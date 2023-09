Slovensko jednostranně prodloužilo zákaz dovozu obilí a jiného zboží z Ukrajiny

Bratislava - Slovensko do konce roku jednostranně prodloužilo zákaz dovozu obilí a dalších tří zemědělských komodit z Ukrajiny, oznámil dnes premiér Ľudovít Ódor. Učinil tak poté, co Evropská komise uvedla, že neprodlouží embargo na dovoz čtyř druhů zemědělského zboží do unijních zemí sousedících s Ukrajinou. Unijní zákaz dovozu skončí dnes o půlnoci. Podle Ódora v této záležitosti Slovensko postupuje stejně jako Polsko a Maďarsko.

Jednostranné prodloužení zákazu dovozu ukrajinského obilí a dalších tří komodit na Slovensko do konce letošního roku dnes schválila Ódorova vláda. Opatření ministři přijali formou oběžníku, informoval ČTK úřad slovenské vlády.

"Evropská komise neprodloužila zákaz importu čtyř komodit z Ukrajiny po 15. září, a proto se vláda Slovenské republiky rozhodla tento zákaz zavést jednostranně. Platí to pro pšenici, kukuřici, řepku a slunečnicová semena. Musíme totiž zůstali féroví i vůči svým farmářům. Zároveň je to reakce na podobný krok ze strany Polska a Maďarska," řekl Ódor.

Bratislava je podle slovenského premiéra připravena jednat s Evropskou komisí a dalšími členskými státy unie o trvalém řešení tranzitu ukrajinských komodit přes Slovensko. Ódor dodal, že pro případ nalezení takového řešení je Slovensko připraveno jednostranný zákaz dovozu zrušit.

Téma dovozu ukrajinského obilí na Slovensko zasáhlo do kampaně před předčasnými parlamentními volbami, které budou v zemi za dva týdny. Ještě letos na jaře slovenské úřady odhalily výskyt pesticidu v ukrajinském obilí, které bylo dovezeno do jednoho z mlýnů na jihu Slovenska.