Sněmovna schůzi k nedůvěře vládě přerušila, pokračovat bude ve středu ráno

Praha - Sněmovna dnes po zhruba 12 hodinách jednání přerušila schůzi, kterou si vyžádalo opoziční hnutí ANO s cílem vyslovit nedůvěru vládě. Jednání bude pokračovat ve středu ráno. Poslanci o osudu kabinetu nehlasovali. Dosavadní debatu ovládli zástupci koalice. Polovinu doby využili členové vlády k představení kroků, které během 13 měsíců u moci podnikli. Od večera je vystřídali zejména poslanci STAN, kteří se do debaty přihlásili dříve než zástupci ANO a SPD, což zástupci opozice nesli nelibě.

Z opozičních představitelů se k projevům díky přednostním řečnickým právům dostali při nepřítomnosti Andreje Babiše pouze tři zástupci ANO Alena Schillerová, Klára Dostálová a Karel Havlíček a také předseda SPD Tomio Okamura. Ostatní zástupci opozice měli možnost až po zahájení debaty kolem 19:00 krátce komentovat vystoupení koaličních zástupců, které obviňovali z ubírání času na debatu a ze sebechvály.

Sněmovna si na návrh vládní koalice večer schválila, že debata dnes potrvá až do půlnoci. Tři čtvrtě hodiny před tímto termínem se ale zástupci všech poslaneckých klubů dohodli podle předsedy lidoveckých poslanců Marka Výborného na tom, že debatu v zájmu zachování fyzického i duševního zdraví přeruší dříve a znovu se sejdou v 09:00. Do rozpravy je přihlášeno ještě pět desítek poslanců.

Lucie Potůčková (STAN) připomenula, že bývalou Babišovu vládu se tehdejší opozice pokusila odvolat pouze dvakrát a nikdy v době krize. Nevoli zástupců ANO vyvolala i poukazem na to, že bývalou vládu opustilo během půlroku šest ministrů, zatímco kabinet Petra Fialy (ODS) za rok ztratil dva členy. Předmětem nynějšího jednání Sněmovny je Fialova vláda, ne vlády bývalé, upozorňovala Berenika Peštová (ANO). Její kolegové zase uváděli, že si současný kabinet přisvojuje zásluhy předchozí vlády.

Opozice si stěžovala také na to, že se do debaty přihlásili nejprve koaliční poslanci. "Je to stanové městečko," komentoval sérii vystoupení zástupců hnutí STAN jeden z opozičních poslanců.

Jako první hlavní řečníci vystupovali poslanci koaličního hnutí STAN, kteří vyjadřovali vládě podporu a vesměs opakovali, že opoziční ANO vyvolalo jednání o nedůvěře kvůli prezidentské volbě. "Je třeba říci, že všichni chápou, kdo jsou soudní, že tato schůze je pouze jenom čistým zneužitím Poslanecké sněmovny před druhým kolem," prohlásil předseda klubu STAN Josef Cogan. "Je jasné, že prezidentská kampaň vašeho opozičního vůdce jede na plné obrátky. To myslím, že to chápu a v zásadě je to v pořádku. Ale v pořádku není, aby mu parlament dělal v této kampani stafáž," řekla místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN).

Poslanci ANO se proti tomu ohrazovali. "Pan Babiš tady ani není," prohlásil poslanec ANO Hubert Lang. "My jsme tady o tom vůbec nemluvili," dodal. Jeho stranický kolega Ladislav Okleštěk zdůrazňoval, že ANO vyvolalo tuto debatu kvůli tomu, že se neúspěšně snažilo dostat na program jednání problémy, na které se snaží upozorňovat. "Už jste si mohli všimnout, že tady pan Babiš není," konstatoval poslanec ANO Milan Feranec. "Zapomeňte dneska na Babiše," nabádala vládní poslance Berenika Peštová (ANO).

