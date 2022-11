Slavia se může přiblížit vedoucí Plzni na jediný bod

Praha - Fotbalisté Slavie se v případě vítězství nad Ostravou v dnešním předposledním 15. kole podzimní části můžou přiblížit vedoucí Plzni na rozdíl jediného bodu. Obhájce ligového titulu podlehl v sobotu třetí Spartě 0:1 a nenavýšil náskok v čele tabulky. K dobru má však středeční dohrávku s nováčkem z Brna.

Slavia si proti Baníku zároveň bude chtít spravit náladu po čtvrtečním konci ve skupině Evropské konferenční ligy. Vršovický celek v lize s Ostravou v 10 zápasech po sobě neprohrál, poslední dva duely však skončily remízou. Slezané venku v nejvyšší soutěži nezvítězili ve 12 duelech v řadě. Utkání má výkop v 18:00.

O tři hodiny dříve jsou na programu tři zápasy. Slovácko přivítá poslední Pardubice, Mladou Boleslav čekají Teplice a Liberec se utká s Hradcem Králové.

Statistické údaje před zápasy 15. kola první ligy:

Slovan Liberec (8.) - FC Hradec Králové (4.)

Výkop: neděle 6. listopadu, 15:00.

Rozhodčí: Zelinka - Vlček, Podaný - Machálek (video).

Bilance: 30 16-8-6 47:26.

Poslední zápas: 1:0.

Hlasy před utkáním:

Ivan Kopecký (asistent trenéra Liberce): "Hradec má dobrou výkonnost, což ukazuje jejich čtvrté místo v tabulce. Kádr je dlouho pospolu a na jejich hře je to znát. Řekl bych, že hra Hradce je stejná i po odchodu Vlkanovy, on byl akorát díky své individuální kvalitě v útočné fázi rozdílovým hráčem. V současnosti se nejvíce daří Kubalovi, který má velmi dobrou formu, pak je tam další střelec Vašulín. Chceme navázat na vítězné derby s Jabloncem, být opět úspěšní a získat tři body. Musíme ale hrát celý zápas aktivně a koncentrovaně a ne jen jeden poločas jako v Brně."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Děláme na tom, aby porážka s Pardubicemi přebolela, ale hlavně abychom se z ní poučili. Liberec má ambice malinko vyšší, než je jeho postavení v tabulce. Náběhovost útočníka Van Burena je velmi nebezpečná. Vstřelil osm gólů, ostatní hráči dali po jednom. Nechtěli bychom se soustředit jenom na něj, aby nám potom nedali gól jiní. Jsou tam další nebezpeční hráči jako Rabušic nebo Rondič."

Předpokládané sestavy:

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Valenta, Červ, Preisler - Frýdek - Van Buren, Rondič.

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Smrž - Gabriel, Rada, Kodeš, Kučera, Ryneš - Kubala, Vašulín.

Absence: Doumbia, Ghali, Matoušek (všichni zranění) - Urma (zranění).

Disciplinární ohrožení: Červ, Frýdek, Matoušek - Harazim, Rada, Reichl, Vašulín (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Van Buren (8) - Kubala (6).

Zajímavosti:

- Liberec v lize s Hradcem 10x za sebou neprohrál (z toho 7 vítězství)

- Liberec prohrál jen úvodní z 15 domácích ligových zápasů s Hradcem a 9x za sebou zvítězil

- Liberec vyhrál jediné z posledních 6 kol

- Liberec doma v lize minul vyhrál po 4 zápasech a získal tam jen 8 z 18 bodů v sezoně

- Hradec minule prohrál po 3 ligových vítězstvích za sebou

- Hradec venku v lize prohrál 2 z posledních 3 zápasů a získal tam jen 9 z 23 bodů v sezoně

- Dvořák (Hradec) může odehrát 250. ligové utkání

FK Mladá Boleslav (11.) - FK Teplice (13.)

Výkop: neděle 6. listopadu, 15:00.

Rozhodčí: Petřík - Kříž, Hádek - Szikszay (video).

Bilance: 38 17-12-9 58:46.

Poslední zápas: 1:0.

Hlasy před utkáním:

Pavel Medynský (asistent trenéra M. Boleslavi): "Teplice mají zkušené mužstvo, které chce hrát fotbal, na čemž si jeho trenér Jarošík zakládá. Očekávám vyrovnaný zápas. Ale protože hrajeme doma, uděláme všechno pro to, abychom si připsali tři body do tabulky."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Po třech porážkách bylo důležité proti Olomouci zabrat nejen herně, ale konečně i bodově, aby nám střed tabulky nezačal utíkat. Povedlo se. Teď se musíme soustředit na Mladou Boleslav a předvést znovu nejlepší výkon, abychom si nějaký bod odvezli."

Předpokládané sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Šimek, Suchý, Karafiát - Látal, Mareček, Kubista, Pech, Fulnek - Ladra, Skalák.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Kodad - Trubač - Gning, Žák.

Absence: Ekpai, Krobot, Škoda (všichni rekonvalescence), Matějovský (nejistý start) - Dramé, Shejbal (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Dancák, Kubista, Mašek, Suchý - Hybš, Hyčka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (4) - Gning, Žák (oba 6).

Zajímavosti:

- M. Boleslav vyhrála 4 z posledních 5 vzájemných ligových duelů a Teplice v nejvyšší soutěži 3x po sobě porazila

- M. Boleslav prohrála jediný z posledních 10 domácích ligových zápasů s Teplicemi

- M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 5 kol

- M. Boleslav doma v lize minule zvítězila po 6 zápasech a poslední 3 duely v nejvyšší soutěži tam neprohrála, v sezoně tam však získala jen 6 z celkových 16 bodů

- Teplice minule v lize zvítězily po 3 porážkách

- Teplice venku v lize 4x za sebou nevyhrály (z toho 3 porážky) a získaly tam jen 4 z 16 bodů v sezoně

1. FC Slovácko (12.) - FK Pardubice (16.)

Výkop: neděle 6. listopadu, 15:00.

