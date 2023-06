Sněmovna probere návrat Vondráka do školského výboru a interpelace

Praha - Poslanci dnes projednají v úvodním kole státní úhrady za provoz jednotného informačního systému pro vrtulníky letecké záchranné služby. Čekají je také pravidelné interpelace na členy vlády. Sněmovna také pravděpodobně vrátí nezařazeného poslance Ivo Vondráka (dříve ANO) do školského výboru. Na programu jsou ale zejména pravidelné interpelace na členy vlády.

Provoz informačního systému letecké záchranné služby bude moci podle novely přímo hradit ministerstvo zdravotnictví. Ročně půjde o zhruba 2,5 milionu korun. Nyní ministerstvo musí využívat jiná řešení, například dotační program, což podle zdůvodnění není dlouhodobě udržitelné. Leteckou záchrannou službu provozují soukromé firmy, policie a armáda.

Vondráka nechalo odvolat ze školského výboru opoziční hnutí ANO. Nyní nezařazený poslanec, který kvůli neshodám klub hnutí i ANO opustil, dříve výbor vedl. Ve školském výboru by měl Vondrák nahradit Pavla Kašníka (ODS), jenž na členství ve výboru rezignoval. Do výborů by Sněmovna měla vrátit také někdejšího ministra školství Vladimíra Balaše (STAN). Před nástupem do vlády působil v ústavně-právním a zahraničním výboru, teď by měl být členem ústavně-právního a mandátového a imunitního výboru, a dále ústavní komise.