Také poslanec STAN Roman Bělor uvedl, že Sněmovna byla vmanévrována do toho, aby se stala součástí marketingového plánu, jehož cílem je zvolit "slovenského Berlusconiho" za českého prezidenta. "To je v pravdě bizár," řekl. Podle dalšího poslance STAN Michaela Rataje je jediným skutečným důvodem schůze "snaha o rozpoutání bouře ve sklenici vody" v čase, kdy Babiš kandiduje na prezidenta a v souboji s bývalým vysoce postaveným vojákem Petrem Pavlem ztrácí. Poslanec ANO Robert Králíček komentoval vystoupení jako projev plný nenávisti s urážek.

Ondřej Lochman (STAN) ve svém vystoupení mluvil například o českém předsednictví v Radě EU a podotkl, že Česko je vnímáno jako důvěryhodný a schopný partner a kabinet nevystupuje chaoticky. "Zase dopadne potvrzením toho, že vláda má důvěru Sněmovny," předjímal závěr schůze. "Vláda postupuje rozvážně, nikoli zbrkle, jak opozice populisticky požadovala a požaduje," hodnotil práci kabinetu Rataj. Někteří poslanci ANO reagovali, že si připadají jako na sjezdu bývalé Komunistické strany Československa.

"Dovolte nám klást dotazy," žádala Zuzana Ožanová (ANO). Vadilo jí, že přes den vystupovali hlavně ministři, a protože nebyla otevřená rozprava, nemohli opoziční poslanci vystupovat. Její stranická kolegyně Jana Pastuchová označila za zvláštní, že se do rozpravy již před schůzí přihlásilo jako první do rozpravy 16 koaličních poslanců. Cogan jí odpověděl že poslanci se prostě přihlásili do rozpravy, když byla schůze svolána.

Sněmovna dnes bude moci jednat o nedůvěře vládě do půlnoci

Sněmovna dnes bude moci jednat o návrhu opozičního hnutí ANO na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) do půlnoci. Dolní komora o tom rozhodla na základě žádosti pětice koaličních klubů hlasy drtivé většiny přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Řada ministrů se pak podle oznámení předsedající Olgy Richterové (Piráti) vzdala práva přednostního vystoupení. Přihlášku do tohoto bloku debaty stáhl také předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura, který plánoval hodinové vystoupení.

Richterová podle dohody šéfů všech poslaneckých klubů otevřela běžnou diskusi. Jde o krok, který všem poslancům umožní vystupovat mezi projevy řečníků s přednostním právem. Aktuálně jej využili místopředsedové Sněmovny za ANO Karel Havlíček a Klára Dostálová. Do běžné debaty je aktuálně přihlášených šest desítek opozičních i koaličních poslanců. Sněmovní jednání má podle kuloárových informací pokračovat po noční přestávce od středečních 09:00.

Dosavadní diskusi k nedůvěře kabinetu ovládla vystoupení členů vlády. Včetně premiéra jich promluvilo osm, dohromady hovořili zhruba 6,5 hodiny. Prezentovali své dosavadní kroky i plány do budoucna. Opoziční poslanci se do 19:00 ke slovu nedostali až na předsedkyni klubu ANO Alenu Schillerovou, která promluvila hned v dopoledním úvodu za svolavatele schůze. Její vystoupení trvalo necelou hodinu.

Někteří ministři využili svá vystoupení i ke kritice předsedy ANO a prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Obviňovali hnutí ANO z toho, že schůze je součástí Babišovy kampaně. Politici ANO to popírají. Babiš se z poslaneckého jednání omluvil, měl by dorazit až na hlasování. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je téměř jisté, že ani nynější druhý opoziční pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) chce vyhrát za každou cenu a v klání s bývalým vysoce postaveným vojákem Petrem Pavlem se uchýlil k polopravdám i lžím. Válek také Babiše obvinil z toho, že hloubí příkopy ve společnosti. Když ministr kritizoval postup někdejší Babišovy vlády proti covidu-19, předsedající Věra Kovářová (STAN) mírnila nesouhlasné výkřiky, které se ozvaly z opozičních lavic.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) je zase přesvědčen o tom, že nynější sněmovní schůze je součástí Babišova tažení ve druhém kole prezidentské volby, byť to ANO popírá. "Když něco vypadá, plave a kváká jako kachna, tak je to kachna," prohlásil Bartoš. Tvrdě se do omluveného Babiše pustil zjevně v souvislosti s heslem v jeho billboardovou kampaní, že je diplomat, a nikoli voják, ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). "Tvrdím, že Andrej Babiš není žádný diplomat, ale nedůstojný proruský chaotik," prohlásil, načež se z řad poslanců ANO ozvaly výkřiky "fuj" i bouchání do lavic. Podle Lipavského je důležité, aby Česko reprezentoval srozumitelný, důvěryhodný a hodnotově pevný člověk.

