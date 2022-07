Slovácko chce postoupit do skupinové fáze pohárů a dobře začít ligu

Uherské Hradiště - S cílem postoupit alespoň do skupinové fáze Evropské konferenční ligy a dobře začít i domácí ligovou soutěž vstupují do sezony fotbalisté Slovácka. Na prahu sezony vítěze poháru nejvíce trápí absence útočníka, který by alespoň částečně zacelil odchody ofenzivních opor z minulé sezony.

Slovácko bylo jako vítěz domácího poháru nasazené do třetího předkola Evropské ligy a dnes večer se dozví soupeře. Bude jím poražený z dvojice Fenerbahce Istanbul - Dynamo Kyjev. První zápas skončil bez branek. Úvodní duel sehraje moravský tým příští čtvrtek 4. srpna buď v Istanbulu, nebo v Lodži, kde má nyní azyl kyjevské Dynamo, odvetu pak týden nato od 19 hodin doma. V případě nezdaru čeká tým z Uherského Hradiště play off Evropské konferenční ligy.

V kádru čtvrtého týmu uplynulé ligové soutěže nastalo oproti zvyklostem z minulých přestupních období množství změn. Do Slavie odešel po vypršení smlouvy nejlepší střelec Václav Jurečka, do Sparty zase tvůrce hry Lukáš Sadílek, pryč z klubu jsou i Rigino Cicilia, Josef Divíšek, Filip Kubala a gólman Pavol Bajza. "S Jurečkou, Ciciliou a Sadílkem odešlo 28 gólů a to se bude těžko nahrazovat," řekl na dnešní tiskové konferenci kouč Martin Svědík.

Proto se vedení klubu zaměřilo na získání hráčů, kteří by tuto ofenzivní osu mohli nahradit. A ne zcela se to podařilo. "Uvítal bych v kádru ještě dva hotové hráče, jednoho na hrot a jednoho do zálohy," uvedl Svědík a přiznal, že jednání jsou zdlouhavá a náročná nejen z finančních, ale i ze spousty dalších důvodů.

Někteří hráči, kteří v létě do Slovácka přišli, totiž náročného kouče úplně nepřesvědčili. "Ze všech nových se nejlíp jeví Michal Trávník, je na něm vidět, že zde vyrůstal a prostředí klubu mu není cizí," pochválil trenér záložníka, přicházejícího na hostování ze Sparty.

Vedle Trávníka se Svědíkovi zamlouvá irácký reprezentant Mirčás Duskí, který přestoupil z Innsbrucku. "Má hodně blízko k základu, je na něm vidět německá nátura a přístup k fotbalu," charakterizoval Svědík dvaadvacetiletého ofenzivního fotbalistu.

Další posily jako Libor Kozák, Patrik Brandner či Vlasij Sinjavskij potřebují podle Svědíka více času na to, aby se adaptovali na nové prostředí a nový tým. "To platí i o mladém Vechetovi, který musí přidat na výkonnosti a vyzrát hlavně mentálně," dodal kouč.

Naopak pevně na základech úspěšných předchozích sezon stojí defenziva kolem kapitána Michala Kadlece. "Tihle kluci jsou tady spolu čtyři pět let a tvoří základ party, která všechny kolem nabíjí, na tom je třeba stavět," podotkl Svědík.

Slovácko sehrálo v přípravě osm zápasů a ani jednou neprohrálo. Remízy tým uhrál proti tureckému mistrovi Trabzonsporu, kde je kapitánem slovenská ikona Marek Hamšík, a v generálce proti izraelskému Ašdodu. Do ligy vstoupí Slovácko v sobotu na hřišti brněnského nováčka.