinak možné jen při vyhlášeném nouzovém stavu. "Chcete ovládat životy občanů za každou cenu," prohlásil Okamura na adresu koalice.

Poslanci SPD od úterního zahájení schůze předkládali návrhy na změny či doplnění programu schůze, aby zabránili opětovnému projednání pandemické novely. Změny v programu předkládali i poslanci opozičního hnutí ANO. Na rozdíl od kolegů z SPD, kteří mnohdy hovořili několik desítek minut, byli ale většinou stručnější. Premiér Petr Fiala (ODS) kvůli obstrukcím ve Sněmovně zrušil cestu do Paříže, kde měl dnes večer jednat s lídry zemí EU a prezidentem Emmanuelem Macronem o situaci v Africe. Jeho čtvrteční cesta do Bruselu by se měla uskutečnit.

Obstrukce SPD odstartoval v úterý odpoledne šestihodinovým projevem předseda hnutí Tomio Okamura, který podobně jako později v noci jeho straničtí kolegové navrhoval doplnění či změny programu. Schůzi poznamenal spor o to, zda vládní většina ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů prosadila noční jednání dolní komory v souladu s jednacím řádem. Hnutí SPD hodlá podat dvě stížnosti k Ústavnímu soudu - kvůli projednávání novely pandemického zákona ve stavu legislativní nouze a kvůli možnému porušení zákona o jednacím řádu. Kromě SPD měli námitky i zástupci ANO.

Podle oslovených právníků postup vládní koalice při schválení jednání přes noc neohrozí novelu pandemického zákona při případném soudním přezkumu. Ústavní soud už vícekrát dal najevo, že chrání ústavnost, nikoliv aplikaci jednacího řádu Sněmovny. Podle právníků je kvůli dění v dolní komoře namístě úprava jednacího řádu.

Sněmovna se musí pandemickou novelou opětovně zabývat kvůli tomu, že ji minulý týden těsnou většinou odmítl Senát. Při prvním schvalování počátkem února dolní komora novelu hlasy koalice prosadila ve stavu legislativní nouze po zhruba 35 hodinách, přičemž schvalování programu kvůli obstrukcím SPD trvalo 23 hodin.

Nedaleko sídla Poslanecké sněmovny na pražské Malé Straně dnes proti novele pandemického zákona znovu protestovalo několik desítek lidí na demonstraci, kterou opakovaně svolala iniciativa Chcípl PES. Protest se odehrál bez incidentů. Při předchozím schvalování normy se demonstrantů u Sněmovny sešlo několik stovek.

Zástupci iniciativy Chcípl PES dnes před začátkem protestu u Malostranského náměstí vyzvali na svém facebooku k tomu, aby lidé udělali "malá protestní shromáždění u trvalých bydlišť 70 poslanců, kteří hlasovali pro novelu pandemického zákona". Uveřejnili přitom j jejich soukromé adresy poslanců. To odsoudil prezident Miloš Zeman, premiér Fiala, ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i další politici. Policie podnikla opatření na ochranu rodin členů dolní komory, jejichž adresy byly zveřejněny.

Zveřejnění adres trvalého bydliště poslanců označili následně zástupci iniciativy Chcípl PES na svém facebooku za chybu. Výzvu pak upravila tak, aby lidé své stanovisko k novele řekli poslancům v jejich kancelářích v obvodech.

Novela pandemického zákona mimo jiné rozšiřuje možnosti vydávání proticovidových opatření a prodlužuje rovněž účinnost zákona z konce února na konec listopadu. Senát novelu minulý čtvrtek zamítl. Senátoři, ale i její další kritici poukazují na možnou protiústavnost některých ustanovení a kritizovali zrychlené schvalování předlohy ve stavu legislativní nouze.

Pro přehlasování senátního veta je nutných nejméně 101 poslaneckých hlasů, vládní koalice jich má při kompletní účasti 108.

Policisté ještě v noci zadrželi muže, který v úterý večer na lince 158 telefonicky oznámil uložení bomby v budově Sněmovny, kde v té době jednali poslanci. Bezpečnostní odbor komory vyhodnotil tuto hrozbu jako nepředmětnou, přesto sněmovní prostory prohledali policisté se psem. Kriminalisté volajícího muže zadrželi na Mělnicku necelé dvě hodiny poté, co hovor o bombě přijali. Podezírají ho z šíření poplašné zprávy.