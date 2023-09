Sněmovna podpořila změny ve jmenování a odvolávání vedoucích žalobců

Praha - Sněmovna možná uzákoní sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce. V dnešním úvodním kole podpořila vládní novelu, která také stanoví požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti a pravidla pro odvolání. Úpravy by měly podle předkladatelů pomoci k zamezení případného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství. Předlohou se budou zabývat poslanci z ústavně-právního výboru.

Cílem předlohy je podle zdůvodnění zejména stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také zavedení jejich funkčních období. V současné době je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená. Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti, bližší požadavky na kandidáta zákon nestanoví. Kabinet může nejvyššího žalobce odvolat na návrh ministra spravedlnosti i bez udání důvodu.

Soudní judikatura podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) možnost odvolávání vedoucích státních zástupců omezila. V současnosti tak mají podle něho velkou jistotu setrvání ve funkci, pokud se nedopustí závažných prohřešků. Zpravodajka Helena Válková (ANO) označila novelu za velmi úzkou. Míní, že nepovede dostatečně k rozptýlení podezření z toho, že vláda by mohla nejvyššího státního zástupce odvolat libovolně. Ohlásila pozměňovací návrhy. Blažek podotkl, že pokud by byla novela široká, mohla by ve Sněmovně zůstat neprojednaná do konce volebního období.

Předloha je podle předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka protikorupční a rozhodně není jen kosmetická. "Nejvyšší státní zástupci získá určité záruky nezávislosti na vládě," zdůraznil. Návrh ale zachovává princip, že vláda nese za fungování soustavy státního zastupitelství odpovědnost, podotkl. Za protikorupční označila navrhované změny také poslankyně SPD Iveta Štefanová, hnutí by je mohlo podpořit.

Vedoucí státní zástupci mají být odvolatelní v kárném řízení. Nejvyššího státního zástupce bude moci nadále odvolat i vláda, zákon ale stanoví, jaké k tomu musí nastat důvody. Válková se nad ponecháním této "dvojkolejnosti" pozastavovala. "Nemůžeme vytvářet nikomu neodpovědné instituce," zdůraznil Blažek.

Nejvyšší státní zástupce i ostatní vedoucí státní zástupci mají být do funkce jmenováni podle novely na sedm let. Aby všichni vedoucí funkcionáři státních zastupitelství nenastoupili ve funkčním období jedné vlády, výběrová řízení by se konala postupně v několika letech.

Nejvyšší státní zástupce by podle novely nesměl být jmenovaný do této funkce opakovaně, Šéfem žalobců by se nemohl stát státní zástupce s pravomocným kárným opatřením, pokud nebylo zahlazeno. Předloha zavádí také požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců. Uchazeči budou muset splnit požadovanou dobu praxe.