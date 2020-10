Sněmovna schválila možnost paušální daně pro živnostníky

Praha - Paušální daň budou moci využít živnostníci s příjmy až do jednoho milionu Kč, schválila Sněmovna. Zvýšila vládou původně navržený limit 800.000 Kč. Poslanci navrhují zvýšit ošetřovné o deset nebo i o 20 procentních bodů až na 80 procent vyměřovacího základu. Vládní novela je ve sněmovním finále. Poslanci chtějí rozšířit okruh osob, které mají mít nárok na příspěvek 500 Kč denně kvůli omezenému podnikání. Chtějí i příspěvek pro kraje a obce. Poslanci nepodali žádné návrhy změn k předloze, jež umožní pořadatelům zrušených kulturních akcí nadále dávat lidem poukazy místo vrácení vstupného.

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné by mohli od příštího roku platit takzvanou paušální daň. Bude dobrovolná. Zahrne odvod na sociální i zdravotní pojištění a daň z příjmů. Využít ji budou moci podnikatelé s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Vláda původně navrhovala limit 800.000 korun, Sněmovna ale dnes při závěrečném schvalování návrhu limit zvýšila.

Předloha nyní zamíří do Senátu. Hlasovalo pro ni 84 z 98 přítomných poslanců napříč kluby. Klub Pirátů se zdržel hlasování.

Pro příští rok by měla podle posledních informací činit paušální daň 5469 korun. Živnostníkům má ušetřit papírování a podle ministerstva financí také odpadne důvod k většině kontrol.

Paušální daň bude složena z minimálního odvodu na zdravotní pojištění, navýšeného minimálního odvodu na sociální pojištění o 15 procent a daně 100 korun. Pro příští rok měla být daň podle původních informací 5740 korun měsíčně, nakonec by měla být nižší. Důvodem podle ministerstva financí je, že měsíční odvod se odvíjí z průměrné hrubé mzdy pro rok 2021.

Ta bude proti původním odhadům nižší, a proto po aktuálním přepočtení vychází měsíční daňová a odvodová povinnost v rámci paušálního režimu na 5469 korun proti původně odhadované částce. Živnostník tak odvede měsíčně o 271 korun méně.

Schválené zvýšení limitu pro vstup do paušálního režimu tak nebude mít na měsíční odvod vliv. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné 2393 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 procent 2976 korun a 100 korun na dani z příjmů.

"Díky navýšení složky odvodu sociálního pojistného budou odvádět vyšší důchodové pojistné, což povede posílením průběžného pilíře naopak k příznivému dopadu na důchodový systém. Možnost dobrovolného přispívání vyšší částky na pojistné na důchodové pojištění přitom zůstane zachována," uvedlo již dříve ministerstvo financí.

Poslanci navrhují zvýšit prodloužené ošetřovné až na 80 procent

Poslanci navrhují zvýšit ošetřovné o deset, 15 nebo i o 20 procentních bodů až na 80 procent denního vyměřovacího základu. Úpravy předložili v dnešním druhém čtení k vládní předloze, podle níž budou zaměstnanci dostávat dávku po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo nařízené karantény dítěte. Nárok by měli mít i lidé s nemocenským pojištěním pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti.

Zvýšení ošetřovného chtějí v různých variantách poslanci opozičních Pirátů, SPD, KDU-ČSL a STAN. Vládní návrh ponechává 60procentní ošetřovné. Podle poslanecké úpravy koaličních ANO a ČSSD by nejnižší částka měla činit 400 korun denně. Novelu bude Sněmovna schvalovat ještě dnes.

Ošetřovné se nyní vyplácí po devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky je mohou pobírat až 16 dnů. Poslanecké návrhy míří i ke zvýšení věku dětí. SPD chce navíc ošetřovné pro všechny takzvané dohodáře a také pro příbuzné dítěte, kteří s ním obvykle nežijí ve společné domácnosti.

Dávka se podle vládního návrhu nebude vyplácet po dobu prázdnin a ředitelského volna. Věkové omezení se nebude vztahovat na rodiče postižených dětí Ošetřovné mají dostávat i lidé, kteří se musí postarat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké.

Na rozdíl od jara rodiče nebudou muset k žádosti přikládat potvrzení školy o jejím uzavření, které také dokládá, že dítě tuto školu navštěvuje. Místo potvrzení bude podle předlohy stačit čestné prohlášení, správa sociálního zabezpečení bude mít právo kontroly.

Nová úprava ošetřovného by měla platit do konce nynějšího školního roku. Dopady na státní rozpočet za celé období odhadlo ministerstvo práce a sociálních věcí na 213 milionů až 258 milionů korun.

