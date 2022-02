Slovenští autodopravci se večer chystají zablokovat přechod do ČR v Kútech

Ilustrační foto - Slovenští policisté 19. července 2021 kontrolují řidiče na hraničním přechodu Břeclav - Kúty na dálnici D2. Ode dneška platí pro vstup na Slovensko přísnější podmínky. Lidé, kteří přijíždějí do země a nejsou plně naočkovaní proti covidu-19, musejí až na výjimky do karantény.

Ilustrační foto - Slovenští policisté 19. července 2021 kontrolují řidiče na hraničním přechodu Břeclav - Kúty na dálnici D2. Ode dneška platí pro vstup na Slovensko přísnější podmínky. Lidé, kteří přijíždějí do země a nejsou plně naočkovaní proti covidu-19, musejí až na výjimky do karantény. ČTK/Šálek Václav

Bratislava/Brno - Slovenští autodopravci, kteří se snaží docílit mimo jiné přechodného snížení spotřební daně z pohonných hmot, dnes večer po 19:30 podle portálu tvnoviny.sk zablokují hraniční přechod do Česka Kúty/ Lanžhot. Podle organizátorů jsou odhodlaní ve středu zkomplikovat průjezd i přes další přechody. Mluvčí jihomoravské policie Petr Vala dnes v podvečer ČTK řekl, že policisté spolupracují se svými slovenskými kolegy. Kolem 18:30 byl na české straně provoz na D2 bez problémů.

"V souvislosti s plánovanými demonstracemi slovenských dopravců jihomoravští policisté úzce spolupracují se svými slovenskými kolegy. V současné době operují naše dopravní hlídky nejen poblíž hraničního přechodu D2. Případné vážnější narušení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou na místě operativně řešit," uvedl Vala.

Unie autodopravců Slovenska (UNAS) a její partnerské organizace vyzvaly vládu ke 30procentnímu snížení spotřební daně z pohonných hmot na půl roku, dále žádají stejný krok v případě sazeb mýtného a úlevy na silniční dani. Kabinet premiéra Eduarda Hegera požadavky autodopravců zatím nekomentoval.

Od pondělí dopravci v Bratislavě částečně blokovali jednu z rušných ulic vedoucích do centra města. Ministerstvo dopravy protestující odsoudilo za to, že si blokováním provozu berou jako rukojmí lidi, kteří se potřebují dostat do práce nebo k lékaři. Podle slovenských médií se vpodvečer kamiony, dodávky a zemědělské stroje začnou přesouvat na nová stanoviště.

Slovensko na rozdíl od Maďarska či Polska nezavedlo opatření, která by vedla například ke zlevnění pohonných hmot. Právě kvůli levnějšímu benzinu či naftě začalo mnoho lidí ze Slovenska už dříve jezdit na čerpací stanice do Polska.