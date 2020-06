Smlouvu o spolupráci na COVID III zatím většina bank nepodepsala

Praha - Smlouvu o spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) na záruční program COVID III většina bank zatím nepodepsala. S podpisem počítají tento týden. Některé banky ale už nyní evidují stovky žádostí od podnikatelů. Vyřízení by finančním institucím mělo trvat několik dnů, v případě větších firem by schvalování mohlo zabrat do dvou týdnů. Vyplývá to z dnešních vyjádření bank na dotaz ČTK.

Do výzvy k zapojení do programu COVID III se přihlásilo 20 komerčních bank a spořitelních družstev. Na základě tržních podílů byly vypočítány výše zaručovaných portfolií jednotlivých finančních institucí. ČMZRB, která bude za úvěry ručit, s nimi začala podepisovat smlouvy o spolupráci v pátek. Smlouvu dnes podepsala Komerční banka. Podle jejího mluvčího už přijala přibližně 700 žádostí. První z nich by měla banka stihnout vyřídit na počátku příštího týdne. Předseda představenstva a generální ředitel KB Jan Juchelka v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že evidují žádost v objemu sedm miliard korun.

Česká spořitelna za první týden, kdy spustila příjem žádostí do programu, obdržela přes 200 žádostí od malých firem a více než dvě desítky žádostí od velkých firem. Podle svého mluvčího Filipa Hrubého očekává v první vlně zájem až 1000 svých firemních klientů. "Předpokládáme, že dokážeme vyhovět zhruba 70 procentům klientů, kteří o úvěr požádají, a to včetně klientů z pandemií velmi postižených odvětví jako je například pohostinství. Vždy to ale bude záviset na míře informací a zkušeností, kterou s daným klientem jako banka máme. Rozhodně se nedá říci, že se dostane na všechny," uvedl Hrubý.

Raiffeisenbank eviduje podle její mluvčí Petry Kopecké zájem od několika desítek klientů. "Formálně čekáme na podepsání smlouvy mezi bankou a ČMZRB a následně spustíme oficiální příjem žádostí," doplnila.

Rovněž Equa bank přijala již desítky žádostí o úvěry v programu COVID III. Vyřizovat je začne po podpisu smlouvy, který očekává tento týden, uvedla ředitelka PR a interní komunikace banky Markéta Dvořáčková.

"Klienti se na nás postupně obrací s dotazy na možnost využití programu COVID III, ale prozatím neevidujeme žádnou oficiálně podanou žádost o úvěr dle programu COVID III. Požadavky klientů jsme připraveni vyřídit rychle, bude však záležet na rychlosti doložení požadovaných podkladů od klientů," řekla ředitelka spořitelního družstva Peněžní dům Andrea Riedlová.

Program COVID III by měl fungovat až do konce roku, bude rozdělen do několika výzev. V první komerční banky a spořitelní družstva poskytnou podnikatelům úvěry ve výši až 167 miliard korun.

Vláda do programu COVID III vyčlenila 150 miliard korun. Díky tomu budou moci podnikatelé čerpat půjčky v objemu až 500 miliard korun. Podporu by mohlo získat až 150.000 podnikatelů. Živnostníci a firmy do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, podniky s více pracovníky, maximálně ale 500, získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun. Půjčky jsou určeny pro zaplacení provozních výdajů, nemohou být použity na investice. Nesmějí být vynaloženy ani na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování.

Žádat o půjčky mohou i podniky, které získaly podporu v předchozích vlnách programu. COVID III nelze kombinovat pouze s programem COVID plus pro velké firmy, kde za úvěry ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost. Úvěr by ovšem neměl být použit na úhradu stejných nákladů, na které byl schválen v předchozí vlně.