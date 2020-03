Smartwings a ČSA zastaví všechny své linky z Česka

Praha -Čeští letečtí dopravci Smartwings a ČSA zastaví všechny své linky z a do České republiky. Důvodem je vládní opatření, které zakazuje cestování Čechů do zahraničí. Dopravci tak po dobu platnosti vládního nařízení odstaví až 23 svých letadel, což je zhruba polovina jejich strojů. Cestujícím ze zrušených letů společnosti vrátí peníze v plné výši nebo jim umožní změnu rezervace. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Zákaz mezinárodní osobní dopravy se dotkne několika stovek dálkových i regionálních spojů. Poslední mezistátní linky vyjedou dnes v podvečer.

Vláda dnes kvůli šíření koronaviru uzavřela hranice a zakázala s malými výjimkami cestování Čechů do zahraničí a také vstup cizinců do země.

Letecká spojení dopravců budou postupně pozastavena od dnešního dne do 16. března kvůli umožnění návratu českým občanům do země a také zajištění odjezdu cizinců pryč. Společnosti také kvůli vládnímu nařízení, které zakazuje létat ze zahraničí na regionální letiště, přesměrují všechny lety do Prahy.

"Dramatický pokles poptávky zapříčiněný mimořádnými okolnostmi nás vede k realizaci radikálních úsporných opatření a kroků. Věříme, že se nám tuto obtížnou situaci, které čelíme, podaří překonat a důvěra v cestování se opět brzy obnoví," uvedl předseda představenstva Smartwings Jiří Šimáně.

Skupina Smartwings z důvodu šíření koronaviru už dříve přerušila linky ČSA z Prahy do Milána, Boloni, Říma, Soulu a linku Smartwings do Tel Avivu.

Dopravci kvůli zákazu zruší stovky mezistátních spojů

Zákaz mezinárodní osobní dopravy se dotkne více než stovky dálkových vlaků i autobusů všech dopravců a desítek dalších regionálních spojů. Poslední linky vyjedou dnes v podvečer. Informovali o tom největší tuzemští dopravci. Už nyní všichni hlásí úbytek cestujících. Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala od soboty veškerou osobní autobusovou, železniční i lodní dopravu do všech okolních zemí.

Omezení se dotkne autobusů a vlaků Českých drah, RegioJetu, Leo Expressu a řady dalších menších dopravců. Zákaz přitom platí do Německa, Rakouska, Polska i Slovenska. Spoje k východním sousedům jsou přitom kvůli nařízení tamní vlády zastaveny už od dnešního rána.

Vlaky Českých drah pojedou obvykle do pohraniční přechodové stanice, tedy poslední určené stanice na území Česka. Dráhy upozornily na to, že z provozních důvodů, jako je například oběh souprav, budou vznikat omezení na některých linkách už během pátku. Jde například o mimořádné přestupy mezi soupravami ve vybraných stanicích. Společnost avizovala, že zákaz ovlivní přibližně 120 dálkových spojů a desítky lokálních mezistátních linek. Dráhy se svými zahraničními partnery obsluhují více než 15 železničních hraničních přechodů.

Úpravy vlakových spojů musel provést i RegioJet. Několik spojů, které měly pokračovat za hranice, dopravce úplně zruší a to ve směru z Prahy přes Brno i Ostravu. Linky mezi Prahou, Břeclaví a státními hranicemi budou končit už v Brně.

Všechny vlakové i autobusové spoje Leo Expressu, které při cestě pokračovaly do Polska či na Slovensko budou nyní končit ještě na českém území. Dopravce počítá s výrazným úbytkem cestujících, o případných kompenzacích chce v budoucnu jednat s vládou.

Dopravci zároveň avizovali, že cestujícím umožní bezplatnou změnu rezervací jízdenek či jejich vrácení.

Vládní zákaz se vztahuje na přepravu cestujících přes hranice. Pro nákladní dopravu by tak měl trvat dosavadní stav, kdy mezinárodní přepravy jsou povoleny. Umožněn by měl být návrat Čechů ze zahraničí, případně odjezd cizinců. Dopravci následně mohou přivézt zpátky do Česka pouze vozy a lodě bez cestujících. Zákaz přepravy na silnicích se podle ministerstva týká osobní linkové a příležitostné dopravy zajišťované vozidly nad devět lidí, u drážní a vodní dopravy se týká všech mezinárodních vlaků nebo lodí v osobní dopravě.