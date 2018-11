Verbier (Švýcarsko) - Zatímco většina Evropy se těší babímu létu, do některých částí Alp přišla zima v letošním bláznivém počasí nečekaně brzy. Díky dvěma obřím sněhovým vánicím se některá lyžařská střediska otevřela měsíc před plánovaným termínem. Lyžařům se tak rozšířila nabídka: kromě ledovců a vysoko položených areálů mohou zajet třeba do švýcarského Verbieru, italského Suldenu, ale také do portugalského areálu Serra da Estrela.

V části švýcarských a italských Alp napadly v tomto týdnu tři metry sněhu. Ve Verbieru se na některých sjezdovkách lyžuje od pátku, což je podle všeho nejčasnější začátek sezóny. Už ve čtvrtek přivítal sportovce jediný portugalský lyžařský areál Serra da Estrela, stejně jako Masella ve španělských Pyrenejích. Od pátku se lyžuje také v italském letovisku Sulden a brány švýcarského areálu Glacier 3000 se otevřely dnes.

"Sněhové statistiky ve světových lyžařských areálech sleduji už třicet let a sněhovou nadílku jsem viděl každý měsíc v roce. Nepamatuji ale, že by nějaké rezorty hlásily téměř dva metry sněhu už v říjnu," uvedl redaktor časopisu InTheSnow Patrick Thorne.

Jaká bude celá sezóna 2018/2019 je ale ve hvězdách. V Alpách se prohání vítr, padá sníh i déšť. Poslední sněžení přišlo od jihu, v oblastech nad 2600 metrů nad mořem napadly až tři metry sněhu. Vysoká sněhová pokrývka je například ve Švýcarsku v Zermattu, Saas-Fee nebo v italské Cervinii. Některá níže položená střediska jsou ale stále zelená, v severních Alpách se prohání teplý fén.