Slunečné počasí vylákalo do hor v Libereckém kraji desítky lidí

Bedřichov/Hradec Králové - Slunečné počasí vylákalo navzdory koronaviru a s tím spojeným omezením pohybu desítky lidí do hor v Libereckém kraji. Nešlo ale o žádné davy. Jednotlivce i celé rodiny bylo dnes odpoledne možné potkat třeba v oblíbeném jizerskohorském středisku Bedřichov. Lidé vyrazili na běžky, na kolo i jen tak na procházku, neodradila je ani parkoviště, která jsou v horách už od poloviny března uzavřená, stejně jako se zastavil provoz skibusů. Stovky lidí vylákalo počasí do lesů u Hradce Králové, většina z nich měla roušky.

"Nejsou tady žádné velké skupiny, žádné davy, i když tady v Bedřichově máme i pár chalupářů a přijeli i nějací lidé, kteří tu mají apartmány," řekl ČTK starosta Bedřichova Petr Holub (NEZ). Někteří chalupáři jsou podle starosty ve středisku už od začátku nouzového stavu. "I se nám nahlásili, jsou to většinou lidé, kteří tady bývají i celé léto," doplnil starosta. Žádné problémy to ale podle něj nepůsobí, protože v obci stejně nejsou otevřené žádné restaurace, pravidelně tu objíždí i policie. "Občas někoho potkáte na dětském hřišti," dodal starosta.

Na velké davy návštěvníků si minulý víkend stěžovali obyvatelé jizerskohorského střediska Kořenov. "Byli to ale hlavně lidé z Liberce a Jablonce, kteří vyrazili do hor. Dokonce se v půjčovnách dopředu ptali, jestli by si nemohli půjčit lyže nebo kola," řekl ČTK místostarosta Kořenova Stanislav Pelc (za STAN). Všichni provozovatelé se ale podle něj už před vyhlášením nouzového stavu dohodli a zavřeli. Dnes bylo podle Pelce ve středisku podstatně klidněji než minulý týden.

Kvůli ochraně zdraví a zpomalení šíření nového koronaviru vyhlásila vláda 12. března nouzový stav, o čtyři dny později začalo platit omezení volného pohybu pouze pro cesty do zaměstnání, pro potraviny či pro léky. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) řekl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty a chalupy o víkendech jezdit. Pokud ano, měli by se chalupáři zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele. Podle informací z obcí to většina z nich dodržuje.

Do hradeckých lesů vyrazily stovky lidí, většina měla roušky Stovky lidí dnes využilo slunečného počasí k návštěvě rekreačních městských lesů na okraji stotisícového Hradce Králové. V hradeckých lesích na cestách bylo možné vidět také bruslaře, cyklisty, rodiny s dětmi. Většina z nich se chovala ukázněně, měla na obličejích roušky, zjistila dnes na místě ČTK. Dodržování vládních nařízení v souvislosti s koronavirem kontrolovali strážníci, pokutu udělit nemuseli.

"Lidé jsou ukáznění, disciplinovaní, řekla bych, že jim došlo, že musí chránit své zdraví a zdraví ostatních," řekla ČTK mluvčí hradecké městské policie Eva Kněžourová.

V hradeckých lesích jsou také vyasfaltované trasy pro bruslaře, cyklisty a další návštěvníky. Velká koncentrace byla například v úseku mezi Zděnou boudou a lesním hřbitovem, odkud lidé mohou pokračovat na frekventovanou Hradečnici. "Na Hradečnici se dopoledne pohybovalo okolo 80 lidí, z nichž kolem 70 mělo obličej zakrytý, zbytek většinou roušky měl, ale jen pod bradou. Stačilo je upozornit a roušku si nasadili. Odpoledne tam bylo lidí méně," řekla ČTK Kněžourová.

Například na okraji Nového Hradce Králové v lokalitě Biřička strážnici domluvili skupince lidí, kteří si na ohni opékali buřty. "Bylo jich tam asi pět, po poučení oheň uhasili, sbalili se a šli domů," řekla ČTK Kněžourová.

Hradečané dnes nevyrazili jen do rekreačních lesů na okraji města, ale také třeba na cyklostezku podél Labe směrem na Kuks.

Problémovou skupinou v souvislosti s dodržováním opatření kvůli šíření koronaviru jsou bezdomovci, kterých na území města žije okolo 20 až 30. Nepoužívají roušky. "Diskuse je s nimi těžká, často jsou opilí. Problém je vymahatelnost pokut. Snažíme se je vyhánět z veřejných míst, kde obtěžují ostatní lidi," řekla dnes ČTK Kněžourová.

Strážnici dnes v Hradci Králové řešili neukázněné bezdomovce například před vlakovým nádražím, před nákupními centry, před jednou restaurací. "Posedávají, kde se dá, často bez roušek," dodala.

Roušky bezdomovcům rozdávají strážníci, terénní pracovníci azylových zařízení dostanou je také při návštěvě azylového domu.

V Královéhradeckém kraji stoupl počet potvrzených případů onemocněním COVID-19 oproti pátku o sedm na 58.