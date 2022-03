Slevomat: V důsledku pandemie služby za poslední rok zdražily až o 15 pct.

Praha - V důsledku pandemie koronaviru služby za poslední rok zdražily o deset až 15 procent v závislosti na kategorii a lokalitě. ČTK to řekl ředitel portálu Slevomat Ladislav Veselý. Co se týká zákaznického chování, cesty lidé začali podle vyhledávače ubytování a zážitků Explorio plánovat na poslední chvíli, aktivity přesunuli do venkovních prostor, kde prakticky neplatila omezení. Služby v souhrnu v koronavirové krizi utrpěly výrazný propad tržeb, teprve v závěru roku se přiblížily úrovni roku 2019, dodal analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

V boji proti šíření koronaviru vláda od 14. března 2020 poprvé zakázala přítomnost veřejnosti v provozovnách služeb. Následně v posledních dvou letech provoz služeb několikrát znovu zakázala nebo omezila.

Vyšší zdražování bylo podle Veselého patrné hlavně v oblasti zdraví, péče o tělo a zážitků. V případě ubytování se dlouho držely ceny na nižších hodnotách než v předchozích letech, provozovatelům ubytovacích provozů chyběli hosté ze zahraničí. "Zdražení přišlo se zimní sezonou a rozvolněním. Díky vysoké obsazenosti zejména v horských oblastech mají hoteliéři šanci alespoň částečně dohnat ztráty z předešlého období," uvedl Veselý.

Nejdramatičtější vývoj vidí Veselý u stravování. Vlivem krize se výrazně rozšířily rozvozy jídla. "Zatímco před pandemií patřilo gastro mezi významné pilíře Slevomatu, poslední dva roky dosahovala poptávka jen třetinové úrovně," řekl Veselý. Doplnil, že zdražování v tomto odvětví táhl především růst cen potravin a energií.

Lidé změnili za pandemie také přístup ke službám. Hlavně v posledních měsících, kdy se šířila koronavirová varianta omikron, lidé rezervace ubytování prováděli na poslední chvíli, řekl za Explorio Jan Davídek. Ubytovatelé na tento stav reagovali zmírněním storno podmínek.

U aktivit a zážitků s dětmi byl v průběhu pandemie podle Davídka velký zájem o venkovní dětská hřiště či naučné stezky s úkoly. "Hodně aktivit bohužel zkrachovalo, nyní se zájem přesouvá do těch, které covid vydržely. Tyto aktivity se nyní více zaplňují, jak postupně končí omezení," uvedl.

Koronavirová krize nejvíce poznamenala odvětví HoReCa (hotely, restaurace, kavárny), upozornil Novák. Tržby jsou u něj v současné době zhruba na třech čtvrtinách proti roku 2019. Naopak například telekomunikace nebo IT de facto žádný propad tržeb v posledních dvou letech nezaznamenaly. Třetí skupinou jsou podle Nováka poštovní a kurýrní služby, které z pandemie těžily a dosáhly výrazného růstu.