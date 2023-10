Smoleňák měl z prvního zápasu v Kladně dobrý pocit, mrzel ho jen zisk bodu

Kladno - Hokejový útočník Radek Smoleňák se po více než dvanácti letech vrátil do mateřského Kladna a v extralize tak opět oblékl jeho dres. Po porážce s Hradcem Králové, z kterého se shodou okolností domů vrátil, litoval, že Rytíři nezískali více než bod za prohru v prodloužení. Věří ale, že Středočeši budou i nadále bodovat a nebudou poslední. Dnes se dokázali posunout na 13. místo tabulky.

"Musím říct, že mám dobrý pocit z toho, jak jsme hráli jako tým. Žili jsme jako tým, měli jsme spoustu dobrých věcí, na kterých se dá stavět," řekl Smoleňák novinářům po utkání, které Kladno prohrálo 3:4 v prodloužení. "Hrozně jsem se těšil, že budu hrát. Byl to první zápas po dlouhé době. Snažil jsem se hrát jednoduše, chodit do těla. Štve mě, že jsem byl dvakrát vyloučený, což je jednoznačně moje chyba. Ve finále z toho mám dobrý pocit, ale mrzí mě závěr, kdy jsme si zasloužili minimálně o bod navíc," zhodnotil utkání.

Šestatřicetiletý útočník při obnovené kladenské premiéře nastoupil proti Hradci, ve kterém působil šest let. "Jestli to bylo specifické? Spíše mi to připomínala spousta lidí. Ráno to bylo divné, říkal jsem si, že budu hrát proti Hradci, kde jsem byl šest let. Když jsem přišel stadion, tak už jsem to nevnímal. Nesnažil jsem se s nikým zdravit, soustředil jsem se na náš tým a na sebe. Teď můžeme být zase kámoši, ale na ledě jsem to nevnímal," řekl Smoleňák.

Radost mu udělalo, že jej velkým transparentem přivítali kladenští fanoušci. "Bylo to moc hezké. Nic takového jsem nečekal a velké dík, že si na mě vzpomněli nebo spíše na mě po tolika letech nezapomněli. Moc si toho vážím," uvedl Smoleňák, jemuž menším transparentem poděkovali i hradečtí fanoušci, kteří na zápas přijeli. "I jim patří velké díky. Měl jsem tam s nimi vždy krásný vztah," řekl.

Kladno dnes sice prohrálo, ale zisk bodu pomohl Rytířům posunout se na 13. místo před Plzeň. "To je fajn, ale my musíme koukat sami na sebe. Když budeme sbírat body, tak budeme stoupat a může nám být jedno, kdo jak hraje. My hrajeme sami proti sobě a máme tabulku jen pro nás. Nemůžeme se koukat napravo nalevo. Pokud chceme být dobří, musíme sbírat body," řekl Smoleňák jasně.