Válek mimo jiné vysvětloval důvody nedostatku některých léků a ujistil, že tento a příští měsíc dorazí do Česka téměř půl milionu antibiotik. "Využijeme všechny možnosti, jak zajistit dostatek léků pro český trh," řekl. Bartoš hovořil například o digitalizaci, velké novele stavebního zákona, evropských i národních dotacích a o podpoře bydlení. Lipavský vyzdvihl české předsednictví v Radě EU a mluvil mimo jiné o ruské invazi na Ukrajinu. "Zastavit Rusko je v zájmu naší vlastní bezpečnosti," řekl. Není podle něho možné dopustit, aby ruský prezident Vladimir Putin mohl jednostranně diktovat podmínky míru, byť také není možné ignorovat pozici Ruska. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že Česko by mohlo dávat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu už v příštím roce. Hovořila také o modernizace armády a o plánu na vytvoření virtuálního náborového střediska pro uchazeče o službu v armádě.

V debatě vystoupí podle dřívějších informací Kovářové všichni členové vlády až na ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN), který zastupuje premiéra Fialu na ekonomické konferenci v Davosu. Už nyní je prakticky jisté, že sněmovní jednání bude pokračovat i ve středu. Do běžné debaty se aktuálně hlásí šest desítek opozičních i vládních poslanců. Kdy se dostanou ke slovu, není jasné. S přednostním právem chce ještě před nimi vystoupit se zhruba hodinovou řečí předseda opoziční SPD Tomio Okamura. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je ale téměř jisté, že ani nynější druhý opoziční pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný.

Šéf SPD: Vláda chce zatáhnout ČR do války za každou cenu

Vláda Petra Fialy (ODS) chce podle předsedy opozičního SPD Tomia Okamury zatáhnout Česko do války za každou cenu a bez souhlasu Parlamentu. Současný kabinet chce podle něho zemi zničit nebo zadlužit. Okamura to uvedl v rámci dnešní sněmovní debaty o nedůvěře vládě, kterou opakovaně vyzýval k demisi.

"Tahle neschopná vláda se rozhodla naši zemi zničit naprosto a definitivně. Vzala si do hlavy, že nás zatáhne do války za každou cenu a i bez souhlasu Parlamentu," prohlašoval předseda SPD.

Kabinet podle Okamury k zatažení Česka do války využije ústavní novelu, podle níž by vláda mohla dostat právo rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí například k záchraně českých občanů v případě jejich ohrožení bez parlamentního schválení. Předseda SPD ale nepřiblížil, jak by taková mise mohla představovat zavlečení ČR do války.

Vláda podle Okamury, jediného šéfa opozičního hnutí, který byl při absenci předsedy ANO Andreje Babiše sněmovnímu projednávání přítomen, ztratila poslední zbytky důvěryhodnosti. Fialův kabinet je méně populární než protektorátní vláda, uvedl dále Okamura. Tato vláda podle něj kolaboravala s nacistickým režimem, protože musela, zatímco Fialova vláda spolupracuje s cizími mocnostmi, protože chce.

Okamura obvinil vládu, že naprosto úmyslně ožebračuje zemi, parazituje na inflaci, čerpá extrémně rekordní příjmy z daně z přidané hodnoty. Ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) označil za "ministra zdražování". Šéf SPD také kritizoval kabinet za kroky v rámci EU. "V České republice kážete vodu a v Bruselu lejete víno po sudech," uvedl předseda SPD.

