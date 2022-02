Sněmovna projednává rozpočet, Zeman ho zkritizoval - ŽIVĚ

Praha - Návrh letošního státního rozpočtu, kterým se dnes začala zabývat Sněmovna, se dá popsat jednou větou jako zodpovědné protiinflační vládnutí bez zvyšování daní. Poslancům to v úvodu dnešního prvního čtení řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Řekl, že vyšší inflace sice do rozpočtu přinese proti plánu víc peněz, například na sociálním pojistném nebo na dani z přidané hodnoty, ale současně bude znamenat i vyšší výdaje. Půjde například o mimořádné zvýšení důchodů plánované k červnu. Vládní návrh letošního státní rozpočtu podle prezidenta Miloše Zemana není protiinflační, ale proinflační, a není ani prorůstový. Neruší žádné daňové výjimky, které stát stojí 380 miliard korun, řekl dnes Zeman poslancům.

Nová pětikoaliční vláda Petra Fialy (ODS) předložila svůj návrh rozpočtu se schodkem 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než činil původní návrh bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Protože Česko nemá od ledna schválený státní rozpočet, hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Rozpočtové kapitoly dostávají pouze poměrnou část peněz. "Všechny resorty dostaly tolik peněz, kolik chtěly. Neexistuje překážka, aby stát plnil své funkce," ujistil dnes Stanjura. Některé potíže vyplývající z tohoto stavu, které popsal jako drobné, se podle něj podařilo vyřešit.

Stanjura ve svém projevu také upozornil na to, že navržené běžné výdaje rozpočtu, tedy celkové výdaje bez peněz na investice, jsou vyšší než celkové příjmy státního rozpočtu. Běžné výdaje představují 1690 miliard, výdaje na investice 203 miliard. Stanjura varoval před tím, že tento stav už se nesmí opakovat, protože pak by stát musel všechny investice financovat na dluh.

Dodatečné příjmy rozpočtu činí 62 miliard a vláda proti nim zapojila dodatečné výdaje 42 miliard korun. Polovina z těchto dodatečných výdajů půjde na důchody. Stanjura připomněl, že průměrný starobní důchod se od 1. června zvýší o 1017 korun. K růstu platů ve státním sektoru Stanjura řekl, že vláda nemá radost, že nemohla v tarifech přidat všem zaměstnancům, ale že i současné zvýšení jde na dluh. Vláda podle něj bude muset přistoupit k legislativním změnám, musí zeštíhlit stát, rušit agendy i formuláře a pak bude možné přistoupit ke snižování počtu tabulkových míst. Pak bude méně míst státních zaměstnanců, kteří pak budou moci mít vyšší platy, řekl.

Připomněl, že vláda se rozhodla ponechat platby za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění na úrovni loňského roku. "Rovnou odpovím na kritiku, že se to neopírá o změnu legislativy, odpovím: ano, tato kritika je oprávněná a pravdivá,“ konstatoval. Dodal ale, že za dobu působení současné vlády se nedá připravit ani prosadit patřičný zákon. Slíbil, že nejpozději přespříští rok předloží vládě příslušný návrh zákona. Pak ho dostane k projednání Parlament.

"To rozhodnutí nemá žádný vliv na zvýšení platů zdravotníků o šest procent,“ prohlásil. Vláda bude hledat způsob automatické valorizace plateb za státní pojištěnce.

Fiala (ODS) označil návrh rozpočtu za úsporný a protiinflační

Premiér Petr Fiala (ODS) označil návrh rozpočtu na letošní rok za úsporný a protiinflační. Šetřili jsme na státu, na provozu a na zbytečných výdajích, řekl ve Sněmovně při dnešním úvodním kole projednávání návrhu. Ministerský předseda zároveň kritizoval tempo zadlužovaní za koaliční vlády svého předchůdce Andreje Babiše (ANO).

"Ještě nikdy nečelily veřejné finance tak masivnímu útoku na udržitelnost. Ještě nikdy jsme neprojídali vlastní budoucnost takovým tempem. Státní dluh stoupl za poslední dva roky o polovinu," uvedl Fiala. V Česku podle něho vládl populismus nejen politický, ale také rozpočtový. "Všechno všem, bez ohledu na veřejné finance, bez ohledu na budoucnost," řekl ministerský předseda.

Nynější vláda, jak uvedl, připravila za sedm týdnů návrh rozpočtu s úsporami 77 miliard korun. Fiala zdůraznil, že jsou sociálně citlivé, kabinet podle něho nešetřil na lidech, když například zvýší platy zdravotníků, policistů, hasičů, vojáků a učitelů, ani na investicích. "Všechny realizovatelné stavby dálnic, silnic a železnic budou mít zajištěné financování," řekl.

