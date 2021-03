Sněmovna má ve středu ve druhém čtení projednávat stavební zákon

Praha - Sněmovna by ve středu měla projednávat ve druhém čtení nový stavební zákon, od kterého si vláda slibuje výrazné zrychlení a zjednodušení stavebního řízení. Názory jednotlivých oborových svazů nebo úřadů na jeho navrhovanou podobu se různí. Pro jeho přijetí jsou například Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy nebo Asociace developerů. Velké výhrady má naopak ministerstvo kultury, Svaz měst a obcí dokonce minulý týden navrhnul zákon stáhnout z projednávání. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) to označila za nezodpovědné politikaření. Poslanci ČSSD ho podle informací ČTK nepodpoří.

Zřejmě největší spory jsou kolem pozměňovacího poslaneckého návrhu, který počítá s modelem čisté státní stavební správy, kdy by všechny stavební úřady i s úředníky přešly pod stát. Na vrcholu nové soustavy úřadů státní stavební správy by byl Nejvyšší stavební úřad. Podřízené mu mají být krajské stavební úřady a Specializovaný stavební úřad.

"Odmítáme tento chaotický a nepřehledný způsob přípravy zákona, který zásadně ovlivní stavební činnost v celé republice. Takový zákon je nutno projednávat ve standardním legislativním procesu a najít shodu nejen napříč politickým spektrem, ale i mezi dalšími aktéry od stavebníků až po územně samostatné celky," uvedl předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je co nejrychlejší přijetí nového stavebního zákona pro budoucnost země klíčové. "Jakákoliv výzva k neschválení nebo pozastavení projednávání nového stavebního zákona je krajně nezodpovědná. To je prostě nebezpečné politikaření. Všichni se přece shodli na tom, že je potřeba zákon změnit a včera bylo pozdě. Pokud neschválíme stavební zákon v tomto volebním období, budeme se brodit byrokratickým marasmem minimálně dalších pět let," uvedla Dostálová. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je za přípravu zákona odpovědné.

Podle Hospodářské komory ČR nemůže být tak zásadní zákon zneužíván pro politikaření a individuální zájmy politiků. "Česká republika potřebuje nový a kvalitní stavební zákon co nejdříve. Nehledě na to, že s novou politickou reprezentací hrozí návrat celé rekodifikace na začátek," uvedla tajemnice Sekce územního a regionálního rozvoje Hospodářské komory Lenka Janáková.

Naopak ministerstvo kultury dnes ČTK sdělilo, že aktuální podoba stavebního zákona je neakceptovatelná. Podle mluvčí úřadu Michaely Lagronové ho ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) ani jeho straničtí kolegové nepodpoří. "Současné projednávání stavebního zákona totiž zcela mění podstatu návrhu. Zatímco původní návrh předložený MMR představoval přes všechny opodstatněné výhrady kompromisní řešení s ostatními resorty a dalšími dotčenými subjekty, současný vývoj je primárně určován komplexním pozměňovacím návrhem, který mnoho z dosažených dohod neguje," doplnila Lagronová.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák považuje přerušení projednávání stavebního zákona a přesunutí do dalšího volebního období za nezodpovědné a nemožné. "Čeká nás náročné období obnovy po pandemii a jednodušší stavební právo je jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět při obnově našeho hospodářství a ekonomiky," upozornil Hanák.

Pro co nejrychlejší přijetí zákona je také Asociace developerů. Kdy jindy, než právě nyní, na prahu zásadní hospodářské krize, přijmout legislativu, která může rozhodnout o úspěchu či neúspěchu národní ekonomiky? Nabobtnalá byrokracie, nekonečná napadání, odvolávání a soudy. Úřady, které nejsou náležitě vybavené. Normy pro normy, nikoli pro kvalitu výstavby. Zmatek, chaos. To vše přináší pomalou a drahou výstavbu," uvedl ředitel asociace Tomáš Kadeřábek. Změnu legislativy považuje za nutnou také prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza. Jak uvedl, vzhledem k tomu, že v současné době není zřejmé, který z pozměňovacích návrhů projde, je těžké podobu zákona hodnotit.

Výhrady k zákonu má Česká komora autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě (ČKAIT). "Dlouhodobě usilujeme o to, aby se sjednotily předpisy pro celé území ČR. Byli jsme ubezpečováni o tom, že připravovaná novela sjednocení přinese. Výsledkem však je, že nejen Praha, ale i Brno a Ostrava budou mít své vlastní stavební předpisy. Nevím, proč by měl mít obyvatel sídliště v Trutnově jiné potřeby na oslunění než ten na Proseku," sdělil předseda komory Robert Špalek.

Proti navrhované podobě zákona se vyjádřila také Česká komora architektů. Podle předsedy komory Jana Kasla je naprosto neakceptovatelná sankce autorizovaných osob ze strany stavebních úřadů. "Tu by bylo možné udělit v podstatě za cokoli, například odevzdání neúplné projektové dokumentace. Přitom projekt do Portálu stavebníka bude podávat investor, občas se projektant o tom ani nedozví," dodal Kasl.

Hlavními principy zákona mají být jedno řízení před jedním stavebním úřadem a začlenění dotčených orgánů do stavebních úřadů, takže stavebník nebude sám shánět potřebná vyjádření. Zákon zavádí i pevně dané lhůty, opatření proti nečinnosti nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad už nebude vracet věc zpět k novému projednání.