Okamura také kabinet obvinil z toho, že chce "zlikvidovat českou ekonomiku a české domácnosti" a že chystá cenzuru a zavedení možnosti "trestně stíhat za nepohodlné názory" podle plánu boje proti dezinformacím.

Po Okamurově vystoupení debata pokračovala vystoupením vládních poslanců, měla by podle rozhodnutí dolní komory trvat do půlnoci.

Úvod debaty o nedůvěře ovládli ministři, opozice se ke slovu nedostala

Opozice ve Sněmovně neprosadila požadavek, aby v rozporu se zvyklostmi mohla komentovat už dnešní úvodní přednostní vystoupení členů vlády, kteří ovládli první hodiny debaty o nedůvěře vládě. Využili toho k představení kroků, které za rok podnikli a k odražení počáteční kritiky předsedkyně poslanců ANO Aleny Schillerové. I v následné rozpravě budou moci díky včasnému předložení přihlášek vystoupit nejprve poslanci vládních stran. Kvůli polední pauze bylo jednání Sněmovny od 13:00 do 14:30 přerušeno.

Bývalá místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová (ANO) žádala, aby Jan Bartošek (KDU-ČSL) otevřel rozpravu už nyní, a umožnil tak opozici reagovat na vystoupení členů vlády. Bartošek tomu s ohledem na pravidla jednání Sněmovny odmítl vyhovět a jeho postup dolní parlamentní komora schválila.

"Postupoval jsem v souladu s jednacím řádem. Poté, co přednostní práva budou naplněna, to znamená, že poslanci vystoupí a řeknou své priority, otevře se rozprava a v ten moment můžou diskutovat všichni poslanci. Na všechny přijde řada a všichni se budou moci vyjádřit," řekl Bartošek na odpolední tiskové konferenci.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka poslankyni ANO s ohledem na absenci předsedy hnutí a prezidentského kandidáta Andreje Babiše vzkázal, že i šéf hnutí mohl využít přednostního práva k projevu. Místo toho si ale "odskočil vystát frontu na korunovační klenoty", což Jurečka i jako ministr práce a sociálních věcí označil za výsměch Sněmovně i všem lidem, kteří dnes normálně šli do zaměstnání. Jurečka zalitoval, že Mračková Vildumetzová jako bývalá místopředsedkyně Sněmovny se nenaučila její jednací řád.

Jurečka stejně jako ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan se soustředili na výčet kroků, které během ročního vládnutí podnikli. Podle nich se úspěch na mezinárodním poli neměří počtem fotografií se zahraničními státníky a znalostí jejich telefonních čísel, čím se často chlubí Babiš, ale schopností se s nimi dohodnout a prosadit priority v zájmu ČR.

Rakušan mimo jiné uvedl, že Česko dokázalo sjednotit Evropu v přístupu k pomoci Ukrajině, která téměř rok čelí ruské agresi, a že drží místo uprostřed rozhodovacích procesů v Evropě, i když už není předsednickou zemí EU. "Východní Evropa ukázala, že není místem kverulantů. Nenechme si brát naše úspěchy," řekl Rakušan.

Ministr vnitra poukázal mimo jiné na růst platů policistů, naplnění tabulkových míst hasičů nebo zvládnutí náporu migrantů zejména ze Sýrie ve druhé polovině loňského roku díky policejní spolupráci na česko-slovenské hranici. Ministr práce a sociálních věcí zase připomenul valorizaci důchodů nebo pomoc sociálně slabším, na které dopadla energetická krize.

Místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) ČTK řekla, že v debatě vystoupí všichni ministři až na Jozefa Síkelu (za STAN), který zastupuje premiéra Petra Fialu na ekonomické konferenci v Davosu. "Budou mluvit o tom, co dokázali prosadit, na čem pracují, to znamená, že budou vyvracet nepravdu, že tato vláda nedělá nic," uvedla.

