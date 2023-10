Slavia zvítězila v Liberci, přestože o dva góly prohrávala

Praha - Fotbalisté pražské Slavie zvítězili v 11. kole první ligy v Liberci 3:2, přestože už po osmi minutách prohrávali 0:2. Slovanu zajistili dvoubrankový náskok Luka Kulenovič s Dominikem Preislerem, ale po čtvrthodině hry snížil Ivan Schranz a v 53. minutě z již sedmé penalty červenobílých v tomto ročníku nejvyšší soutěže srovnal střídající Mick van Buren. V 87. minutě dokonal obrat Christos Zafeiris.

Slávisté navázali na čtvrteční výhru v druhém kole skupiny Evropské ligy nad Tiraspolem (6:0) a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po dvou remízách. Vršovičtí zůstávají spolu se Spartou jedinými dvěma neporaženými celky v ligové sezoně a na letenského lídra tabulky ztrácejí z druhého místa dva body. Liberečtí už šest kol po sobě nezvítězili a jsou jedenáctí. Trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému vyšel souboj proti bývalému zaměstnavateli, naopak kouč Slovanu Luboš Kozel proti klubu, za který hrával, se Severočechy nebodoval.

Slavia v minulých dvou ligových zápasech v Liberci inkasovala jako první a dobře nezačala ani tentokrát. Tupta ještě ve třetí minutě neuspěl, ale o chvíli později už domácí vedli. Frýdkovi ještě pokazila radost tyč, následnou střelu Ghaliho však už v akrobatické pozici tečoval za brankáře Mandouse Kulenovič. Bosenská letní posila Slovanu skórovala v české lize podruhé.

Pražané si v obraně počínali nedůrazně a v osmé minutě inkasovali podruhé. Na centru Ghaliho z pravé strany si naskočil Preisler a hlavičkou pod břevno zvýšil. V lize se trefil poprvé od května 2018, kdy ještě oblékal dres pražské Dukly.

Červenobílí se rychle vrátili zpět do hry. Holeš ještě hlavičkou minul, ale v 16. minutě přiťukl na hranici vápna Chytil za obranu Schranzovi a ten překonal Bačkovského, jenž dostal poprvé v ligovém ročníku mezi tyčemi šanci před Vliegenem. Slovenský univerzál navázal na gól ze čtvrtečního duelu s Tiraspolem.

Ve 23. minutě vypálil domácí Tupta a zasahovat musel Mandous. Na opačné straně měli vzápětí slávisté hodně blízko k vyrovnání. Provod si naskočil na centr z pravé strany, trefil však zblízka pouze zadní tyč.

Dotáhnout manko favorit dokázal až chvíli po změně stran. Ve 49. minutě trefil míč po odrazu od Ogbua ve vápně Preislera do ruky a sudí Pechanec po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil k nevoli Severočechů penaltu.

Vršovičtí zahrávali už sedmý pokutový kop v ligovém ročníku, nejvíce ze všech týmů. Někdejší liberecký útočník Van Buren, který v poločase vystřídal Wallema, z pokutového kopu nezaváhal a v 53. minutě srovnal.

Poté se za údajnou ruku dožadovali penalty i domácí, Pechanec však po konzultaci s videorozhodčím nechal hru pokračovat. Když už se zdálo, že se mužstva stejně jako v minulém vzájemném duelu U Nisy rozejdou smírně 2:2, přihrál v 87. minutě Jurásek Zafeirisovi a ten zakončil individuální akci přesně k tyči. Norský záložník dal svůj třetí gól v české lize. Slavia v Liberci zvítězila poprvé po dvou zápasech.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Kozel (Liberec): "Pro nás to bylo důležité utkání, měli jsme co napravovat z posledních zápasů. Myslím, že na týmu bylo vidět, že chce uspět. Věděli jsme, že klíčem k úspěchu bude hlavně do toho dobře vstoupit a třeba i zaskočit Slavii. To se nám povedlo, úvod byl z naší strany výborný, podpořený i dvěma brankami. Slavia se pak postupně dostala do hry a poměrně lacino snížila. Poté jsme byli asi 10 minut pod souvislým tlakem, ale přečkali jsme to. Druhý poločas už jsme pod takovým tlakem nebyli. Myslím, že to bylo dobré utkání do té 50. minuty, kdy se zkoumala penalta. Od té chvíle to bylo nervózní. Byl to absolutně zbytečný zásah od VAR (videorozhodčího). Když to spělo k remíze 2:2, udělali jsme velkou chybu a Slavia toho využila. Nakonec nemáme ani bod. Výkon týmu byl velmi dobrý, bohužel byla v zápase jedna věc, která tam podle mě být neměla."

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Viděli jsme nadstandardní ligový zápas. Padlo pět branek, byla spousta šancí na obou stranách. Na začátku jsme rychle inkasovali dva góly, mohli jsme dostat i další. Liberec byl všude dříve. Důležitý pro nás byl rychlý kontaktní gól na 2:1 z první šance, pomohl nám dostat se do zápasu. Ve druhém poločase se nám dařilo postupně se dostávat do většího tlaku. Hrálo se hodně čistého času, oba dva týmy to stálo dost sil, nám pomohli střídající hráči. Hlavně Mick van Buren přinesl na hřiště velký elán. Za stavu 2:2 mohly oba týmy dát vítězný gól, naštěstí jsme ho dali my po krásné akci až do kuchyně. Podařilo se nám to dohrát do konce na rozdíl od minulého utkání tady."

Slovan Liberec - Slavia Praha 2:3 (2:1)

Branky: 5. Kulenovič, 8. Preisler - 16. Schranz, 53. Van Buren z pen., 87. Zafeiris. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Matoušek - Zelinka (video). ŽK: Červ, Fukala, Okoh, Varfolomejev - Ogbu, Zafeiris, Provod, Schranz, Van Buren. Diváci: 5927.

Liberec: Bačkovský - Fukala (90. Okoh), Chaluš, Purzitidis - Ghali (73. Doumbia), Červ (73. Varfolomejev), Žambůrek (90. Rabušic), Preisler - Frýdek (61. Višinský), Tupta - Kulenovič. Trenér: Kozel.

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu, Holeš - Douděra (46. Tomič), Zafeiris, Oscar, Provod (79. Jurásek) - Wallem (46. Van Buren) - Schranz (84. Jurečka), Chytil (63. Tijani). Trenér: Trpišovský.