Poslanci chtějí rozšířit okruh osob s nárokem na bonus 500 Kč

Poslanci navrhují rozšířit okruh osob, které mají mít nárok na takzvaný kompenzační bonus, tedy na jednorázový příspěvek 500 korun denně. Vláda ho navrhuje pro podnikatele, kterým uzavřela provozy nebo omezila podnikání kvůli opatřením proti epidemii covidu-19. Podmínkou pro žádost má být, že příjmy z podnikání jsou u žadatele větší než polovina příjmů. Poslanci vznesli při dnešním projednávání návrhu zákona dvě desítky pozměňovacích návrhů. Ve stavu legislativní nouze by ho měli schvalovat ještě dnes.

Příspěvek je podle vládního návrhu určen hlavně osobám samostatně výdělečně činným, tedy především živnostníkům, a společníkům malých společností s ručením omezeným, které mají společníky nejvýše dva. Příspěvek budou moci získat i podnikatelé nebo osoby s dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, jejichž činnost je výrazně navázána na podnikatele v zasažených oborech.

Opoziční SPD chce, aby příspěvek dostávali všichni společníci s.r.o bez ohledu na počet. Vláda navrhuje, aby u s.r.o mohli žádat o příspěvek i společníci bez omezení počtu, pokud jsou členy jedné rodiny. Poslankyně Starostů Věra Kovářová chce mimo jiné, aby tato definice byla širší a zahrnula více příbuzných v rámci rodiny, kteří jsou společníky jedné společnosti.

Poslanec vládního hnutí ANO Jan Volný chce rozšířit okruh osob, které by mohly příspěvek dostat. Měli by na něj dosáhnout například samostatně podnikající trenéři fitness, kteří nabízejí své služby zákazníkům v nyní uzavřených fitness centrech. Obecně má jít o osoby užívající prostory někoho jiného, které jsou nyní uzavřeny.

Vládní návrh klade jako jednu z podmínek pro výplatu bonusu společníkům, aby obrat firmy v letošním roce překročil 180.000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) avizovala, že podpoří pozměňovací návrh Lucie Šafránkové (SPD), která chce tento limit snížit na 120.000 korun.

Příspěvek se bude jako dříve vyplácet z vybraných daní z příjmů fyzických osob. Jde o takzvanou sdílenou daň, o kterou se státní rozpočet dělí s kraji a obcemi. Na samosprávy pak zbývá méně peněz. Piráti proto navrhli vyplatit mimořádný příspěvek 500 korun krajům na jednoho obyvatele a obcím 100 korun na obyvatele. Poslankyně Starostů Věra Kovářová navrhla příspěvek 500 korun pouze pro kraje.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že dopady jarního vyplácení bonusu byly nižší než odhadované. Obce tak podle ní obdržely o 7,8 miliardy korun víc, než představoval výpadek, což jim nyní podle ní s velkou rezervou stačí na pokrytí aktuálního výpadku. V případě krajů ministryně již dříve řekla, že dostanou peníze jinou cestou, například jako peníze na opravy krajských silnic nebo jako peníze na platy zaměstnanců krajských nemocnic a záchranářů.

Za zrušené kulturní akce se patrně budou moci dál dávat poukazy

Poslanci v dnešním druhém čtení nepodali žádné pozměňovací návrhy k vládní předloze, podle níž pořadatelé zrušených kulturních akcí budou moci i v dalším období odložit vrácení uhrazeného vstupného. Lidé navíc budou stále moci organizátory požádat o poukaz na náhradní nebo odloženou akci místo peněz. Novela je ve sněmovním finále, uskuteční se ještě dnes.

Předloha mění zákon schválený už na jaře a má zmírnit dopady koronavirové krize na kulturu a zabránit krachům pořadatelů. Některé úpravy podpořil už v úterý příslušný sněmovní výbor, týkají se dalšího prodloužení některých termínů.

Na odklad vrácení platby za vstupné bude podle úprav výboru platit takzvaná ochranná doba až do konce října 2022. Zákon se bude po účinnosti novely vztahovat na kulturní akce, které se měly konat do konce září příštího roku. O poukaz místo vrácení vstupného budou moci zákazníci požádat organizátory do konce příštího roku. Voucher dostanou nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného. V ochranné době budou muset pořadatelé nabídnout náhradní nebo odloženou kulturní akci ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pořadatelé budou muset předplatitele vstupného o jejich právech informovat.

Ochranná doba podle předlohy skončí, pokud pořadatel nevydá zákazníkovi poukaz do jednoho měsíce od jeho žádosti, nebo mu nenabídne náhradní kulturní akci do šesti měsíců od vydání poukazu. Náhradní akce se bude muset uskutečnit do konce října přespříštího roku.

Na okamžité vrácení peněz budou mít podle zákona nárok zdravotně postižení lidé, nezaměstnaní, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, lidé starší 65 let a samoživitelky nebo samoživitelé.