Rozhodčí: Starý - Kubr, Horák - Kocourek (video).

Bilance: 4 1-1-2 3:5.

Poslední zápas: 0:0.

Hlasy před utkáním:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Máme za sebou důstojné rozloučení s Evropskou konferenční ligou a před sebou tři velmi důležitá ligová střetnutí. Už to první s Pardubicemi je pro nás zásadní. Musíme do toho dát zbytky psychických sil, protože fyzicky jsme připraveni dobře. V Konferenční lize jsme získali zkušenosti z evropských pohárů, co se týče obměny sestavy, tak toho budeme chtít využít. Doma se připravovali tři starší hráči, kteří s námi v Bělehradě nebyli, takže varianty na změnu máme. Snad se do neděle dají do pořádku i ti, co utrpěli v Bělehradě nějaké šrámy."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Slovácko je účastník Evropské konferenční ligy, navíc má výborného trenéra Svědíka. Klobouk dolů před tím, jak pracují. Viděl jsem například dvojzápas s Nice, ve kterém hrálo Slovácko velmi dobře. Sledovali jsme i jejich čtvrteční zápas v Bělehradě. Předpokládám, že nás čeká hodně soubojové utkání. Budeme chtít jednoznačně navázat na výkon z minulého kola proti Hradci Králové. Zatím nám chybí konzistentní výkony, ale proti Slovácku chceme podobnou hru jako v minulém kole. Víme, že to bude náročný zápas, ale chceme bodovat."

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Duskí - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Kozák.

Pardubice: Markovič - Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Tischler, Janošek - Kostka, Hlavatý, Helešic - Černý

Absence: Kalabiška (4 ŽK), Reinberk (zranění) - Vacek (4 ŽK), Jeřábek, Šimek (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Kozák - Černý (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Duskí - Hlavatý, Janošek (všichni 3).

Zajímavosti:

- Slovácko zvítězilo v jediném z dosavadních 4 vzájemných ligových zápasů, v posledních 2 duelech však neprohrálo

- Slovácko minule zvítězilo v lize po 2 porážkách

- Slovácko doma v lize minule vyhrálo po 4 utkáních, v sezoně tam ale získalo jen 7 z 16 bodů

- Slovácko má k dobru odložený zápas na Spartě

- Slovácko ve čtvrtek remizovalo v Evropské konferenční lize v Bělehradě s Partizanem 1:1 a ve skupině skončilo čtvrté

- Pardubice minule v lize zvítězily po 2 porážkách

- Pardubice venku v lize minule vyhrály po 6 porážkách, s 3 z celkových 9 bodů v sezoně jsou tam ale nejhorším týmem

- Pardubice mají s 12 góly nejhorší útok ligy a s 37 inkasovanými brankami i nejslabší obranu

- kouč Svědík (Slovácko) začal v rodných Pardubicích s trenérskou kariérou

Slavia Praha (2.) - Baník Ostrava (9.)

Výkop: neděle 6. listopadu, 18:00.

Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Paták - Franěk (video).

Bilance: 59 33-18-8 103:54.

Poslední zápas: 1:1.

Hlasy před utkáním:

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Vyřazení z Evropské konferenční ligy nás obrovsky mrzí, chtěli jsme postoupit. Potřebujeme teď zvládnout zbytek podzimu. Naše zklamání je samozřejmě velké, ale nesmí se to přenést a podepsat na výkonech ve zbytku zápasů podzimní části. Musíme to v neděli s Baníkem zvládnout."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Čeká nás těžký soupeř, asi nejlepší tým v Čechách, i když je teď druhý v tabulce. Ale my jsme povzbuzeni výkonem z Plzně a porazili jsme doma Boleslav. Věřím, že do zápasu půjdeme s odhodláním a přesvědčením, že můžeme bodovat. Důležité bude, abychom nedělali zbytečné chyby, toho Slavia umí využít. Chceme být i nebezpeční. Absence Plavšiče je pro nás ztráta, je to jeden z našich nejlepších hráčů a tahounů. Ale máme tu i další hráče v kádru a třeba překvapí."

Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada, Oscar - Usor, Lingr, Olayinka - Jurečka.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Cadu, Kuzmanovič, Kaloč, Tetour, Buchta - Almási.

Absence: Bořil, Holeš, Hovorka, Mandous, Provod, Schranz, Ševčík, Traoré (všichni zranění), Ousou (nejistý start) - Plavšič (dohoda klubů), Svozil, Takács (oba zranění), Lischka (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Tiéhi, Usor - Almási, Frydrych, Laštůvka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Tecl (9) - Almási, Klíma, Kuzmanovič, Tijani (všichni 3).

Zajímavosti:

- Slavia v lize s Ostravou 10x po sobě neprohrála, poslední 2 duely skončily remízou

- Slavia doma v lize s Ostravou 8x po sobě neprohrála a v posledních 7 zápasech zvítězila

- Slavia v lize 3x za sebou zvítězila

- Slavia vyhrála všech 7 domácích zápasů v ligové sezoně při skóre 32:3 a s 21 body je tam nejlepším týmem soutěže

- Slavia má se 44 góly nejlepší útok ligy

- Slavia ve čtvrtek remizovala v Evropské konferenční lize se Sivassporem 1:1 a nepostoupila ze skupiny

- Ostrava prohrála jediné z posledních 4 kol

- Ostrava venku v lize 12x za sebou nezvítězila a získala tam jen 5 ze 17 bodů v sezoně

Tabulka: