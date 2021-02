Sněmovna odmítla další prodloužení nouzového stavu

Praha - Sněmovna dnes odmítla prodloužení nouzového stavu, který v Česku platí kvůli epidemii koronaviru. Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) žádala o dalších 30 dnů stavu nouze, trval by tedy do poloviny března. Za nynější situace končí s nedělí.

Po sedmihodinové debatě pro návrh zvedlo ruku 48 poslanců koaličních ANO a ČSSD. Celá opozice vládní žádost nepodpořila. Pro její přijetí bylo potřebných nejméně 54 poslaneckých hlasů. Stejně co do počtu hlasů dopadlo rozhodování o návrhu lidovce Stanislava Juránka, aby kabinet mohl prodloužit nouzový stav o dva týdny. Sám Juránek byl ke svému návrhu skeptický. Podal ho, jak uvedl, kvůli tomu, aby pokračovala jednání mezi koalicí a opozicí.

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 prosadily ze svých návrhů výzvu vládě, aby připravila program na záchranu drobných a středních podnikatelů formou odpuštění odvodů u živnostníků a odvodů na sociální pojištění pro malé firmy, tedy obnovení programu Antivirus C. Dolní komora také vyzvala vládu, aby bezodkladně projednala návrh ministerstva školství na postupné obnovení prezenční výuky ve školách, testování žáků a přednostní očkování učitelů.

Sněmovna na návrh KSČM požádala ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby stanovil obecné podmínky krajské hygienické stanice k vyhlášení opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) má projednat opatření, aby vojáci zůstali v nemocnicích a zařízeních sociální péče po dobu pandemického stavu. Pirátům se nepovedlo prosadit ani jedinou výzvu vládě.

Na stav nouze se váže drtivá většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich je ale možné vydat i jiným způsobem, zejména podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) varoval, že s uvolněním restrikcí bez nouzového stavu se epidemická situace zhorší do dvou týdnů v celém Česku a dopadne na nemocnice. Otevřou se podle něho obchody a služby, muzea a galerie a možná i bazény a posilovny. Nebude omezeno shromažďování lidí, uvedl.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek řekl, že Česko nouzový stav potřebuje. "Ale ne v ruce šílence," prohlásil Michálek. Zjevně mínil ministerského předsedu.

Kabinet by případně mohl vyhlásit nový nouzový stav, byť takový postup označují právníci za obcházení ústavy. Žádat o to bude Pardubický kraj. Krajští hejtmani o tom chtějí jednat s vládními činiteli už v pátek.

Vládní žádost o sněmovní souhlas prodloužením nouzového stavu byla v pořadí šestá. V minulých případech podpořili kabinet poslanci KSČM, kteří kabinet ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují.

Hejtmani vyzývají vládu na pátek ke společnému jednání. Chtějí zjistit, jaký bude postup proti pandemii koronaviru, když v neděli skončí nouzový stav. ČTK o stanovisku krajů informovala v tiskové zprávě mediální zástupkyně Asociace krajů ČR Hana Brožková.

"Je důležité si uvědomit, že nouzový stav je jen rámec pro to, abychom i my v krajích měli nástroje pro boj s pandemií. Je škoda, že řada opatření vlády nedávala lidem smysl, a obětním beránkem se tak stal právě nouzový stav," uvedl předseda asociace a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). "Jednoznačně jsme se s ostatními hejtmany shodli na tom, že musíme jako asociace rozpoutat debatu, abychom zjistili, jak chce vláda řídit stát a bojovat proti pandemii bez nouzového stavu," řekl Kuba.

Na stav nouze, který z neděle na pondělí po pěti měsících skončí, se váže většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich by ale podle odborníků i poslanců bylo možné vydat i jiným způsobem.

Hamáček: Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku

Výsledkem dnešního rozhodnutí Poslanecké sněmovny o neprodloužení nouzového stavu po 14. únoru bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Na twitteru to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda žádala kvůli koronavirové pandemii dolní komoru o dalších 30 dnů stavu nouze, poslanci to ale odmítli, stejně jako návrh lidovce Stanislava Juránka na prodloužení nouzového stavu o dva týdny. Skončí tak s nedělí.

"Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Jsem zvědav, jak to ODS, KDU-ČSL, Piráti nebo STAN vysvětlí svým hejtmanům," uvedl Hamáček. Hejtmani už vyzvali vládu na pátek ke společnému jednání.

Pro vládní žádost zvedlo ruku 48 poslanců koaličních ANO a ČSSD, celá opozice byla proti. Pro přijetí bylo potřebných nejméně 54 poslaneckých hlasů. Stejně co do počtu hlasů dopadlo rozhodování o Juránkově návrhu. Na stav nouze se váže drtivá většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich by ale bylo možné vydat i jiným způsobem.