"Šetřili jsme na státu, na úřadech, na provozu, na zbytečných výdajích. Stát musí být štíhlý a bude štíhlý," pokračoval Fiala. Vláda podle něho musí zastavit "inflační spirálu" a projídání budoucnosti. "Dnešní dluh není nic jiného než zítřejší daň," řekl. Problém podle něho není v příjmech, ale ve výdajích. "Nezvyšovat daně, to je naprosto správné a je to důležité," dodal.

Fialova koaliční vláda předložila svůj návrh rozpočtu se schodkem 280 miliard korun, což je o 97 miliard méně, než činil původní návrh bývalé Babišovy koaliční vlády. Protože Česko nemá od ledna schválený státní rozpočet, nyní hospodaří v rozpočtovém provizoriu. Mělo by skončit kolem poloviny března.

Zeman zkritizoval vládní návrh rozpočtu, chtěl by zrušit daňové výjimky

Vládní návrh letošního státní rozpočtu podle prezidenta Miloše Zemana není protiinflační, ale proinflační, a není ani prorůstový. Neruší žádné daňové výjimky, které stát stojí 380 miliard korun, řekl dnes Zeman poslancům. Vyzval členy dolní komory k obnovení vyššího zdanění příjmů fyzických osob, což by příjmy státu zvýšilo o 90 miliard korun. Státní rozpočet by tak mohl být přebytkový, uvedl prezident během zhruba půlhodinového projevu.

Zeman uvedl, že vládě i poslancům k takovým krokům chybí politická odvaha. Uznal ale, že pokud by vláda a poslanci takto dosáhli přebytkového rozpočtu, "vaši voliči vás zabijí". Prezident řekl, že podle většiny prognóz dosáhne růst české ekonomiky po překonání koronavirové krize tříprocentního růstu. Rozpočet by proto měl být zaměřen na splácení minulých dluhů.

Prezidenta do jednacího sálu přivezli na invalidním vozíku jeho dva ochránci za fanfár z opery Libuše, mluvil vedle řečniště. Po jeho projevu poslanci tleskali, Zeman jednací sál opustil.

Návrh státního rozpočtu není dobrý a SDP jej nepodpoří, uvedl Okamura

Návrh státního rozpočtu, jak jej předložila vláda Petra Fialy (ODS), není podle předsedy opozičního hnutí SPD Tomia Okamury dobrý. Lídr SPD při dnešním prvním čtení projednávání návrhu ve Sněmovně kritizoval například plánované snížení plateb státu do zdravotnictví na loňskou úroveň. Poslanci SPD budou prosazovat řadu přesunů peněz, návrh rozpočtu nepodpoří, uvedl Okamura.

"Vláda škrtá na potřebných lidech, a naopak zvyšuje výdaje na nepotřebné politické trafiky," prohlásil předseda SPD. Řekl, že ačkoli představitelé koalice před volbami tvrdili, jak jsou připraveni vládnout, ve skutečnosti podle Okamury jen provedli "některé šachy" v návrhu rozpočtu, který předložil předchozí kabinet Andreje Babiše (ANO) a který byl rovněž špatný. Při sestavování rozpočtu by podle něho bylo nutné nejprve stanovit, co je reálně potřeba, a na to dávat peníze. "Spousta pijavic by přišla o dojnou krávou," uvedl.

"Vláda Petra Fialy postaví zdravotnictví na okraj kolapsu," poznamenal Okamura k plánu kabinetu na snížení plateb za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Kritizoval také třeba snížení slev na jízdné pro studenty a seniory a odtékání dividend do zahraničí. "Vláda nehájí zájmy našich občanů, ale zahraničních korporací," míní. Lídr SPD se také opřel do podle něho nesmyslných projektů hrazených z evropských dotací, které musí Česko spolufinancovat. Efektivnější by podle něho bylo na tyto dotace rezignovat.

Stejně jako v minulých letech Okamura kritizoval dávky nepřizpůsobivým lidem, dotace "politickým neziskovkám" a podpory plynoucí "solárním baronům". Odmítl klimatické cíle Evropské unie, které podle něho zdražují energie a tím i všechno ostatní. "Pokud se podvolíme diktátů Bruselu a Berlína, čekají nás ztráty," řekl Okamura.

Stát musí podle něho investovat do změny struktury ekonomiky tak, aby Česko nebylo montovnou západu. "Schopnosti této vlády nedosahují toho, aby ji prosadily," dodal.