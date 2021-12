Slovenská policie potvrdila, že obvinila expremiéra Fica

Bratislava - Slovenská policie dnes potvrdila, že ve čtvrtek obvinila expremiéra a šéfa opoziční strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica z trestného činu podněcování. Bližší informace policejní prezidium v tiskovém prohlášení nesdělilo. Ministr vnitra Roman Mikulec postup policie v případu obhajoval.

Fica předvedli policisté na služebnu před začátkem jím svolané protestní akce proti vládě a prezidentce Zuzaně Čaputové. Protestní jízdu automobily ulicemi metropole svolal Fico v době, kdy v zemi v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací platí nouzový stav a zákaz shromažďování.

Ještě ve čtvrtek večer Fico policejní stanici opustil, při odchodu obvinění odmítl a řekl, že cílem policie bylo zabránit jeho účasti na protestu.

Trestného činu podněcování se podle slovenského zákona dopustí například ten, kdo veřejně podněcuje k trestnému činu nebo podněcuje k závažnému porušení veřejného pořádku. Pachateli v takovém případě hrozí dvouleté vězení.

Ministr vnitra Mikulec ocenil postup policie ve Ficově případu. "Pokud má policie podezření, že došlo k porušení zákonů, jedná, je to její zákonná povinnost. A to bez ohledu na to, z jakého společenského a sociálního spektra prověřovaná osoba je," uvedl Mikulec.

Vyšetřování pro podezření ze stejného trestného činu jako ve Ficově kauze začala slovenská policie v jiné věci už dříve v tomto týdnu, kdy v souvislosti s demonstrací před budovou parlamentu policisté zadrželi šéfa slovenské komory zdravotnických záchranářů a jeho kolegu. Stíhání v tomto případu následně zrušil prokurátor.