Kovářová předpokládá, že každý z členů vlády bude hovořit desítky minut v reakci na zhruba hodinovou úvodní řeč Schillerové. S přednostním právem budou moci vystoupit oba představitelé opozičního hnutí SPD. Do debaty je aktuálně přihlášeno 55 poslanců, a jednání tak podle Kovářové rozhodně potrvá do půlnoci a ve středu bude pokračovat, "dokud se všichni nevypovídají".

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolalo opoziční hnutí ANO. Podle vládní koalice, která má v dolní parlamentní komoře většinu a Fialův kabinet podrží, je důvodem ANO podpora Babiše před finále prezidentských voleb, v němž se koncem příštího týdne střetne s bývalým představitelem armády a NATO Petrem Pavlem.

Vláda není schopná vyvést zemi z krize, řekla Schillerová

Vláda není schopná vyvést zemi z krize, dokonce ji zhoršuje, uvedla Schillerová v úvodu dnešní sněmovní schůze k vyslovení nedůvěry kabinetu. Vláda je podle ní také pomalá a nerozhodná. Vzhledem ke sněmovní koaliční většině je téměř jisté, že ani druhý opoziční pokus o svržení kabinetu nebude úspěšný.

"Důvody jsou mimořádně naléhavé," řekla Schillerová za navrhovatele k tomu, proč poslanci ANO jednání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě podnítili. Mluvila o růstu vládních výdajů a státního dluhu, nevyčerpání 54 miliard korun z Evropské unie, o ztrátě příjmů státu kvůli zrušení elektronické evidence tržeb a opět obvinila vládu z toho, že se nesnaží o úspory. Schillerová poukazovala taky třeba na nedostatek některých léků, údajnou snahu o omezování informací ve veřejném prostoru a podle ní nevyužité předsednictví v Radě EU.

"Rok vaší vlády přinesl nespočet důkazů, že vláda Petra Fialy nejen že není schopna naši zemi vyvést z krize, ale že svými kroky tuto krizi přímo zhoršuje. A navíc ji zneužívá k prosazení svých postranních, ale o to nebezpečnějších zájmů,“ řekla Schillerová.

Z celého, nebo z části dnešního jednacího dne se omluvily tři desítky koaličních a opozičních poslanců včetně předsedy ANO a prezidentského kandidáta Andreje Babiše, který uvedl osobní důvody. Dopoledne stál Babiš ve frontě na výstavu korunovačních klenotů na Pražském hradě. Babiš by mohl dorazit až na hlasování. Někteří vládní politici dávají vyvolání sněmovního jednání o nedůvěře vládě právě do souvislosti s Babišovou kandidaturou na Hrad, hnutí ANO takové pohnutky odmítá.

Při schůzích o vyslovení důvěry nebo nedůvěry kabinetu se nehlasuje o programu. Do řádné debaty je aktuálně přihlášených pět desítek poslanců, z toho asi třetina koaličních, zejména z hnutí STAN. Předtím se ale čekají vystoupení řečníků s přednostním právem, k nimž patří i členové vlády.

K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů. Koaliční tábor ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů má 108 hlasů.

