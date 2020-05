Smartwings obnoví lety do Splitu, spoje z obnovují i další firmy

Praha - Letecká společnost Smartwings začne obnovovat provoz, od 10. června plánuje spustit lety do chorvatského Splitu. Dnes o tom na twitteru informovalo Letiště Praha. Jde o první pravidelnou linku, kterou dopravce obnovuje po přerušení provozu kvůli koronavirové krizi. Dalšími dopravci, kteří nově ohlásili návrat do Prahy, je Air Serbia s lety do Bělehradu a Brussels Airlines, které budou létat do Bruselu. Už dříve bylo ohlášeno obnovení 11 pravidelných linek, mezi nimi i spoje od Českých aerolinií (ČSA).

Rozhodnutí o obnovení linky Smartwings do Splitu přišlo společně s uvolněním cest do Chorvatska. Druhý český dopravce, ČSA, v současnosti provozuje pět pravidelných linek, a to do Paříže, Amsterdamu, Frankfurtu nad Mohanem, Stockholmu a Bukurešti.

V současnosti vedle ČSA létají z Prahy další čtyři dopravci. Provoz po krizi obnovily KLM do Amsterdamu a Eurowings do Düsseldorfu. Bez přerušení fungují linky do Minsku od Belavie a do Sofie od Bulgaria Air.

Další linky budou spuštěny během června. Novinkou je obnovení linky do Bruselu, kam začnou od 14. června létat Brussels Airlines. Další nově obnovenou linkou jsou spoje do Bělehradu od Air Serbia. Už dříve ohlásila obnovení spojení do Frankfurtu Lufthansa, která začne létat od 1. června. O dva dny později spustí linky do Paříže Air France a od 5. června pak Swiss International Air Lines spojí Prahu s Curychem. Od července spojení do Helsinek obnoví Finnair.

Provoz na pražském letišti tak pomalu ožívá. V dubnu letiště zaznamenalo bezprecedentní pokles provozu o 99,6 procenta a odbavilo 5031 cestujících.