Česko prochází krizí úspěšně, vláda si důvěru zaslouží, řekl Fiala Česko prochází krizí podle premiéra Fialy úspěšně. Kabinetu se daří plnit dlouhodobé plány a důvěru si zaslouží, řekl ministerský předseda ve Sněmovně, která jedná z podnětu opozičního ANO. Ve svém hodinovém vystoupení Fiala mluvil například o zvládnutí vlny epidemie covidu-19, o ruské vojenské invazi na Ukrajinu a jejích dopadech a o krocích k zajišťování energetické bezpečnosti Česka tak, aby nebyla závislá na ruských zdrojích. Premiér také uvedl, že pomoc kvůli dražším energiím kabinet nadřazuje nad rozpočtovou odpovědnost. Rusko se podle Fialy snaží změnit rovnováhu v Evropě, podporu Ukrajiny má za morální povinnost. "Ústupky, které bychom dnes učinili vůči Rusku, by se nám v budoucnu vrátily jako bumerang a následky by byly o to horší," řekl premiér. Napadení Ukrajiny je podle něj do velké míry projevem ruského imperialismu, který nechal Západ zbytečně vyrůst, například po ruské anexi Krymu v roce 2014. "Jsem rád, že po napadení Ukrajiny jsme stejnou chybu neudělali," zdůraznil. Pokud se Ukrajina rozhodne zahájit mírová jednání, bude podle něho mít podporu české strany a bude moci počítat s českou pomocí. Česko se podle Fialy vyrovnalo s vlnou válečných uprchlíků z Ukrajiny. "Vyhnuli jsme se masivní humanitární krizi i každodenním sociálním problémům," uvedl. Poukázal také na to, že rekonstrukce Ukrajiny bude velkou příležitostí pro české firmy. Válka na Ukrajině podle Fialy ukázala, jak zranitelné bylo Česko v energetice kvůli závislosti na ruských zdrojích. "Zareagovali jsme včas a odblokovali jsme cesty k bezpečným energiím," zdůraznil. Pomoc firmám a zranitelným skupinám obyvatel v souvislosti se současnými cenami elektřiny nebo plynu vláda nadřazuje nad rozpočtové sliby a principy zodpovědné rozpočtové politiky a otevřeně to i říká, řekl Fiala. Na úvodní vystoupení Schillerové, která mluvila o "13 hříších" vlády, reagoval premiér slovy, že ukázala bezradnost. "Nevěřím tomu, že vaším cílem je něco jiného než mediální představení uprostřed prezidentských voleb," řekl Fiala. Hnutí ANO takové důvody pro vyvolání sněmovního jednání o vyslovení nedůvěry vládě odmítá. Ve volebním finále se utkají za deset dnů bývalý vysoce postavený voják Petr Pavel a předseda ANO, někdejší premiér Andrej Babiš. Premiér se také vyjádřil k aktuální situaci kolem dodávek některých léků. Uvedl, že v pondělí dorazila do Česka dodávka 10.000 balení penicilinu. V příštím týdnu očekává další dodávku. Do konce ledna by měly přijít desítky tisíc balení léků proti horečkám. "Situaci v oblasti léků se nám podařilo stabilizovat a musím říct, že to rozhodně není případ všech evropských zemí," dodal. Nedostatek některých léčiv podle něj vyplynul mimo jiné z masivního nárůstu respiračních onemocnění po odeznění poslední vlny covidu. To způsobilo narůst poptávky, kterou neočekávali ani distributoři nebo výrobci. SPD bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě Opoziční hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) bude na dnešní sněmovní schůzi hlasovat pro nedůvěru vládě, řekl novinářům před začátkem zasedání předseda SPD Tomio Okamura. Fialův kabinet označil za neschopný a nekompetentní, jeho činnost je podle něj škodlivá. Okamura řekl, že Fialova vláda Česku škodí. "Poslanecký klub bude hlasovat pro nedůvěru vládě," uvedl. Poslanci SPD podle něj na schůzi vystoupí a budou se řídit jednacím řádem, podobu schůze s jeho hnutím ostatní strany neprobíraly. "Budeme hlasovat pro odstoupení této škodlivé vlády, která flagrantně porušila mnohé předvolební sliby i programové prohlášení," dodal. Kabinetu vyčetl, že odpovídá za zhoršení životní úrovně, vysokou inflaci i "astronomické ceny energií a potravin". Kritizoval nedostatečnou pomoc firmám a občanům, místo které se podle Okamury vláda soustředí na pomoc Ukrajině a činnost v Evropské unii. Okamura připomněl, že SPD usilovala o vyvolání hlasování o nedůvěře už v prosinci. Ve Sněmovně má však 20 poslanců a pro svolání schůze jich je nutných 50. "My jsme to chtěli udělat ještě před prvním kolem prezidentských voleb, čím dřív, tím líp," řekl Okamura.